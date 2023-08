Zakladatel Amazing Places: Polsko nám ukazuje záda nejenom v průmyslu, ale i v kvalitě ubytování

Amazing places neboli úžasná místa už 10 let objevují čeští cestovatelé prostřednictvím stejnojmenné společnosti. Během své existence se podařilo vytipovat téměř 450 míst, a to nejenom v Česku. Kam Češi nejraději jezdí? A kterým tuzemským regionům chybí kvalitní ubytovací zařízení?

Za 10 let existence se rozrostl nejenom počet „úžasných“ míst, ale i počet lidí, kteří je pro české cestovatele vyhledávají. „Rád bych to samozřejmě dělal většinu času, ale to prostě nejde zvládnout,“ říká zakladatel Amazing Places Petr Kotík.

Místa teď objíždí tým 15 lidí. „Prioritou je pro nás každé místo navštívit osobně,“ přibližuje Kotík. O tom, zda se chata, chalupa nebo i hotel dostane do výběru, rozhodují hlavně osobní pocity.

Glamping je trend. Místa, která ho nabízí, přibývají každý měsíc Enjoy Okouzlující kempování neboli glamping. Slovo, které se do oficiálního slovníku angličtiny dostalo v roce 2015, je v posledních letech čím dál skloňovanější. A trendu, jehož vznik bývá spojován již s dobou středověku, podlehli i Češi. Petra Jansová Přečíst článek

„Těžko říct, co je klíčem. Samozřejmě máme nějaká vnitřní kritéria, která ale spíš rozhodnou proč se dané místo do našeho výběru nedostane,“ dodává Kotík.

A kromě kvality služeb, určité míry estetiky, designu je důležitý i výhled. „Měli jsme například nabídku na opravdu krásný apartmán v Plzni, ale bohužel jsme ho nemohli zařadit. Měl totiž výhled na věznici Na Borech,“ dodává Kotík.

Šéf největší české hotelové sítě sní o expanzi do zahraničí a plánuje i franšízy Zprávy z firem Český hotelový trh je roztříštěný a do budoucna se určitě nevyhne konsolidaci. Potenciál ale rozhodně má, zatím se však vzpamatovává z propadů za období covidu a hledá cesty, jak zlepšit cenovou politiku a přilákat do Česka i více turistů z dalekých destinací. Do budoucna se rýsuje také spolupráce hotelů s developery, přinejmenším se sítí Orea Hotels and Resorts, jak zaznělo v rozhovoru pro newstream.cz se šéfem této největší hotelové sítě v Česku Gorjanem Lazarovem. Věra Tůmová Přečíst článek

Kromě tuzemska vyhledává tým Amazing Places i tipy na ubytování za hranicemi, kromě Rakouska, Slovenska už i v Polsku. Země, která byla podle Kotíka dlouho přehlížená, je velmi zajímavým trhem.

„Polsko nám bohužel ukazuje záda nejenom v průmyslu, ale už v i kvalitě cestovního ruchu,“ uzavírá Kotík v dalším díle podcastu Realitní Club, na který se můžete těšit v pondělí dopoledne.