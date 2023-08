Pražští hoteliéři skokově zdražili. Noc stojí podobně jako v Berlíně či Vídni

Dobré pivo a levné ubytování. Praha se v hledáčku cestovatelů profilovala jako ideální večírková destinace. To už ale tak úplně neplatí. Pražští hoteliéři skokově zdražili.

Praha se průměrnou cenou za pokoj v hotelu přiblížila západoevropským městům jako jsou Berlín či Vídeň, procentuální nárůst ceny má dokonce vyšší. Praha v červnu navýšila meziročně cenu o více než 19 procent na průměrných 126 eur (asi 3000 korun) za pokoj. Uvedla to mluvčí Prague City Tourism (PCT) Klára Janderová. Zjištění vycházejí z posledních dat společnosti Smith Travel Research (STR).

Česká metropole dosáhla podobné cenové hladiny za hotelový pokoj jako historicky dražší evropské destinace a naopak odskočila východním sousedním metropolím jako například Bratislava či Varšava. V Berlíně a Vídni stojí pokoj okolo 140 eur (asi 3400 korun). Ve zmíněné Bratislavě a Varšavě to potom je 100 eur (asi 2430 korun), respektive 108 eur (asi 2624 korun).

„Praha nasadila dobrý trend a je nutné v něm i nadále pokračovat. Postupně chceme smazat z Prahy nálepku levné večírkové destinace a do budoucna konkurovat ostatním metropolím jako je Berlín nebo Vídeň. Nesmíme si říkat za kvalitní služby méně než ostatní destinace, to se z dlouhodobého hlediska nevyplácí a je potřeba i nadále do rozvoje turismu investovat,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09).

Praha ztrácí nálepku levné destinace

Města jako je Berlín a Vídeň v červnu Praha předběhla v meziročním nárůstu průměrné ceny za pokoj. Oproti stejnému období minulý rok zvýšila cenu o 19,4 procenta. Naproti tomu v Berlíně cena rostla o 14 procent a ve Vídni o 13,4 procenta, vyplývá z dat.

„Je vidět, že se vyplácí postupná změna charakteru cestovního ruchu v Praze, která však vyžaduje systematickou a dlouhodobou práci. Na aktuálních datech je tato koncepční práce vidět a platí i to, že Praha ztrácí nálepku levné destinace,“ dodal předseda představenstva PCT František Cipro.

V prvním pololetí letošního roku do Prahy přijelo přes 3,3 milionu cestovatelů, z nichž bylo 776 823 tuzemských turistů. Nejvíce přijelo zahraničních návštěvníků z Německa, a sice na 472 583, na druhém místě jsou turisté z Británie a na třetím ze Slovenska. Po pandemii covidu-19 se postupně do Prahy vrací turisté z Asie, nejčastěji z Jižní Koreje. Domácí hosté tvoří 23,5 procenta z celkového počtu návštěvníků, jejich počet se oproti předcovidovému roku 2019 navýšil o 31 procent.

