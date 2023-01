Úroky u hypoték jsou na vrcholu. Klesat začnou až za půl roku

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v prosinci vzrostla na 5,98 procenta z listopadových 5,96 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za dvacet let. Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 197 miliard korun, meziročně o 64 procent méně. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Ani závěr minulého roku dle očekávání nepřinesl výraznější zlepšení aktivity na hypotečním trhu, objemy poskytnutých hypoték v posledních měsících roku 2022 tak byly nejslabší od začátku roku 2014, počty poskytnutých hypoték pak dokonce za posledních 20 let. Vzhledem k tomu, že většina faktorů za slabou poptávkou přetrvává, nelze pro nejbližší období čekat výraznější obrat k lepšímu,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

V prosinci 2022 podle Hypomonitoru banky poskytly hypoteční úvěry v objemu 7,8 miliardy korun. Šlo o třetí meziměsíční nárůst v řadě, stále ale jen v jednotkách procent. V meziročním srovnání setrvává propad, který se v prosinci zmírnil z listopadových 84 procent na 82 procent. Objem nově poskytnutých hypoték bez refinancování v prosinci dosáhl 6,62 miliardy korun po listopadových 6,3 miliardy korun. Počet nově poskytnutých hypoték se zvýšil z 2180 na 2285, což představuje v kontextu minulých let stále velmi nízkou hodnotu.

Místo hypotéky úvěr na rekonstrukci

„Hypoteční trh zažívá citelné ochlazení, o to více však zaznamenáváme zájem klientů o menší úvěry na rekonstrukci, které mohou stavební spořitelny poskytovat i na delší období, než je možné u tradičního spotřebitelského úvěru,” uvedl předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický.

Za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny podle Hypomonitoru hypotéky v objemu 197 miliard korun, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 162 miliard korun. Meziročně se jedná o propad o 64 procent u všech hypoték a o 57 procent v případě skutečně nově poskytnutého objemu.

Průměrná hypoteční sazba je na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Takzvané realizované sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv, následují však nabídkové ceny s mírným zpožděním. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují mezi šesti až sedmi procenty, jejich průměr však v posledních měsících vesměs stagnuje mírně nad šesti procenty.

Úroky půjdou níž až ve druhé půli roku

„Sazby hypoték podle všeho kulminují. Klienti však nejsou ochotni platit takto vysoké splátky. To je patrné i z velkého rozptylu mezi nabídkovými sazbami a sazbami skutečně poskytnutých hypoték v posledních měsících, kdy se projevuje individuální cenová politika bank,” řekla ředitelka odboru hypotečního financování Banky Creditas Michaela Bubeníková. „S ohledem na výhled základní sazby ČNB lze citelnější pokles hypotečních sazeb očekávat spíše až v druhém pololetí letošního roku“, dodala.

Průměrná hypotéka v prosinci zůstala mírně pod 2,9 milionu korun, kde byla naposledy v závěru roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky musely některé domácnosti zamýšlenou výši hypotéky snížit.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1500 korun. Ve srovnání s dvouprocentní sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená šestiprocentní sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6000 korun.

