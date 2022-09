V Česku už není co kupovat. Accolade miliardáře Kratiny nakupoval haly v Polsku

Realitní fond Accolate Industrial Fund se rozhodl rozšiřovat své portfolio o polské industriální a logistické nemovitosti. Vedle distribučního centra v Kojetíně na Přerovsku nyní investoval v Polsku do trojice prémiových parků. Transakce jen za tuto čtveřici přesáhla 6,6 miliardy korun. Ani další investoři se za své industriální nákupy v Polsku nemusí stydět. Svědčí o tom také poslední statistiky polského trhu skladových a logistických prostor, které lámou rekordy i vyjádření analytiků, že investoři už zase začali polskému trhu důvěřovat.

Polsko je pro české i nadnárodní investory do průmyslových nemovitostí momentálně v kurzu. Na rozdíl od České republiky tam je totiž ještě co kupovat. Tady u nás jsou zajímavé logistické či industriální nemovitosti často rozprodané či před pronajaté ještě mnohem dříve, než se vůbec kopne do země a začnou se stavět. Tedy i několik let dopředu. A pak si zkuste něco takového tady jednoduše kupovat, říkají „off the record“ investiční experti na odborných konferencích. A pravděpodobně i proto asi rozšiřuje své nemovitostní portfolio směrem k polskému Baltu letos řada hráčů.

Ke své nedávné česko-polské investiční akci za více jak 6,6 miliardy korun se přihlásil například realitní fond Accolade Industrial Fund. Díky ní fond nyní vlastní nemovitosti o celkové pronajímatelné ploše přes 1,5 milionu metrů čtverečních, ze kterých ročně získává na nájemném více jak dvě miliardy korun. Za první pololetí letošního roku fond navíc dosáhl zhodnocení 5,45 procenta, což má podle fondu odpovídat jeho ročnímu zhodnocení sedm procent.

Do svého portfolia teď tedy Accolade nejnověji přidal i čtveřici dalších prémiových průmyslových a logistických parků. Jen jeden z nich je přitom u nás. Zbývající trojice se týká nemovitostí právě v Polsku v blízkosti největšího přístavu na zdejším pobřeží Baltu – u Štětína-Svinoústí. Zakoupil zde poslední fázi parku Štětín Zalom, který je vystavěn na bývalém brownfieldu a má rozlohu 230 tisíc metrů čtverečních. Díky své poloze v blízkosti přístavu jsou tu mezi nájemci především logistické a distribuční firmy a jedním z nejvýznamnějších je společnost na online prodej náhradních dílů pro automobily Autodoc.

Polsko-německá hranice je v kurzu

Další pořízenou polskou nemovitostí fondu je dokoupení zbývající části 70 tisíc metrů čtverečních velkého areálu Górzow Wielkopolski v blízkosti německých hranic. Část tohoto parku už totiž Accolade vlastní od června letošního roku. Nejnovější polskou akvizici doplňuje dvojice budov o rozloze přes 30 tisíc metrů čtverečních v lokalitě Parku Štětín Kniewska. Také zde jsou mezi nájemci významné logistické společnosti.

Poslední český „přírůstek“ Accolade fondu se pak týká nedávno dokončeného vícepatrového distribučního centra u Kojetína na Přerovsku. To bude sloužit pro nadnárodní e-commerce společnosti Amazon. Díky svému technologickému vybavení, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a vysoké energetické soběstačnosti patří podle Accolade i k nejmodernějším logistickým nemovitostem u nás.

„Jeden a půl milionu metrů čtverečních pronajímatelných ploch, které společně s našimi investory vlastníme, je hezké číslo. Věříme, že díky dalším akvizicím v budoucnu ještě fond výrazně rozšíříme,“ říká zakladatel skupiny a generální ředitel Accolade Milan Kratina. Současně dodává, že v posledních letech intenzivně pracují na rozvoji právě i v regionu západního Polska, kde chtějí do budoucna stávající skladové plochy dostat na dvojnásobek. Zatím má společnost Accolade jen na územi Polska investováno ve 23 lokalitách.

Přístavy lákají i jiné investory

Jedním z dalších investorů, kterým učarovali realitní investice v Polsku, je také nemovitostní fond Trigea ze skupiny Partners. Ten se letos vrhnul do rozšiřování svého polského portfolia hned dvakrát. Nejprve v létě realizoval největší dosavadní transakci fondu, kdy od developerské společnosti Echo Investment nakoupil nedávno dokončenou kancelářskou budovu MidPoint 71 ve Wroclawi za vice jak 100 milionů eur. Nyní se fond pustil v Polsku i na pole průmyslových nemovitostí. Pořídil si do svého portfolia logistický areál Panattoni Tricity North v přístavní oblasti u Gdyně s halou o velikosti zhruba 45 tisíc metrů čtverečních. V sousedním přístavním městě Gdaňsk si Park Handlowy Matarnia s více jak 52 tisíci metry čtverečními nedávno pořídili zase investoři z francouzské investiční společnosti Frey.

V rámci své obří akvizice do městského portfolia, která zahrnovala 128 budov, šest developerských projektů a více než jeden milion metrů čtverečních za celkovou sumu 1,585 miliardy eur, v polské Lodži letos nakupovala například také společnost Prologis, respektive její fond PELF.

