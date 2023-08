Skokanem na trhu hotelového byznysu je letos Budapešť, Praha se drží na druhém místě

Praha je ve středoevropském regionu pro hotelové operátory druhá nejatraktivnější. První místo ji jen o fous vyfoukla metropole na Dunaji, Budapešť. Zájem o hlavní město Maďarska se totiž letos zvýšil o deset procent a vyšvihl Budapešť na první příčku žebříčku. A i do budoucnosti to vypadá podle hotelových operátorů v celém regionu nyní slibně a chuť na expanzi ve 12 zemích středoevropského regionu mezi nimi roste. Vyplývá to z průzkumu Hotel Operator Beat mezi pětadvacítkou velkých hotelových operátorů, kteří letos znovu po dvou letech odpovídali na dotazy společnosti Cushman & Wakefield.

Reklama

Pražské hotely pomalu ale jistě zažívají úspěšnou pocovidovou rekonvalescenci. Podle opakovaně sledovaných parametrů jako je tržba za disponibilní pokoj (RevPAR) nebo průměrná denní cena (ADR) se zdá, že všechno je na dobré cestě, protože se tyto parametry letos zvýšily dokonce i nad hodnoty z roku 2019 před pandemií koronaviru.

Podle průzkumu Hotel Operator Beat v zemích střední a východní Evropy (CEE) získala Praha z hlediska zájmu hotelových operátorů druhé místo se 4,2 body z pětibodové stupnice, kde nejvyšší zájem představuje pět bodů. Prvenství tak letos českému hlavnímu městu uniklo jen o fous, protože Budapešť obdržela 4,3 bodu. Hodnocení se v tomto roce účastnili operátoři z 12 zemí, kteří provozují přes 450 hotelů s kapacitou přes 72 tisíc pokojů a dalších 140 hotelů s 22 tisíci pokoji připravují.

V Praze je vidět potenciál

Také další výhled vývoje pro Prahu je podle analytiků Cushman & Wakefield více než optimistický. „Coby operátory druhý nejvyhledávanější trh regionu je pražský hotelový segment naplněn optimismem. V několika minulých letech se Praha potýkala s omezeným nárůstem nabídky hotelů a slabší penetrací značek. Kvůli větším překážkám při vstupu měla také oproti srovnatelným trhům CEE nižší podíl nabídky luxusních hotelů – a tak je nyní připravena na růst výkonnosti,“ konstatuje David Nath, partner a vedoucí hotelového týmu pro střední a východní Evropu z Cushman & Wakefield. Současně je podle něj zřejmé, že chystaný příchod zásadních luxusních hotelových značek spolu s postupným návratem počtu leteckých pasažérů na předcovidovou úroveň, podpoří i očekávání zvýšené výkonnosti zdejšího trhu.

Prohlédněte si novinky hotelového trhu ve střední Evropě:

Roste zájem i o Brno

Mezi pětici měst, o které mají hoteloví operátoři největší zájem, se probojovala ještě Varšava, Krakov a Bukurešť. Do první dvacítky se dostala i moravská metropole Brno, která si polepšila pozici oproti minulému průzkumu z roku 2021. Svůj díl na tom má nepochybně také značný rozvoj Brna, kterému se nedávno podařilo přilákat hned několik mezinárodních hotelových řetězců, které v Brně už začaly působit nebo se k tomu v nejbližší době chystají.

Luxus ještě poroste

Podle průzkumu je optimismus hotelových operátorů evidentní a dá se tak očekávat, že pozitivní trendy budou pokračovat. Největší očekávání se ovšem týkají luxusních hotelů a hotelů kategorie upper upscale, tedy hotelů nejvyšší třídy, které nabízejí vylepšení a nadstandardní služby jako jsou třeba designové pokoje, luxusní ložní prádlo či audiovizuální elektronika pro vybrané hosty.

Navýšení luxusních hotelů chystá ostatně i Praha. Po té, co se otevřel nedávno hotel Andaz Prague nebo The Julius Prague by se nyní zde měly otevřít například také rekonstruované projekty W Prague Hotel a Fairmont Golden Prague Hotel. „Navýší se tím zdejší hotelové kapacity v luxusní kategorii. Jejich podíl však stále bude pozadu za srovnatelnými trhy, jako je Budapešť nebo Vídeň," upozorňuje David Nath. Nejoptimističtěji nicméně vidí respondenti průzkumu budoucnost pro městské hotely a hotely, které nabízejí dlouhodobé pobyty typu „extended stay“.

Podívejte se, jak vypadá butikový hotel v centru Prahy:

Problémy hotelového byznysu ale přetrvávají

Navzdory pozitivním číslům a velkému očekávání stále ale v hotelovém byznysu přetrvávají potíže, které jej brzdí. Ze 140 projektů, které hoteloví operátoři mají naplánované, jich více jak čtvrtina čelí problémům se zpožděnou výstavbou (17 procent) a jedenáct procent jich je dokonce pozastaveno. Za nejčastějším důvodem zpoždění v délce půl roku až roku je podle oslovených operátorů především zdražení stavebních nákladů a problémy s dluhovým financováním.

Průzkum Hotel Operator Beat realizovaný společností Cushman & Wakefield zahrnuje celkem 12 zemí z regionu CEE - Bělorusko, Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Moldávii, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajinu.

Pražští hoteliéři skokově zdražili. Noc stojí podobně jako v Berlíně či Vídni Enjoy Dobré pivo a levné ubytování. Praha se v hledáčku cestovatelů profilovala jako ideální večírková destinace. To už ale tak úplně neplatí. Pražští hoteliéři skokově zdražili. ČTK Přečíst článek

Šéf největší české hotelové sítě sní o expanzi do zahraničí a plánuje i franšízy Zprávy z firem Český hotelový trh je roztříštěný a do budoucna se určitě nevyhne konsolidaci. Potenciál ale rozhodně má, zatím se však vzpamatovává z propadů za období covidu a hledá cesty, jak zlepšit cenovou politiku a přilákat do Česka i více turistů z dalekých destinací. Do budoucna se rýsuje také spolupráce hotelů s developery, přinejmenším se sítí Orea Hotels and Resorts, jak zaznělo v rozhovoru pro newstream.cz se šéfem této největší hotelové sítě v Česku Gorjanem Lazarovem. Věra Tůmová Přečíst článek

Zakladatel Amazing Places: Polsko nám ukazuje záda nejenom v průmyslu, ale i v kvalitě ubytování Reality Amazing places neboli úžasná místa už 10 let objevují čeští cestovatelé prostřednictvím stejnojmenné společnosti. Během své existence se podařilo vytipovat téměř 450 míst, a to nejenom v Česku. Kam Češi nejraději jezdí? A kterým tuzemským regionům chybí kvalitní ubytovací zařízení? Petra Jansová Přečíst článek