Podcast: Bydlení v Praze bude luxus. Řada Pražanů se přestěhuje jinam, říká datový analytik

Bydlet co nejdál od velkého města ideálně na vesnici, to je a bude brzy nejlevnější varianta bydlení. „Ceny nových bytů v Praze zatím neklesají. Zda k tomu dojde, nelze predikovat,“ říká Vít Soural, zakladatel Flat Zone v dalším díle podcastu Realitní Club.

Aktuální data Flat Zone ukazují mimo jiné, že ceny nových bytů neklesají, na rozdíl od těch secondhandových. Nejvýznamnější pokles lze nyní pozorovat především u panelákových bytů.

A zatímco v Praze se metr čtvereční v novostavbě prodává už rok za 150 tisíc korun, v Harrachově je to ještě o 10 tisíc korun víc. „Jde o atraktivní rekreační lokalitu, a i tam je cena šponovaná nízkou nabídkou,“ dodává Soural.

Ceny bytů v Praze mohou ještě růst

A až na tuto horskou výjimku víceméně platí, že bydlet co nejdál od velkého města, ideálně na vesnici, je zřejmě nejlevnější variantou bydlení.

„Poptávka po bydlení v Praze zřejmě nikdy neopadne, i protože je v hledáčku zahraničních investorů, kteří zde vidí potenciál v dalším růstu cen,“ říká Vít Soural.

Podle něj se bydlení v Praze do budoucna stane luxusem, a poptávka se z ní přelije například do Středočeského kraje. „Česko nebude pragocentrické. Podobně jako v Německu zde bude více velkých měst,“ míní Soural.

Oživí se poptávka po bydlení ještě letos? A budou ceny bytů padat i nadále? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

