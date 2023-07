Hotelový byznys po restartu nabral na obrátkách. Šnůra nově otevřených hotelů je skutečně dlouhá

Hotelový segment zažívá v letošním roce po náročných covidových letech konečně oživení. Cestovní kanceláře hlásí vyprodané zájezdy, letecké společnosti mají plná letadla a hotelové sítě otevírají jeden luxusní či designový hotel za druhým. Podívejte se v našem přehledu, které hotely se před létem otevřely nebo oznámily novinky ohledně výstavby a otevření v nejbližší budoucnosti v České republice a ve střední Evropě a na Balkánu.

Letošek by měl vrátit hotelový segment na předpandemickou úroveň také podle poslední analýzy hotelového trhu od společnosti CBRE. Podle její prognózy z jara letošního roku by se globální cestovní zvyklosti měly v roce 2023 normalizovat a vrátit tak základy hotelového trhu na úroveň před pandemií. Výrazně k tomu přispívá i uvolnění cestovních omezení v Číně a v Japonsku. Největší hotelové sítě to dobře vědí a plány na otevření dalších a dalších hotelů neberou konce.

Kupříkladu hotelová značka Marriott otevřela jen letos v Budapešti dva luxusní hotely a další pětihvězdičkový chystá u proslulého maďarského jezera Balaton. Skupina Accor, která nedávno otevřela jeden hotel u bukurešťského letiště a nový pětihvězdičkový Minaro Hotel MGallery ve vinařské oblasti Tokaj, zase letos oznámila brzkou výstavbu exkluzivního hotelu také v Česku, a to v Čeladné v Moravskoslezském kraji.

Hotely ale nestaví jen hotelové sítě, jak je vidět v následujícím přehledu. Pouští se do nich i developeři a soukromí investoři jako například Julius Meinl v Česku nebo Ligna Group se svým konceptem smart hotelu v Bulharsku. I v Česku se ale začínají objevovat projekty, které z hotelů budují rezidenční bydlení podobně jako tomu je už i jinde ve světě. Jedním z takových příkladů je hotel na Vítkově.

Česká republika

Accor letos ohlásil návrat Mövenpick do Česka. Nový hotel mimo Prahu bude do tří let.

Hotelová skupina Accor podepsala franšízovou smlouvu se společností Fardela Solutions na nový hotel Mövenpick v České republice. Nejnovější hotelový projekt Mövenpick Čeladná Hotel & Apartments prémiové švýcarské značky vyroste v Čeladné v Moravskoslezském kraji do roku 2026. Nabídne zde celkem 60 pokojů a apartmánů a restauraci s celodenním provozem a 80 místy k sezení, venkovní terasu a posezení s dětským hřištěm. K dispozici bude i wellness a fitness centrum a zasedací místnost pro 70 osob.

Julius Meinl vstoupil na hotelový trh vlastním konceptem

Julius Meinl otevřel v Praze v neorenesančním paláci na Novém Městě nový hotelovo-rezidenční koncept The Julius Prague. Budova se 168 pokoji má centrálně umístěnou zimní zahradu, do které je přístup ze všech jednotlivých pokojů a rezidencí. Koncept hotelu počítá s krátkodobými i dlouhodobými pobyty. Autorem návrhu je architektonická a designérská kancelář Matteo Thun & Partners. Při otevření hotelu se spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Julius Meinl VI vyjádřil, že značka The Julius Prague bude dále expandovat i na mezinárodní úrovni.

Hotel Vítkov se změní na sdílené bydlení

Litevští developeři Baltic Asset Management a Hanner koupili v Praze začátkem letošního roku nevyužívaný hotel Vítkov, který plánují přebudovat na projekt sdíleného bydlení. Hodlají do toho investovat minimálně 330 milionů korun. Developerská dvojice už takto podniká na několika místech v Evropě a chce se i nadále tímto směrem rozšiřovat.

Letos svůj nový hotel v Praze finišuje také Penta Real Estate

Výstavba nového pražského hotelu Motel One od Penta Real Estate probíhá přímo v centru Prahy u Masarykova nádraží. Dosáhla už nejvyššího bodu (glajchy) a nyní se dělají závěrečné práce mimo jiné na obvodovém plášti budovy. Otevření hotelu se tak plánuje už na jaro 2024. Celková investice do hotelu, který bude součástí řetězce Cloud One Line, vyšla podle developerské společnosti za šest let příprav a výstavby na 1,2 miliardy korun. Autorem architektonického návrhu hotelu je ateliér Schindler Seko Architekti.

Maďarsko

Marriott otevřel v Maďarsku nový luxusní hotel W Budapest

Přes 135 let stará budova paláce bývalého Baletního institutu na Andrássyho třídě v centru maďarské Budapešti se proměnila v pětihvězdičkový hotel W Budapest. Historicky zrekonstruovaný hotel se 151 pokoji a apartmány je součástí globálního portfolia značky Marriott Bonvoy. Autorem luxusních interiérů je londýnské studio Bowler James Brindley a maďarské studio Bánáti+Hartvig.

Accent Hotels spolu s Marriott otevřeli v Budapešti ještě jeden hotel

V Budapešti se v letošním roce otevřel ještě jeden hotel s účastí společnosti Marriott. Four Points by Sheraton Budapest Danube, který stojí na břehu řeky Dunaj, provozuje maďarská společnost Accent Hotels, která k tomu podepsala franšízovou smlouvu právě se společností Marriott International. Hotel stejné značky Four Points by Sheraton je v Maďarsku už jen ve městě Kecskemét, kde sídlí mimo jiné také továrna Mercedes. Hotel se střešním barem a 105 pokoji je součástí velkého developerského projektu DunaPearl s luxusními apartmány a maloobchodními prodejnami, který spravuje turecká firma PD Real Estate Development, dceřiná společnost Polat Group tureckého podnikatele Adnana Polata.

Třetí luxusní hotel v Maďarsku plánuje Marriott u jezera

Otevření dalšího luxusního hotelu v Maďarsku si Marriott tentokrát už naplánoval mimo hlavní město. Pětihvězdičkový hotel značky Le Meridian se 102 pokoji, 24 apartmány a 4 restauracemi se zatím staví. Jeho otevření se plánuje podle místních maďarských médií na rok 2025. Velikost investice se nyní odhaduje na 22,5 miliardy forintů (1,4 miliardy korun) a zahrnuje také rozšíření přístavu na jezeře Balaton. Podrobnosti o plánovaném hotelu byly zveřejněny letos v červnu.

Rumunsko

IHG vstoupila na rumunský hotelový trh s vlastní lifestylovou značkou

Hotelová společnost IHG Hotels & Resorts představila svou lifestylovou značku v Rumunsku, a to prostřednictvím hotelu Indigo Satu Mare. Nový hotel bude otevřen v roce 2025 a připojí se tak k síti IHG v Rumunsku, která zahrnuje hotely Intercontinental Athénée Palace Bucharest, Crowne Plaza Bucharest a Holiday Inn Bucharest-Times.

Bulharsko

V červenci se otevře první „smart“ hotel v Sofii

První chytrý „smart“ hotel řetězce Introvert se otevírá už tento měsíc v bulharské Sofii. Jeho základní konceptem je digitalizace a fungování zcela bez personálu. Do konce roku budou podle nově vzniklé společnosti Smartotel, která funguje jako investor nové hotelové sítě, následovat další dva hotely, a to v ještě jeden v Sofii a další na Kypru. Základní investice zatím činí přes 1,2 milionu eur (zhruba 29 milionů korun), z toho dvě třetiny připadají na software, který řídí procesy. Hlavní motto společnosti Introvert je "Сontactless, Сashless, Сrowdless". V praxi to znamená, že úplně všechny procesy od rezervace hotelového pokoje a platby až po check-in a check-out hotelu jsou digitalizovány a zákazník je ovládá přes vlastní mobilní telefon. Rovněž za odpověďmi na online dotazy bude virtuální obsluha, tedy chatbot. Ve smart hotelu budou vedle hotelových pokojů i sdílené pracovní prostory pro coworking, relaxační místnost s PlayStation hrami, knihovnou, sportovním vybavením či automaty na čaj a kávu. Investorky Genoveva Hristova a Anelia Kassabova ze Smartotel a Ligna Group plánují, že síť Introvert bude fungovat jako franšíza doma i v zahraničí.

Srbsko

Nový hotel Moxy Belgrade stojí přímo v historickém centru

Přímo v centru Bělehradu se letos otevřel nový hotel Moxy Belgrade se 131 pokoji. Hotel se nachází v jedné z kulturně nejstarších a historicky nejzajímavějších částí města. Autory hotelových interiérů je místní designérské studio Paviljon, které se ve svých návrzích inspirovalo uměleckými a architektonickými momenty 20. století a historií Bělehradu. Vedle klasických konferenčních místností je v hotelu také hostům k dispozici plně vybavené nonstop fungující fitness centrum.

Polsko

Ve Varšavě letos otevřela svůj první hotel hotelová síť Barceló Hotel Group

Španělský hotelový řetězec Barceló Hotel Group letos otevřel ve Varšavě svůj první hotel. Čtyřhvězdičkový Barceló Warsaw Powiśle se 151 pokoji je v komplexu Elektrownia Powiśle. Hotelový řetězec v současnosti ve střední Evropě provozuje sedm hotelů, a to vedle České republiky a Polska také v Maďarsku a Bulharsku a letos v létě plánuje otevřít ještě zbrusu nový hotel v centru Lublaně, hlavního města Slovinska. Z hlediska počtu pokojů se Barceló Hotel Group se svými 62 tisíci pokoji ve více než 280 hotelích ve 25 zemích řadí mezi třicítku největších hotelových řetězců na světě.

