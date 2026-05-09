V Evropě rostou počty náborářů s ukradenou identitou i falešných inzerátů
Zhruba jeden ze tří náborových pracovníků byl v poslední době okraden o svou identitu. Podvodníci ji pak zneužívají ve snaze vytáhnout peníze ze zájemců o práci. Falešné pracovní inzeráty se v Evropě staly vážným problémem, přičemž nové případy jsou pravidelně hlášeny po celém kontinentu, uvedl server Euronews.
Počet případů stoupá, i když často inzeráty obsahují jisté varovné signály. Nejzranitelnější je přitom generace Z, jejíž příslušníci se stávají obětí falešných inzerátů na pracovní příležitosti, které se „zdají natolik unikátní, aby je odmítli“, uvedl server Euronews.
Europol a národní vlády proto v posledních měsících vyzývají uchazeče o zaměstnání, aby byli obzvlášť opatrní. Důvodem je prudký nárůst pokusů o podvod, převážně na online platformách.
Odhalit pokus o náborový podvod je kvůli umělé inteligenci a deepfake čím dál obtížnější. Sociální síť LinkedIn sloužící zejména jako pracovní a firemní komunita nedávno zjistila, že téměř každý třetí náborový pracovník ve Velké Británii a Německu čelil krádeži identity s cílem obelstít zájemce o potenciální práci. Průzkumu LinkedInu se zúčastnily 4000 lidí ve spolupráci s organizací Europe in Motion.
Jak falešní náboráři podvádějí?
Nejčastější taktikou podvodníků je požadovat od obětí předem poplatky — zejména za pracovní místa v zahraničí, která neexistují. Důvody pro platbu předem se liší, od údajné snahy prověřit zájemcovu minulost přes poplatky za žádosti o vízum až po náklady týkající se údajných budoucích školení před nástupem nebo údajného budoucího pracovníkova vybavení, jako jsou telefony a notebooky.
Přibližně 43 procent uchazečů o zaměstnání z generace Z ve Spojeném království v průzkumu LinkedInu uvedlo, že se málem stali obětí pracovních podvodů. A 31 procent řeklo, že byli skutečně podvedeni. Čísla v Německu jsou sice o něco nižší, ale stále významná. Blízko tomu být podveden byl asi jeden ze tří kandidátů z generace Z.
Obavy z nedostatku pracovních míst riziko zvyšují. I když mladí uchazeči o práci často disponují silnými digitálními dovednostmi, mnozí stále přehlížejí varovné signály. Důvodem jsou jejich obavy z vysokých životních nákladů a z toho, že přijdou o šanci se s nimi vyrovnat. Podle průzkumu LinkedInu je proto generace Z 3,7krát náchylnější k podvodům než generace X.
„V celé Evropě vidíme náročnější prostředí pro nábor v době, kdy na mnoha evropských trzích klesají počty volných míst. To může uchazeče o zaměstnání dělat víc zranitelnými," uvedl pro Europe in Motion viceprezident společnosti LinkedIn Oscar Rodriguez.
„Naléhavost může vést uchazeče o zaměstnání k přehlédnutí některých běžných varovných signálů. Proto investujeme do nástrojů a ochrany, abychom pomohli našim uživatelům dělat informovanější rozhodnutí o důvěryhodnosti nabídek,“ dodal Rodriguez.
Jaké varovné signály byste měli sledovat?
Kromě jakýchkoli poplatků předem nebo nedostatečného kontextu během komunikace o pracovní pozici by si kandidáti měli dávat pozor na to, aby náboráři nepožadovali citlivé informace už na začátku výběrového procesu. Stejně tak by se neměli nechat příliš tlačit do rozhodnutí.
Především je pro uchazeče o práci zásadní projít si webové stránky společnosti a ověřit existenci firmy, stejně jako daného volného místa a náborového pracovníka či personalisty – a nebát se mu třeba i zavolat. A teprve poté přejít do fáze podání žádosti.
Ostatně i LinkedIn ve svém průzkumu zjistil, že téměř polovina náborových pracovníků ve Velké Británii a Německu byla aktivně kontaktována uchazeči o zaměstnání, aby si ověřili, že je daná pozice skutečná.
Naprostá většina personalistů (67 procent) zároveň přiznává, že budování důvěry s potenciálními uchazeči je nyní obtížnější. „Proto jsou mnozí transparentnější ohledně práce, firmy a celého přijímacího procesu už od začátku komunikace,“ říká Rodriguez.
