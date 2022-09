Trhu komerčních realit v ČR se extrémně daří. Sklady mizí pod rukama

Vlastnit, stavět nebo provozovat moderní sklady je dnes čím dál lepší byznys. Zvláště v České republice. Nabídka je ale těžce nedostačující a investoři se musí poohlížet v zahraničí, vyplývá z analýzy společnosti CBRE.

Reklama

Z celého trhu komerčních nemovitostí právě ty logistické a průmyslové každý půl rok vykazují nová rekordní čísla. Daří se ale i retailovým parkům se samostatnými vchody do obchodů, které si lidé oblíbili právě v covidové době.

Skvěle jsou na tom ovšem i kancelářské prostory, i když se mění způsob jejich využívání v důsledku hybridních modelů práce. A to není všechno, podle CBRE má tuzemský trh komerčních nemovitostí ještě větší potenciál i do budoucna, nabídku však limituje nedostatek prémiových produktů kvůli omezené výstavbě a pomalým povolovacím procesům. Část investorů tak musí za dalšími investicemi do zahraničí, vyplývá z analýzy makro-ekonomického vývoje od expertů CBRE.

Sklady jsou nad zlato

Tuzemský trh komerčních nemovitostí je na tom čím dál lépe. Logistické a průmyslové nemovitosti boří rekordy a překonávají i původní očekávání expertů. Jen za letošní půlrok zaznamenaly nájmy 33procentní růst díky nově pronajatým prostorám o rozloze 900 tisíc metrů čtverečních (m2). Celkem se podepsalo 130 nájemních smluv, přičemž z toho 24 bylo uzavřeno na plochu větší než 10 ctisíc m2 a šest na více než 20 tisíc m2.

DRFG staví další sklady v Polsku, má nového partnera Zprávy z firem DRFG s Frontier staví několik skladových hal v celkové hodnotě 90 milionů eur. nst Přečíst článek

Hlavní aktivita na trhu se týkala především předpronájmů, které tvořily 59 procent veškeré poptávky. Celkový objem nově pronajatých prostor do konce roku dosáhne podle CBRE 1,4 milionu m2. Pokud se to podaří, bude to druhý nejlepší rok hned po uplynulém roce. Podle analytiků mezinárodní nájemci navíc nadále přehodnocují své strategie z hlediska globálních dodavatelských řetězců a na tom by Česká republika mohla v blízké budoucnosti profitovat. Druhé pololetí by nemělo podle expertů navíc přinést ani výraznou změnu z hlediska neobsazenosti prostor, ta je nyní pouhých 1,5 procenta.

Reklama

Všichni chtějí skladovat ale není kde

Letos se stavělo a bude stavět další stovky tisíc metrů čtverečních skladů a ani to patrně nebude dost. Výsledkem je, že skladové a logistické prostory, které se letos dokončují se už ani nepronajímají za méně než pět eur za metr čtvereční měsíčně. Nájmy v Praze už atakovaly dokonce hranici osm eur za metr čtvereční (198 korun) a tempo růstu nájmů řadí ČR mezi pětici zemí, kde ceny za pronájmy takovýchto prostor stoupají nejrychleji v Evropě.

Celková výstavba skladových prostor za první pololetí se tedy týkala 1,3 milionu m2 a do konce roku má na trh přibýt dalších zhruba 940 tisíc m2 nových prostor. Jen dvacet procent z toho se přitom týkalo spekulativní výstavby. „Výsledkem vysoké poptávky a rekordně nízké neobsazenosti (v kombinaci se zvyšováním cen materiálů, stavebních nákladů a také s rostoucí inflací) je zvýšení prémiového nájemného v meziročním srovnání o 43 procent, přičemž je tlak na jeho další růst,“ uvádí zpráva CBRE.

V Česku už není co kupovat. Accolade miliardáře Kratiny vyrazila pro haly do Polska Reality Realitní fond Accolade Industrial Fund se rozhodl rozšiřovat své portfolio o polské industriální a logistické nemovitosti. Vedle distribučního centra v Kojetíně na Přerovsku nyní investoval v Polsku do trojice prémiových parků. Transakce jen za tuto čtveřici přesáhla 6,6 miliardy korun. Ani další investoři se za své industriální nákupy v Polsku nemusí stydět. Svědčí o tom také poslední statistiky polského trhu skladových a logistických prostor, které lámou rekordy i vyjádření analytiků, že investoři už zase začali polskému trhu důvěřovat. Věra Tůmová Přečíst článek

Daří se i obchodním centrům

Oživení čeká i na obchodní centra, která zvládla přežít krizové období pandemie. Potíž pro všechny firmy v tomto sektoru tak nyní ale je nejvíce asi v tom, jak inflace nutí zákazníky šetřit, dále pak jsou problémy s narušenými dodavatelskými řetězci a také s nedostatkem zaměstnanců v tomto sektoru. Za první pololetí si ale obchodní centra nemohou podle dat návštěvnosti a obratů až tak stěžovat. Lidí tam sice chodilo o deset procent méně než před pandemií v roce 2019, když už ale zákazníci přišli, utratili více než dřív. Obraty stouply o deset procent a celkově se očekává, že maloobchodní prodeje u nás ještě ve srovnání s předchozím rokem o dvě procenta vzrostou.

Navíc CBRE registruje i setrvalý zájem ze strany investorů. „Naděje na rozsáhlé investiční aktivity jsou vysoké, protože nedošlo k dramatickým výkyvům výnosů. Maloobchodní transakce byly dosud z velké části pozastaveny především kvůli rozdílu mezi cenou, kterou nabízeli investoři a cenou, kterou očekávali vlastníci retailových nemovitostí,“ uvádí zpráva.

Skladový gigant CTP za pololetí vydělal téměř 12 miliard Reality Extrémně dobré pololetní výsledky developera průmyslových parků CTP, který působí převážně na českém trhu, významně ovlivnila především trojice faktorů – nové akvizice, dokončené developerské projekty s novým nájemným a přecenění portfolia. Věra Tůmová Přečíst článek

Investiční hit? Retail parky

Letos se dostaví sice jen jedno nákupní centrum (OC Javor) a rozšíří se pardubické Atrium Palace, mnohem intenzivnější otevírání nových nákupních prostor napříč celou republikou nás ale čeká v letech 2023 a 2024 (např. OC Galerie Pardubice, dojde i k rozšíření Centra Černý Most v Praze, Šantovky v Olomouci či Varyády v Karlových Varech).

Největší výstavba se však nyní čeká ohledně retail parků, které se osvědčili v době covidu, a tento trend bude podle analytiků i vlivem rostoucí inflace pokračovat současně s expanzí diskontních řetězců. Nejvíce zasaženým segmentem je sektor gastronomie, který byl v době lockdownů a s tím spojených proticovidových opatření vůbec jedním z nejpostiženějších, což nyní může vyústit v uzavírání dalších provozoven i omezení nabídky.

Další rekordy přicházejí i ze segmentu e-commerce, který dosáhl dalšího historického mezníku, když v celosvětovém měřítku aktuálně činí téměř 20 procent veškerých maloobchodních prodejů (v tuzemsku jde o 18procentní podíl). „Úspěch kamenných obchodů bude do značné míry záviset na jejich schopnosti aplikovat omnichannel strategie. To znamená zpřístupnit zákazníkům co nejširší spektrum vzájemně propojených prodejních kanálů – od ‚fyzického‘ zážitku v kamenné prodejně až po digitální aplikace a online nakupování,“ vysvětluje Jan Janáček z CBRE.

Kunovský v podcastu Realitní Club: Investoři dnes už ani nechtějí byty pronajímat Reality Ceny nemovitostí, zastavené projekty, brutální odliv klientů, ale i neúměrně dlouhé stavební řízení. Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s největším tuzemským developerem, zakladatelem a vlastníkem společnosti Central Group Dušanem Kunovským. nst Přečíst článek

Na trhu kanceláří si diktují podmínky nájemci

Na kancelářském trhu se mění situace zase kvůli hybridním modelům práce a stále většímu důrazu na hodnoty ESG (tj. zodpovědnému vztahu k přírodě, společnosti a udržitelnosti). Poptávka po zajímavých prostorách v atraktivních lokalitách ale bude stále stoupat. Za první letošní půlrok stoupla o 41 procent. „Celý český trh se snaží do hloubky porozumět tomu, co je obsahem zkratky ESG a jaký vliv to má na byznys. Stále větší příklon k naplňování principů ESG vede nejen k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a ke komunitám, které v něm žijí. Z dlouhodobého hlediska zvyšuje také konkurenceschopnost a hodnotu nemovitostí,“ dodává Jiří Stránský z CBRE.

Od začátku roku do června bylo v Praze dokončeno 47 880 m2 nových kanceláří, více jak polovina byla už rovnou předpronajata a dalších 28 800 m2 v šesti různých projektech bude zkolaudováno do konce letošního prosince. Další atraktivní prostory a kancelářské budovy se mají objevit na trhu v příštím roce. Kvůli zpomalující se poptávce a minimu nově příchozích firem může růst celková neobsazenost, která nyní představuje pouhých osm procent. „Takže i když se nové prémiové kancelářské prostory již nenabízejí pod 14,50-15 eur za metr čtvereční na měsíc (cca 360 Kč/měsíc), trh se v mnoha lokalitách, a především v Praze stává „trhem nájemců“, kdy pronajímatelé musí v řadě projektů přicházet s pobídkami,“ konstatuje zpráva CBRE.

Na českém trhu komerčních nemovitostí se už řadu let obchoduje a pronajímá nikoliv korunách, ale v eurech, zpráva proto zmiňuje nejdůležitější sazby rovnou v eurech.