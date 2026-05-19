Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti
Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.
Alyona Budagovská musela poprvé opustit domov po okupaci Doněcku v roce 2014. Podruhé se stěhovala po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Válka podle ní Ukrajince psychicky proměnila.
V prvních měsících po invazi u lidí převládal šok a strach z okupace, tanků v ulicích a nejisté budoucnosti. Dnes podle Budagovské Ukrajinci čelí spíš hlubokému emocionálnímu vyčerpání, obavám o své blízké a pocitu, že si svět na válku postupně zvyká. Řekla to v rozhovoru s ČTK.
„Válka na Ukrajině nezačala v roce 2022. Začala už v roce 2014, kdy Rusko okupovalo Krym a části východní Ukrajiny, včetně mého rodného Doněcku,“ uvedla Budagovská.
Válka jako stín
Její rodina tehdy musela odejít a začít nový život od nuly. Po začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 Budagovská uprchla z Kyjeva do Lvova. Nedávno evakuovala také své rodiče ze Slovjansku v Doněcké oblasti kvůli sílícím útokům. „Někdy mám pocit, jako by válka pronásledovala ukrajinské rodiny jako stín, kterému nelze úplně uniknout,“ popsala.
Ukrajinci podle ní opakovaně přesouvají své životy, znovu budují domovy a učí se fungovat v nových podmínkách. Přesto zůstávají ve stavu trvalé nejistoty.
Za více než dva roky plnohodnotné války se podle Budagovské psychika společnosti výrazně změnila. V roce 2022 převládal čistý šok. „Lidé se báli tanků v ulicích, okupace, toho, zda vůbec bude existovat zítřek v podobě, jakou jsme znali,“ uvedla.
Dnes jsou podle ní mnozí odolnější vůči věcem, které dříve působily nepředstavitelně. Sirény, výpadky proudu nebo kontrolování raketových poplachů před schůzkami se staly součástí běžného života.
Zároveň ale přibyly jiné, hlubší obavy. „Lidé se bojí hlavně ztráty svých blízkých. Bojí se emocionálního vyčerpání. Bojí se, že otupí,“ uvedla Budagovská. Přítomný je podle ní také strach, že mezinárodní společenství začne válku vnímat jako běžnou součást reality.
Současný psychický stav Ukrajinců přirovnává k lidem stojícím uprostřed rozbouřeného moře. „V roce 2022 byly vlny obrovské a chaotické a každý se jen snažil neutonout. Dnes se lidé naučili plavat. Ale to, že umíte plavat, neznamená, že bouře skončila,“ řekla.
Vnímání války se podle ní liší i podle věku a místa, kde lidé žijí. Mladší generace se často přizpůsobuje rychleji, protože vyrůstala ve světě neustálých změn a nejistoty. Starší lidé podle Budagovské těžce nesou ztrátu domovů a životů budovaných po desetiletí.
Jiná je také zkušenost lidí blízko fronty. Ve městech dál od bojů sirény narušují každodenní život. V Doněcké oblasti ale mohou rozhodovat o životě a smrti.
Emocionální vyčerpání
Debaty v Evropě o takzvané únavě z války vnímají Ukrajinci podle Budagovské bolestně. Zároveň ale chápou, že i evropská společnost je po letech sledování konfliktu emocionálně vyčerpaná. „Nejtěžší je chvíle, kdy se únava pomalu promění v odstup nebo lhostejnost,“ podotkla.
Náladu v ukrajinské společnosti popisuje jako směs vyčerpání, odolnosti a tvrdohlavé naděje. „Lidé jsou unavení opravdu hlubokým způsobem. Přesto ale Ukrajinci dál žijí. Pracují, dobrovolničí, zamilovávají se, vychovávají děti, slaví narozeniny v krytech a plánují budoucnost, i když je zítřek nejistý,“ uvedla.
Odolnost Ukrajinců je podle ní v zahraničí často špatně chápána. „Není to každý den heroický patos. Někdy odolnost jednoduše znamená ráno vstát po další probdělé noci a pokračovat v životě, protože nemáte jinou možnost,“ dodala.
Budagovská pracuje pro organizaci Člověk v tísni na Ukrajině. Mimo jiné pomáhá s evakuací lidí z frontových oblastí. V současnosti žije v Kyjevě.