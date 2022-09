Kunovský v podcastu Realitní Club: Investoři dnes už ani nechtějí byty pronajímat

Ceny nemovitostí, zastavené projekty, brutální odliv klientů, ale i neúměrně dlouhé stavební řízení. Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s největším tuzemským developerem, zakladatelem a vlastníkem společnosti Central Group Dušanem Kunovským.

Situace na českém realitním trhu se zásadně mění a zlatá éra nekonečně rostoucích cen nemovitostí je nejspíš u konce. Alespoň to naznačuje razantní odliv klientů, který v podcastu Realitní Club přiznává největší tuzemský developer Dušan Kunovský.

„Dlouhodobě platilo, že 50 procent našich klientů byli takzvaní hypotékáři, tedy především lidé kupující nemovitost za účelem bydlení. Ti však nyní vyčkávají a odkládají nákup nemovitosti kvůli vysokým úrokovým sazbám,“ přiznává vlastník Central Groupu.

„V současnosti tak mezi našimi klienty převažují investoři. Ti nekupují nemovitost kvůli řešení vlastního bydlení, a dokonce je ani tolik nezajímají pronájmy. Chtějí zkrátka uchránit své jmění před rychle rostoucí inflací,“ dodává nejbohatší český developer.

Investoři podle Kunovského dříve představovali dvacet, v některých lokalitách až 25 procent klientů. I oni přitom většinou počítali s pronájmem nemovitosti. „To se ale nyní změnilo. Pro většinu klientů je cílem nákupu bezpečné uložení peněz. Případný výnos z pronájmu vnímají jako příjemný bonus navíc,“ dodal Kunovský.

Jak se to projeví na cenách nemovitostí a které projekty kvůli tomu Central Group pozastaví? I to se dozvíte v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club, který si můžete poslechnout v úvodu článku a na všech podcastových platformách.

