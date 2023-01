Podcast: Nic horšího jsme tu za dlouhá léta neměli, říká prodejce hypoték Roček

Co se bude dít na realitním trhu v letošním roce? Horší konstelaci jsme tu ještě neměli, říká Milan Roček. Před dvaceti lety založil Roček společnost Hyposervis. Jako snad úplně první začal v Česku prodávat hypotéky. Vytvořil společnost, která je lídrem trhu v prodeji půjček na bydlení. Pomohl tisícům lidí dostat se k vlastnímu bydlení. Zprostředkoval tisíce transakcí. O dění na hypotečním trhu ví víc než ostatní.

Jak se pohyboval po trhu s půjčkami, čím dál víc ho začala fascinovat data. Přesné údaje o tom, kdo je ochoten kolik peněz utratit za bydlení. Trendy, časové řady, čísla.

Zcela logicky proto před pár lety založil firmu Dataligence, která sleduje cenový vývoj na realitním trhu. Soustředí se na trh s rezidenčním bydlením. Svá data poskytuje bankám i dalším účastníkům trhu. A nyní ho to vlastně baví víc než prodej hypoték.

Víc údajů o cenách nemovitostí nemá v Česku nikdo. Čísla bere nejen z katastru nemovitostí, ale také z dalších registrů. „Cenový vývoj, jaký nyní můžeme sledovat, jsme tady více než deset let neměli. Něco takového jsme tu mohli sledovat naposledy někdy v roce 2009,“ říká Roček a upozorňuje tím na fakt, že ani finanční krize zavlečená ze Spojených států neměla na trh s realitami tak brutální dopad, jako má nyní kombinace obří inflace a války na Ukrajině.

Kam zamíří ceny nemovitostí?

Tenkrát podle něj ještě platila na trhu jistá pravidla. Ale předvídat nyní, co se bude dít dál, je téměř nemožné. Krátce před válkou na Ukrajině extrémně rostla poptávka po bydlení. Což bylo částečně dáno i nízkými úrokovými sazbami ČNB. „Na nízké úrokové sazby jsme si zvykly. Byly deset let hrozně dole.“

Dalším významným faktorem je ovšem podle Ročka nálada ve společnosti. Když lidé očekávají, že se jim i za pár let bude dobře dařit, klidně investují, berou si hypotéky. To platilo i pro rekordní rok 2021, kdy si Češi vzali na hypotékách rekordních 460 miliard korun. Víc než jakýkoliv rok předtím. Sentiment se ovšem rychle změnil. Nyní je propad v hypotékách meziročně osmdesát procent.

„Někdy kolem srpna roku 2020 začali lidé, zejména v Praze, nakupovat nemovitosti jako o závod. Impulsem nebyly jen nízké úrokové sazby, ale i signály, které vydával stát,“ říká Milan Roček. Co to bylo za impulsy? A jak se bude situace na nemovitostním trhu dál vyvíjet?

Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

