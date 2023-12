Secesní perla Prahy se otevře veřejnosti. Podívejte se do zatím utichlé Fantovy budovy

Na hlavním nádraží v Praze se v neděli pro veřejnost otevřou zrekonstruované prostory historické Fantovy budovy, lidé je budou moct navštívit s organizovanými prohlídkami. Novinářům to řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, který společně s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) prostory dnes slavnostně otevřel. Podle informací ČTK je rezervační systém již plný. Rekonstrukce, která začala na podzim 2021, měla původně skončit v létě.

Reklama

Fantova budova nádraží má památkovou ochranu, která se podle ministerstva kultury vztahuje i na novou odbavovací halu ze 70. let minulého století. Hala by podle tento týden zveřejněného návrhu měla být částečně zbourána. Návrh na přestavbu, který uspěl v architektonické soutěži vypsané Správou železnic, Prahou a pražským dopravním podnikem, počítá s tím, že na místě přední části haly vznikne prostranství zastřešené dřevěnou konstrukcí. Návrh po zveřejnění sklidil kritiku a vznikla proti němu online petice. Kupka v sobotu řekl, že nepovažuje za šťastné volat po několika dnech po revizi návrhu.

Podívejte se na zdařilou rekonstrukci interiéru Fantovy budovy:

Tohle není nádraží, to je pergola z Dubaje. Projekt Dánů na nový Hlavák schytává kritiku Reality V pondělí představená budoucí podoba Hlavního nádraží vyvolává hlasitou kritiku. Vznikla už i petice, která žádá přepracování projektu, a hlavně zachování Nové odbavovací haly. Petra Jansová Přečíst článek

V příštím roce se ve Fantově budově začnou pro zájemce konat pravidelné komentované prohlídky. Otevře se také kavárna, pro kterou Správa železnic nyní hledá provozovatele. Velké sály budou sloužit pro kulturní a společenské události.

„Je to největší česká secesní památka. Skrývala se zde perla, kterou se podařilo odhalit,“ uvedl Kupka. Pražské hlavní nádraží je podle něj víc než jen železniční stanice. Je to současně důležitý přestupní uzel, moderní obchodní galerie a nyní se díky dokončení historických prostor Fantovy budovy stává i reprezentativním společenským centrem. „Vracíme mu tak význam, který mělo v minulosti,“ dodal.

Secesní Fantova budova vznikla v letech 1901 až 1909. Do roku 1977 sloužila jako hlavní odbavovací prostor hlavního nádraží. Svůj název nese po architektovi Josefu Fantovi, který byl autorem jejího návrhu.

Práce v interiérech navázaly na rekonstrukci fasády z let 2019 až 2022. Stavbaři se poté zaměřili na interiéry v severní části památkově chráněného objektu, které zahrnují zejména několik kulturních sálů. Nyní jim zbývá udělat poslední dokončovací práce v souvislosti s kolaudačním řízením.

Práce zahrnovaly opravu a zrestaurování Fantova sálu, Sloupového sálu, chodby, kavárny a VIP salonku podle původního Fantova návrhu. Stavbaři dále eskalátorem propojili historické sály se severním podchodem.

Fotogalerie: Jak rekonstruovat? Třeba jako v Brně Enjoy Směrem do ulice nedoznal domek z 50. let zásadních změn, jinak je tomu ale uvnitř a směrem do zahrady, kde zdivo nahradila velkoformátová okna. I tentokrát se ateliéru ORA podařilo navázat na původní vrstvy. Petra Jansová Přečíst článek

Dvoupatrové Foyer Café bude zčásti sloužit jako kavárna přístupná z centrální části stanice a z 1. nástupiště. Půjde o vstupní foyer do sálů Fantovy budovy, kde budou i recepce, šatna a toalety.

Fantův sál bude sloužit jako hlavní prostor pro kulturní a společenské akce. Sloupový sál bude plnit funkci business lounge. Zájemcům bude k dispozici rovněž salonek pro maximálně 12 osob.

„Na hlavním nádraží ale ještě nekončíme. Je před námi druhá etapa stavby, během které dojde na renovaci jižní části Fantovy budovy a také jejích vyšších pater. V rámci společného projektu Nový hlavák provedeme rekonstrukci nové odbavovací haly a revitalizaci okolí,“ řekl Svoboda.

Hlavní nádraží v Praze bylo otevřelo 14. prosince 1871, tehdy s názvem Nádraží císaře Františka Josefa. Fantova budova nahradila na začátku 20. století původní, už nevyhovující nádražní budovu.

Další rána pro brutalismus. Někdejší brněnský Prior půjde k zemi Reality Jeden z posledních zástupců architektonického stylu brutalismus v Brně, někdejší obchodní dům Prior u hlavního nádraží, čeká příští rok demolice. Brněnský architektonický manuál (BAM) až do poloviny prosince pořádá prohlídky, které lidem umožní tuto nedoceněnou památku poznat i zevnitř, uvedla historička architektury Šárka Svobodová, která patří mezi průvodce při těchto prohlídkách. Budova stojí osamoceně vedle brněnského hlavního nádraží, její terasa navazuje na lávku přes ulici Úzká do moderní nákupní galerie Vaňkovka. Stavbu obklopuje velké parkoviště. ČTK Přečíst článek