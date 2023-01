Tvrdý sešup. Objem poskytnutých hypoték se loni propadl o tři pětiny

Banky v Česku loni poskytly hypotéky za 163 miliard korun, což bylo 40 procent objemu v rekordním roce 2021. Objem úvěrů ze stavebního spoření klesl o polovinu na 54 miliard korun, uvedl generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek. Hypoteční banka ze skupiny ČSOB je lídrem hypotečního trhu.

Banky poskytly klientům loni úvěry na bydlení za 217 miliard korun. Ve srovnání s mimořádným výsledkem v roce 2021 jde o pokles na čtyřicetiprocentní úroveň. Z hlediska objemu půjčených peněz se tak trh podle Vaška vrací k situaci před tímto extrémním nárůstem. Projevil se dopad zvýšení úrokových sazeb a dalších regulačních kroků České národní banky, jakož i dramatický růst inflace. Podobný objem úvěrů jako loni očekává Vašek i letos.

Vašek upozornil na to, že se stavební spoření díky příznivým úrokovým sazbám stává zajímavou spořicí i úvěrovou příležitostí. V roce 2022 bylo v ČR uzavřeno 570 tisíc smluv na stavební spoření, což je nejlepší výsledek za osm let, podotkl.

Průměrná výše hypotéky klesla

Mírně loni klesla průměrná výše hypoték. „U hypoték se výrazně projevilo očekávané ochlazení. Musíme však mít na paměti, že současnou situaci srovnáváme s rokem 2021, který byl v mnoha ohledech výjimečným. Úrokové míry dosáhly v minulém roce vysokých hodnot, dalo by se říct maxima. Pozvolný pokles sazeb by se mohl dostavit v druhé polovině roku 2023,“ odhadl Vašek.

Objem poskytnutých úvěrů stavebními spořitelnami sice nedosahuje výsledků rekordního roku 2021, nicméně jde o jeden z nejlepších výsledků od roku 2010. „Pro velkou část veřejnosti jde o spořicí produkt číslo jedna. Dlouhodobě se ukazuje, že aktivní smlouvu o stavebním spoření má téměř třetina Čechů,“ doplnil člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Vlastimil Nigrin.

„K zájmu o stavební spoření v současnosti přispívají zajímavé úrokové sazby na spořicích účtech, ale také dostupnost úvěrů a jejich příznivé sazby ve srovnání s hypotékou,“ dodal Nigrin.

Roste zájem o energeticky úsporné bydlení

Energetická krize a s ní spojená rostoucí zátěž pro domácí rozpočty vyvolala nárůst poptávky po finančních produktech podporujících udržitelné bydlení. „Zájem o energeticky úsporné bydlení vykazuje rostoucí trend. Skupina ČSOB v roce 2022 poskytla 2161 hypoték na udržitelné bydlení, což je nárůst o 12 procent ve srovnání s rokem předchozím," uvedl Vašek.

Rok 2023 bude podle něj rokem pokračující stabilizace trhu. „Inflace zřejmě dosáhla svého vrcholu a její míra bude postupně klesat. Stejně tak se dá očekávat stagnace úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Z hlediska objemu poskytnutých hypotečních úvěrů se dá očekávat stabilizovaná situace na úrovni roku 2022," poznamenal. Pokračující oživení očekává u stavebního spoření. Nepředpokládá ani výrazné zhoršení splácení úvěrů klienty.

Skupina ČSOB poskytla klientům hypoteční úvěry za 42 miliard korun a úvěry ze stavebního spoření v objemu 12 miliard korun. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která působí v Belgii a v zemích střední a východní Evropy.

