Hotely budoucnosti musí přinášet zážitky a individualitu, říká hoteliér

Rozjet hotelový byznys v době, kdy máte v každé ulici v centru Prahy tři, čtyři hotely, je docela oříšek. Trh je obsazený a do toho tu ještě intenzivně působí přeprodejci jako je Booking.com. Stále větší roli po krizovém covidovém období hraje vedle lokality i zacílení hotelu nejen na turisty, ale i na místní. Ti mohou být totiž pro hotel ve složitých obdobích větší jistotou než zahraniční klientela. Potvrzují to zástupci velkých hotelových řetězců i malých hotýlků. O tom, jaké to je znovu otevírat v Praze hotel po období pandemie, jsme hovořili s ředitelem Falkensteiner Hotel Prague Claudiem Sturmem.

Reklama

Uplynulé dva roky byly pro hotely po celém světě velice náročné. Spousta z nich musela zavřít nebo už ani neotevřela. Lidé změnili i své cestovatelské chování, na některé významně dopadly krize. Jak jste si s tímto náročným obdobím pandemie a zákazu cestování poradili?

No nebylo to lehké asi pro nikoho. Náš hotel má ale jedinečnou polohu i historickou budovu z roku 1860 v pražské památkové zóně, kterou jsme v roce 2004 přestavěli na provoz 4hvězdičkového hotelu. Po 20 letech se toho ale hodně změnilo a umocnila to vše ještě celosvětová pandemie, lockdowny a zcela pozastavené cestování i celý cestovní ruch. Chtěli jsme se proto přizpůsobit všem těm změnám i změnám v chování hostů a nechtěli jsme už provozovat jen další z mnoha city hotelů v Praze. Rozhodli jsme se proto pro kompletní rekonstrukci i zcela nový koncept prémiového butikového hotelu, kterých tu je zatím jen minimum.

Nahlédněte do interiéru hotelu Falkensteiner

K různým úpravám sáhla v době pandemie řada hotelů po celém světě. V čem spočívala kompletní rekonstrukce hotelu Falkensteiner?

Reklama

Rekonstrukce se u nás týkala pokojů i všech interiérů a vnitřního atria s terasou. Došlo i ke změně celkové vizáže a zbrusu novému konceptu. Dříve to byl klasický dobrý city hotel se 4 hvězdičkami. My chtěli ale už jít jiným směrem. Vloni v květnu jsme tak znovu otevřeli po renovaci hotel, ale už na úrovni 5 hvězdiček a s konceptem „Urban. Boutique. Experience.“, což má symbolizovat atmosféru, kterou se zde snažíme vytvořit, tedy aby se tu lidé cítili jako doma.

Dnes k nám vstoupíte z rušné ulice velkoměsta přímo do zelené „džungle“ plné květin, výrazných barev a pohodlných sofa s polštáři. A právě tyto interiéry s velkými dekory, které navrhla německá interiérová designérka Aggi Bruch z Mallorky, vám pomáhají úplně zapomenout na každodenní všední starosti. Cítíte se, že jste najednou v úplně jiném světě, kde je vám dobře a kde je klid. No a vedle úprav hotelu jsme v průběhu rekonstrukce dostali také nápad otevřít samostatně i celodenní koktejlový bar The Monkey Bar cílený právě na místní obyvatele.

Změnili jste kompletně zaměření i charakter hotelu, vybudovali speciální bar. Jakým směrem se tedy bude podle vás ubírat další budoucnost hotelnictví?

Budoucnost hotelového byznysu je podle mě skrytá právě v individualizaci pokojů i hotelových prostor. Primární je, aby si hosté od nás odnášeli příjemný zážitek a chuť se k nám opakovaně vracet. A nemám na mysli přitom zdaleka jen zahraniční turisty. Chtěli bychom, aby se v hotelu cítili dobře nejen klasičtí hoteloví hosté z ciziny, ale právě i Pražané. Lokální klientela je pro nás čím dál důležitější a v době postcovidové ještě mnohem více než kdy dřív.

video Eduard Kučera: Investice do Ruska a Číny jsme si zakázali už v roce 2010 Newstream TV Neinvestujeme ani do akcií zbrojařů, říká technologický vizionář Eduard Kučera. Jeho investiční strategie, do které patří třeba akcie firmy Warrena Buffetta, zatím funguje lépe než strategie bank pro bohaté. Tereza Zavadilová Přečíst článek

A proč by měli „lokálové“ vlastně chodit do hotelů?

Myslím, že spousta lidí dnes hledá stále nové a nové neotřelé zážitky. A zvláště po období covidu, kdy všichni byli zavření doma a nikam se nemohlo, se chtějí bavit, dobře se najíst a užít si maximálně svůj volný čas. Lidé v jiných zemích i tady v Praze tak začínají čím dál častěji chodit do hotelů i za dobrou gastronomií a slavnými jmény kuchařských nebo barmanských hvězd.

Ne každá hotelová restaurace ale může mít svého michelinského kuchaře…

To ani nemusí. Mnoho pražských hotelů nabízí například skvělé prodloužené snídaně, tedy víkendové brunche, a o tom se tu zatím ani moc neví. Ty jsou přitom nejen pro hotelové hosty, ale i pro ty, kdo v hotelu vůbec nebydlí. Existuje dokonce už i v Praze skupina lidí, která na tyto brunche do různých hotelů vyráží pravidelně s rodinou a přáteli, protože jim to poskytuje úplně jiný zážitek než snídaně doma.

Oblíbeným gastro zážitkem jsou ale i různé ochutnávky, díky kterým můžete poznat nové chutě, které jste dosud ani neznali. My jsme takto pořádali například michelinské degustace ve spolupráci s naší hotelovou kuchyní, které kraluje náš šéfkuchař Nenad Jovanovic, který k nám před rokem přišel jako kuchařské eso z Foodlabu.

video Marketing je jako sval, musí se neustále cvičit, říká šéfka reklamky Newstream TV Iva Welker působí v reklamním světě přes dvacet let. A pořád ji její práce baví. „Reklama spojuje osobní invenci a kreativitu, to se mi na tom líbí. Každý den je díky tomu jiný. Správný marketér se za běhu učí stále něčemu novému,“ prozrazuje v dalším díle pořadu Eva Talks na Newstream TV Iva Welker, ředitelka české pobočky mezinárodní kreativní agentury VMLY&R. Eva Čerešňáková Přečíst článek

A co mohou hotely Pražanům nabídnout kromě gurmánských zážitků?

Je toho docela dost. Dalším takovým oblíbeným zážitkem, který si vedle hotelových hostů rádi dopřávají i místní, jsou profesionální lázeňské služby v designových spa nebo vystoupení proslulých dýdžejů či barmanské show jako máme třeba my v již zmiňovaném The Monkey Baru. Ten si například za pouhý jeden rok existence už dokázal najít i své stálé místo na pražské koktejlové scéně, a to především díky skvělému barmanovi Benediktovi Houdovi a jeho kolegům, kteří pocházejí z nejlepších pražských barů a díky jedinečnému a stále oblíbenějšímu konceptu předpřipravených koktejlů, které si doma prostě nepřipravíte, protože jejich příprava trvá hodiny a někdy i dny.

Claudio Sturm, general manager Falkensteiner Hotel Prague Falkensteiner Hotel Prague

Claudio Sturm

Na univerzitě aplikovaných věd ve Frankfurtu vystudoval hospitality management a celý svůj život zasvětil hotelnictví. Pracoval řadu let v Bulharsku, kde zakládal velké hotelové sítě a dále pak v prémiových hotelech v Rakousku a Německu. V České republice působí na pozici General Manager v hotelu Falkensteiner od roku 2013.

Nejezte blbě s Pavlem Maurerem: I michelinští kuchaři umějí zklamat Enjoy Nedávno jsme s přáteli v jednom novém pražském hotelu zaplatili 14 tisíc korun za večeři ve čtyřech. Degustační menu připravil hostující londýnský šéfkuchař, jež má jednu hvězdu od slavného průvodce Michelin. Ještě teď mě pálí kapsa a na jazyku cítím pachuť celkem nic moc jídla, o trapné obsluze nemluvě. Ale pěkně popořádku. Pavel Maurer Přečíst článek

Nejkrásnější hotelové pokoje jsou letos podle prestižní světové soutěže v Praze Reality Jedna z nejprestižnějších designérských soutěží světa SBID International Design Awards poslala cenu za rok 2022 i do Prahy. Za vítěze pro kategorii hotelových pokojů a apartmá si odborná porota vybrala interiéry letos na jaře otevřeného pětihvězdičkového hotelu Andaz Prague v pražském Cukrovarnickém paláci. Věra Tůmová Přečíst článek