Slabý dolar je dobrý pro Trumpa, pro české investory ne
Americká měna pokračuje v oslabování. Vedle některých kroků kabinetu Donalda Trumpa za tím jsou také očekávání, že Fed již brzy sníží sazby. To sice žene akciové tituly do rekordních výšin, přesto nejde jen o dobrou zprávu. Zejména pro české investory.
Růst, který americké akcie zaznamenaly od poloviny dubna, je mimořádný. Nahoru jdou všechny populární indexy, širší index S&P 500 hned několikrát překonal historická maxima. V posledních dnech se na tom podílejí zejména dobré zprávy z americké ekonomiky, především ta o červencové inflaci, která se držela na příznivé úrovni 2,7 procenta, což bylo níže, než očekával trh.
I díky tomu rostou očekávání, že Fed již skutečně bude muset přikročit ke snížení sazeb, po čemž volá prezident Donald Trump již řadu měsíců. Jeho cílem sice je zejména výhodnější obsluha dluhu, obecně vzato pak nižší sazby vedou k vyššímu zadlužení a investicím. To pak vede investory k další podpoře rizikovějších aktiv, jako jsou akcie veřejně obchodovaných firem.
Volný pád dolaru
Ta matematika ale není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, a to zejména v situaci, kdy jste do amerických akcií investovali české koruny.
Jedním z dopadů současné situace je totiž slábnoucí dolar. Americká měna dosáhla za posledních 12 měsíců vrcholu v polovině ledna, tedy v předvečer inaugurace Donalda Trumpa prezidentem. Tehdy jeden dolar dokonce atakoval hranici 25 korun, když 14. ledna dosáhl částky 24,7 koruny za dolar.
Od té doby ale výrazně klesá. Aktuálně se propadl pod 21 korun a drží se tu již dva dny po sobě. Takhle nízko přitom dolar vůči koruně byl v roce 2021. Důvodem situace přitom podle analytika Komerční banky Jaromíra Gece je také politika České národní banky. Ta se staví zdrženlivě vůči dalšímu snižování úrokových sazeb, uvedl Gec pro agenturu ČTK.
Jak letos vydělávat?
Co může mít pozitivní dopad například na tuzemskou cenotvorbu dováženého zboží, a tedy inflaci, není dobrou zprávou právě pro investory. Tedy zejména ty, kteří výrazně investovali své koruny do amerických akcií před propadem dolaru. Ten totiž od svého letošního vrcholu k aktuálním nejnižším hodnotám odepsal 16 procent.
Investiční matematika pak má jasno: aby vaše investice byla v plusu, musela by vydělat alespoň 20 procent – tedy vezmeme-li v potaz propad dolaru a přetrvávající inflaci ve výši kolem tří procent.
To ale není tak jednoduché. Nejpopulárnější index S&P 500 si za letošní kalendářní rok připsal 10,2 procenta. Užší index do největších firem Dow Jones Industrial Average vzrostl dokonce jen o necelých šest procent. Naopak úspěch technologických firem se projevuje na růstu indexu Nasdaq, který letos posílil o téměř 24 procent.
Teoreticky by tedy tato situace měla nahrávat novým investorům do amerických akcií. Indexy se ale pohybují na maximech nebo těsně pod nimi, dokupovat tak v současnosti zkušení investoři nedoporučují.
