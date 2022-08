Skladový gigant CTP za pololetí vydělal téměř 12 miliard

Extrémně dobré pololetní výsledky developera průmyslových parků CTP, který působí převážně na českém trhu, významně ovlivnila především trojice faktorů – nové akvizice, dokončené developerské projekty s novým nájemným a přecenění portfolia.

Meziroční čistý zisk CTP Group stoupl o 160 procent na 490,2 milionu eur (11,95 miliardy korun). Loni společnost za stejné období vykázala zisk 188,3 milionu eur. Čistý příjem z nájmu vzrostl o téměř třetinu na 211,5 milionu eur. Stoupl také očištěný zisk na akcii (ukazatel EPRA), a to o pětinu na 0,30 eura (7,31 koruny). Akcionáři si tak budou moci za první pololetí vyzvednout průběžnou – mezitímní dividendu 0,22 eura (5,36 koruny) na jednu akcii, vyplacena bude v hotovosti nebo ve formě vlastní poukázky na akcie CTP.

„Společnost CTP vstupuje do druhé poloviny roku 2022 v dobré pozici, aby se vyrovnala s nepříznivými ekonomickými podmínkami. A je připravena pokračovat v naplňování své strategie podpořené vysoce kvalitním investičním portfoliem přinášejícím výnosy,“ uvedl v komentáři k výsledkové zprávě společnosti její generální ředitel Remon Vos.

Ceny nájmů se drží nahoře

Navzdory náročnému makroekonomickému prostředí podle Vose zůstává situace v logistice příznivá. Skupina zaznamenává rostoucí poptávku po nových i stávajících aktivech CTP. Řada subjektů se totiž snaží zvýšit odolnost svých dodavatelských řetězců a výrobních kapacit a požaduje tak více plochy. A spolu s přetrvávající omezenou nabídkou vhodných aktiv se pak tyto základní faktory odvětví promítají do významného růstu nájemného. Společnost proto očekává, že za celý letošní rok vykáže zisk na akcii dle standardů EPRA kolem 0,60 eura.

Za prvních šest měsíců skupině meziročně vzrostl čistý příjem z pronájmu, a to o 32 procent na 211,5 milionu eur (5,156 miliardy korun). To bylo podle výsledkové zprávy CTP podpořeno kombinací nového nájemného, které skupině začalo plynout z dokončených developerských projektů, akvizicemi výnosných aktiv a aktivní správou investičního portfolia skupiny. Obsazenost zůstala stabilní na úrovni 94 procent. To podle CTP odráží mírný nárůst obsazenosti hlavního portfolia skupiny ve střední a východní Evropě, což ale vyvážila integrace portfolia DIG společnosti CTP Germany.

Investiční portfolio skupiny se v prvním pololetí rozrostlo z hlediska plochy o čtvrtinu na 9,5 milionu metrů čtverečních a z hlediska hodnoty narostlo na 10,44 milionu eur. Ve výstavbě je nyní dalších 1,4 milionu metrů čtverečních ploch.

Společnost CTP vznikla v roce 1998 v České republice. Svůj vstup na trh průmyslového developmentu zahájila výstavbou CTPark Humpolec. V současnosti je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy. Loni na konci března firma vstoupila na burzu v Amsterodamu. S jejími akciemi se obchoduje také na pražské burze.

