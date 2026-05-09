Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem V Evropě rostou počty náborářů s ukradenou identitou i falešných inzerátů

V Evropě rostou počty náborářů s ukradenou identitou i falešných inzerátů

digitální identita (ilustrační foto)
profimedia
Dušan Kütner
duk

Zhruba jeden ze tří náborových pracovníků byl v poslední době okraden o svou identitu. Podvodníci ji pak zneužívají ve snaze vytáhnout peníze ze zájemců o práci. Falešné pracovní inzeráty se v Evropě staly vážným problémem, přičemž nové případy jsou pravidelně hlášeny po celém kontinentu, uvedl server Euronews.

Počet případů stoupá, i když často inzeráty obsahují jisté varovné signály. Nejzranitelnější je přitom generace Z, jejíž příslušníci se stávají obětí falešných inzerátů na pracovní příležitosti, které se „zdají natolik unikátní, aby je odmítli“, uvedl server Euronews.

Europol a národní vlády proto v posledních měsících vyzývají uchazeče o zaměstnání, aby byli obzvlášť opatrní. Důvodem je prudký nárůst pokusů o podvod, převážně na online platformách.

Odhalit pokus o náborový podvod je kvůli umělé inteligenci a deepfake čím dál obtížnější. Sociální síť LinkedIn sloužící zejména jako pracovní a firemní komunita nedávno zjistila, že téměř každý třetí náborový pracovník ve Velké Británii a Německu čelil krádeži identity s cílem obelstít zájemce o potenciální práci. Průzkumu LinkedInu se zúčastnily 4000 lidí ve spolupráci s organizací Europe in Motion.

Jak falešní náboráři podvádějí?

Nejčastější taktikou podvodníků je požadovat od obětí předem poplatky — zejména za pracovní místa v zahraničí, která neexistují. Důvody pro platbu předem se liší, od údajné snahy prověřit zájemcovu minulost přes poplatky za žádosti o vízum až po náklady týkající se údajných budoucích školení před nástupem nebo údajného budoucího pracovníkova vybavení, jako jsou telefony a notebooky.

„Mně se to stát nemůže.“ Češi kyberhrozby znají, přesto klikají na podezřelé odkazy dál

Money

Úroveň znalostí bezpečného chování v kyberprostoru neustále roste. Jenže, jak ukázal průzkum Mastercard, v reálu spíše platí heslo „mně se to stát nemůže“.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Přibližně 43 procent uchazečů o zaměstnání z generace Z ve Spojeném království v průzkumu LinkedInu uvedlo, že se málem stali obětí pracovních podvodů. A 31 procent řeklo, že byli skutečně podvedeni. Čísla v Německu jsou sice o něco nižší, ale stále významná. Blízko tomu být podveden byl asi jeden ze tří kandidátů z generace Z.

Obavy z nedostatku pracovních míst riziko zvyšují. I když mladí uchazeči o práci často disponují silnými digitálními dovednostmi, mnozí stále přehlížejí varovné signály. Důvodem jsou jejich obavy z vysokých životních nákladů a z toho, že přijdou o šanci se s nimi vyrovnat. Podle průzkumu LinkedInu je proto generace Z 3,7krát náchylnější k podvodům než generace X.

„V celé Evropě vidíme náročnější prostředí pro nábor v době, kdy na mnoha evropských trzích klesají počty volných míst. To může uchazeče o zaměstnání dělat víc zranitelnými," uvedl pro Europe in Motion viceprezident společnosti LinkedIn Oscar Rodriguez.

Generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek

Šéf ČSOB Blažek varuje před manipulací zaměstnanců: Mohou poslat miliony na špatný účet

Money

Skupina ČSOB považuje kybernetickou bezpečnost za samozřejmou součást svého fungování. Rizikem jsou podle ní ale i finanční firmy s nižšími bezpečnostními standardy, jejichž služby klienti využívají. „Je to de facto součást naší licence, abychom mohli dělat dobře naši práci,“ říká šéf ČSOB Aleš Blažek.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Naléhavost může vést uchazeče o zaměstnání k přehlédnutí některých běžných varovných signálů. Proto investujeme do nástrojů a ochrany, abychom pomohli našim uživatelům dělat informovanější rozhodnutí o důvěryhodnosti nabídek,“ dodal Rodriguez.

Jaké varovné signály byste měli sledovat?

Kromě jakýchkoli poplatků předem nebo nedostatečného kontextu během komunikace o pracovní pozici by si kandidáti měli dávat pozor na to, aby náboráři nepožadovali citlivé informace už na začátku výběrového procesu. Stejně tak by se neměli nechat příliš tlačit do rozhodnutí.

Především je pro uchazeče o práci zásadní projít si webové stránky společnosti a ověřit existenci firmy, stejně jako daného volného místa a náborového pracovníka či personalisty – a nebát se mu třeba i zavolat. A teprve poté přejít do fáze podání žádosti.

E-shop

Češi si na internetu věří, přesto naletí. Každý sedmý už kvůli podvodným e-shopům přišel o peníze

Money

Zkušenost s podvodným e-shopem má každý čtvrtý Čech a zhruba každý sedmý už kvůli nim skutečně přišel o peníze. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro mBank mezi tisícovkou respondentů.

nst

Přečíst článek

Ostatně i LinkedIn ve svém průzkumu zjistil, že téměř polovina náborových pracovníků ve Velké Británii a Německu byla aktivně kontaktována uchazeči o zaměstnání, aby si ověřili, že je daná pozice skutečná.

Naprostá většina personalistů (67 procent) zároveň přiznává, že budování důvěry s potenciálními uchazeči je nyní obtížnější. „Proto jsou mnozí transparentnější ohledně práce, firmy a celého přijímacího procesu už od začátku komunikace,“ říká Rodriguez.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Model Mythos přinesl revoluci v kybernetické bezpečnosti. Akcionáři některých firem to odnesou

Kyberbezpečnostní firmy na burze
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Model Mythos přináší do sektoru kybernetické bezpečnosti zásadní revoluci. Všechno bude levnější a rychlejší. Kdo na to nedokáže zareagovat, ten skončí. A už se to ukazuje na akciích některých firem.

Ještě na začátku letošního roku to vypadalo, že sektor kybernetické bezpečnosti je pro investora jasná volba. S tím, jak se svět čím dál více přesouvá do digitální ekonomiky a jak se množí útoky, měly mít expertní firmy o byznys postaráno. Jenomže pak společnost Anthropic uvedla, že její nový model Mythos je natolik převratný, že v podstatě dokáže objevit bezpečnostní díru v jakékoli digitální architektuře v řádu sekund a dokázal najít a využít skuliny, které lidští odborníci přehlíželi desítky let.

Akcie kyberbezpečnostních firem na to zareagovaly prudkým propadem. Namátkou: akcie Palo Alto Networks zažily jeden z nejhorších jednodenních propadů (o osm procent), ale padaly i ceny akcií CrowdStrike a vůbec celý sektor.

Následně Anthropic oznámil spuštění projektu Glasswing, do něhož přizval vybrané firmy – od provozovatelů kritické digitální infrastruktury přes vývojáře operačních systémů až po kyberbezpečnostní společnosti. Důvodem bylo rozhodnutí zatím neuvést model Mythos do plně komerční fáze. Místo toho Anthropic umožnil firmám a institucím zapojeným do Glasswingu využívat nový model k posílení bezpečného fungování internetu v dalších letech.

Guvernér ČNB Aleš Michl

Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví

Názory

Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Glasswing jako podmínka úspěchu?

Z hlediska investorů pak došlo k novému dělení. Na firmy, které jsou součástí Glasswing, a ty ostatní. Firmám, které se projektu účastní tak vznikla zásadní konkurenční výhoda, která se odráží na hodnotě jejich akcií.

Například akcie Palo Alto Networks letos zaznamenaly dno na konci února, když se obchodovaly na úrovni 142 dolarů. Aktuálně ale narostly až nad 183 dolarů. Čímž se dostaly nad úroveň z letošního prvního ledna, ale oproti historickému maximu z loňského října zatím pořád ztrácejí zhruba 40 dolarů.

A v podstatě obdobný příběh nabízejí také akcie CrowdStrike. Ten navíc integruje Mythos do své platformy Falcon pro prediktivní lov hrozeb, což může firmě přinést dodatečné tržby přes 1 miliardu dolarů.

Akcie · Nasdaq

Palo Alto Networks

PANW · vývoj ceny akcie

PANW
 
Zdroj grafu: TradingView. Data mohou být zpožděná a nepředstavují investiční doporučení.

Další hráči strádají

Zajímavější je pak pohled na akcie firem, které se projektu Glasswing neúčastní. Například izraelská společnost Check Point v květnu 2026 představila novou architekturu Infinity AI, která využívá multimodelový přístup (kombinuje různé AI modely, aby se vyhnula halucinacím jednoho konkrétního). Její akcie sice tolik nepostihl propad na konci února v souvislosti s představením možností Mythosu, nicméně firma ani nedokázala využít následného růstu. A jen za letošní kalendářní rok odepisují akcie více než 36 procent.

Propad zažívají také akcie Gen Digital (bývalý Avast), který se orientuje více na B2C sektor a koncové zákazníky, ale přesto aktuálně Gen odepisuje téměř 25 procent od začátku roku.

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Názory

Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dojde k čištění trhu

V sektoru kybernetické bezpečnosti se odehrává zásadní obrat. Mythos podle odhadů dokáže dvě revoluční věci se zásadním dopadem na všechny. Jednak snižuje náklady na kontrolu kritické infrastruktury a její správu z řádu statisíců dolarů na nízké desítky tisíc, což bude dlouhodobě tlačit celý trh na efektivitu nákladů.

Druhý dopad je podstatnější. Celá branže se od dosavadního modelu „hrozba útoku či útok – reakce“ posouvá k nepřetržité kontrole a opravám v reálném čase. Kdo takovou službu nedokáže nabídnout, v podstatě skončí.

To povede k výrazné M&A aktivitě v sektoru, kde působí řada malých specializovaných firem. O ty budou mít zájem větší hráči, kteří se snaží udržet na technologickém vrcholu. Konzultantská společnost Clairfield očekává, že v sektoru kybernetické bezpečnosti jen letos dojde až ke 400 fúzím a akvizicím o celkové hodnotě kolem 84 miliard dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 270 procent.

Drahé pohonné hmoty jsou tahounem inflace
Aktualizováno

Drahá nafta. Inflace v dubnu vyskočila na 2,5 procenta, zdražily energie i pohonné hmoty

Money

Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

nst

Přečíst článek

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

Pro ČNB skončily prázdniny, říká ekonom David Marek

Money

Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Související

Warren Buffett

Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

Trhy

nst

Přečíst článek

Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali dividendy a pasivní příjem, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda zaměřil na to, jak vybírat kvalitní firmy do portfolia a proč může být někdy nebezpečné slepě věřit analytikům i samotným finančním výkazům.

Když ani levná akcie nemusí být výhra

Na první pohled to zní jednoduše: najít podhodnocenou akcii, nakoupit ji levně a čekat na růst. Jenže právě určení okamžiku, kdy je firma skutečně „ve slevě“, patří mezi nejtěžší disciplíny investování.

„Kdybychom dopředu věděli, kde leží dno, bylo by investování mnohem snazší disciplínou,“ říká Lukáš Kovanda. Jako příklad zmiňuje období covidového propadu v roce 2020. Tehdy se rozhodl odchýlit od strategie pravidelného investování známé jako DCA (Dollar Cost Averaging je investiční strategie spočívající v pravidelném investování fixní částky peněz v předem určených intervalech, např. měsíčně, bez ohledu na aktuální cenu aktiva, pozn. red.) a nakupovat agresivněji než obvykle. Sázel totiž na to, že americká centrální banka nenechá trhy zkolabovat a přijde s masivní podporou ekonomiky.

Cíleně tehdy vybíral tituly, které byly v extrémním poklesu, například Boeing nebo Airbus. Bylo totiž zřejmé, že i když je nebe dočasně prázdné, lidé létat nepřestanou a vnitřní hodnota těchto firem je jinde než tehdejší tržní cena.

Kovanda zároveň upozorňuje, že podobné sázky na „nalezení dna“ jsou vždy spojené s rizikem a vyžadují značnou dávku disciplíny.

Další díly pořadu Kovanda vysvětluje investice najdete zde

Výkazy jako rentgen firmy

Aby ale investor dokázal rozpoznat příležitost, jako byl zmíněný Boeing, musí umět číst mezi řádky finančních výkazů. Podle Lukáše Kovandy by neměl propadnout „přesilovce“ čísel, ale soustředit se na ukazatele, které skutečně odhalují kondici firmy.

Jedním z nejdůležitějších je provozní zisk, tedy EBIT nebo EBITDA, který ukazuje, kolik firma reálně vydělává svou hlavní činností ještě před započtením daní nebo úroků. Právě tady se podle ekonoma často objevují první varovné signály.

„Pokud firma začne přibírat v administrativních nákladech a přestane investovat do výzkumu a vývoje, může to být začátek konce, i když její celková čísla zatím vypadají stabilně,“ varuje Kovanda.

Zisk na papíře vs. peníze v „kasičce“

Častou chybou začátečníků je, že sledují pouze čistý zisk. Ten ale může být podle Lukáše Kovandy zavádějící. V podcastu vysvětluje rozdíl mezi účetním ziskem a skutečným peněžním tokem, tedy cash flow. Firma totiž může na papíře vykazovat miliardové zisky díky vystaveným fakturám, pokud jí odběratelé neplatí včas, může se rychle dostat do problémů. Právě platební morálka klientů je podle ekonoma pro investora důležitou informací.

Pokud peníze váznou, firma si často musí půjčovat, aby překlenula období, než jí finance skutečně dorazí na účet. „Investora zajímá to, co je opravdu v kasičce, protože jen z reálných peněz může firma vyplácet dividendy nebo dál investovat,“ vysvětluje Kovanda.

CSG

Hunterbrook srazil akcie CSG. Analytici přesto věří v růst o 116 procent

Názory

Akcie Czechoslovak Group po zprávě platformy Hunterbrook odepsaly v Amsterodamu téměř čtvrtinu hodnoty. Komentář hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy upozorňuje, že Hunterbrook není běžné médium, ale kontroverzní model spojující investigativní texty s finančními sázkami na pokles akcií. Případ španělského Viscofanu přitom ukazuje, že podobné propady se mohou časem zcela smazat.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nejen čísla, ale i příběh a osobnosti

Kvalitní analýza se ale neobejde bez širšího kontextu a schopnosti číst vizi lidí, kteří firmy vedou. Jako příklad uvádí Lukáš Kovanda Elona Muska a jeho nákup sociální sítě Twitter, dnes X. I když se tento krok mohl zpočátku zdát kontroverzní nebo předražený, v širším kontextu budování takzvané „superaplikace“ může podle něj dávat smysl.

Investování tak není jen o tabulkách a ukazatelích, ale i o schopnosti odhadnout budoucnost firmy. Kovanda zároveň varuje před přílišným optimismem a slepou důvěrou v doporučení velkých investičních bank. I když analytici často predikují další růst, jejich modely vycházejí hlavně z historických dat a nemusí počítat s budoucími šoky nebo změnami nálady na trhu.

„Je důležité zachovat si kritické myšlení a nespoléhat slepě na to, že když banka napíše ‚koupit‘, je to sázka na jistotu,“ uzavírá Kovanda.

Samsung

Samsung vstoupil mezi bilionové firmy. Čipy pro AI z něj udělaly burzovního obra

Money

Tržní hodnota firmy Samsung Electronics překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Akcie největšího světového výrobce paměťových čipů za poslední rok vzrostly více než čtyřnásobně, protože investoři sázejí na prudce rostoucí poptávku po čipech pro umělou inteligenci. Uvedla to agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Co bude dál

Celý čtvrtý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na oceňování firem a investiční ukazatele. Dozvíte se, proč samotná cena akcie často nic neznamená, jak správně číst slavný ukazatel P/E nebo co o firmě prozradí zadlužení či návratnost aktiv.

Související

Lukáš Kovanda
video

Kovanda vysvětluje investice: Pasivní příjem z akcií? Dividendy lákají, ale mají svá pravidla

Newstream TV

Natálie Mužíková

Přečíst článek
Ekonom Lukáš Kovanda
video

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Trhy

Natálie Mužíková

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Investoři se kvůli Trumpovi zbavují všeho, co souvisí s Amerikou. A vrhají se do zlata

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme