Češi i v krizi dál vzorně splácí

Inflace, pokles životní úrovně a další dopady války na Ukrajině se nijak neprojevily na schopnosti Čechů splácet úvěry. Ukazují to statistiky České bankovní asociace.

Reklama

Podíl problematických bankovních úvěrů domácností, tedy těch po splatnosti, v Česku v listopadu dále klesl. U podniků naopak vzrostl. U hypoték proti říjnu nepatrně klesl o 0,01 procentního bodu na rekordní minimum 0,57 procenta, u spotřebitelských úvěrů o 0,03 bodu na 3,9 procenta. V případě firem vzrostl o 0,17 bodu na 3,39 procenta. Uvedla to Česká bankovní asociace (ČBA).

„V podstatě od únorového vpádu ruských vojsk na Ukrajinu s napětím sledujeme, jak se hospodářské důsledky konfliktu projeví v tuzemské bankovní statistice. Ještě v říjnu to vypadalo, že trh odolává všem předpovědím. V listopadu ale objem nevýkonných úvěrů nepatrně stoupl z říjnových 41 miliard korun na 43,5 miliardy, což v poměru k celkovému objemu podnikových úvěrů znamená vzestup na stále velmi nízkých 3,39 procenta,” uvedl poradce asociace Miroslav Zámečník.

Podniky se podle něj usilovně snaží splácet. Pokud čerpají úvěry, tak v eurech, a to kvůli nižším úrokům. Firmy, kterým to jejich tržní pozice, a tedy i hotovostní toky dovolí, zvyšují vklady v bankách. Meziměsíčně stouply o více než 13 miliard na historických 1,452 bilionu korun a převyšují objem úvěrů o 170,7 miliardy korun. Je to fenomén, který přišel s covidem, a od roku 2020 se stává součástí české ekonomiky, dodal Zámečník.

Trh odolává pesimistickým předpovědím

Úvěry domácnostem nadále mírně rostou v absolutním objemu. Přes velký pokles dynamiky u hypoték dokážou domácnosti nadále jako celek zvyšovat i svoje vklady, které dostaly ohromný impulz zejména v pandemii. Hypotéky, které byly nosným produktem bank v posledních zhruba 20 letech, nezažívají nejlepší časy, ale jejich kvalita je mimořádná.

Tvrdý sešup. Objem poskytnutých hypoték se loni propadl o tři pětiny Money Banky v Česku loni poskytly hypotéky za 163 miliard korun, což bylo 40 procent objemu v rekordním roce 2021. Objem úvěrů ze stavebního spoření klesl o polovinu na 54 miliard korun, uvedl generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek. Hypoteční banka ze skupiny ČSOB je lídrem hypotečního trhu. ČTK Přečíst článek

Reklama

ČNB v kategorii nevýkonných hypoték jejich absolutní objem eviduje ke konci listopadu 2022 těsně pod devíti miliardami korun. Takhle nízká hodnota byla naposledy na jaře 2009. Ovšem tehdy to představovalo 1,73 procenta, kdežto v listopadu 2022 klesnul na historické minimum 0,57 procenta, upozornil Zámečník.

Živnostníci mají na úložkách v bankách více než trojnásobek toho, co dluží. Absolutní rozdíl mezi vklady a úvěry v jejich případě ještě pořád představuje téměř sto miliard korun. Podíl špatných úvěrů se u nich meziměsíčně i meziročně snížil a dosahuje 5,13 procenta.

Souhrnné statistiky sice podle Zámečníka neposkytují plastický pohled na finanční pozici jednotlivých domácností a firem, nicméně nadále jak firmy, tak domácnosti včetně živností mají v bankách uloženo více peněz, než kolik jim dluží. „Kvalita úvěrového portfolia je velmi dobrá. Česká ekonomika tak vstupuje do recese s mimořádně zdravým bankovním sektorem, a to i podle všech mezinárodních srovnání,” uzavřel Zámečník.

Lukáš Kovanda: Čeští střádalové, zbystřete. Teď je ten správný čas založit si eurový účet Názory Češi si stále radši spoří v euru, nejvíce za posledních třináct let. Nyní, když je euro v rekordní „slevě“, mají i ti ostatní příležitost zřídit si eurový účet za výhodných podmínek. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Rekordní pokuta za předčasné splácení hypoték. UniCredit zaplatí osmimístnou částku Money UniCredit Bank dostala od České národní banky pokutu deset milionů korun kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky. Přestupek proti zákonu o spotřebitelském úvěru se týkal skoro 1500 klientů, kterým banka nesnížila úrokové náklady o celkem 42,37 milionu korun. Vyplývá to z rozhodnutí ČNB, na které upozornil server Peníze.cz. Podle něj jde o zatím nejvyšší sankci kvůli poplatkům za předčasné splacení. ČTK Přečíst článek