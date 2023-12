Petra Jansová: Tohle bude zase ostuda. V Praze se hádáme i kvůli nádraží

Neuplynul ani rok a je to tu zas. Praha opět řeší onu profláklou otázku: bourat, nebo nebourat?

Scénář stejný, námět odlišný. Jen co se objeví na veřejnosti vizualizace vítězného projektu, začne se diskutovat. Někdy i tak hlasitě, až se to dozví zahraniční servery. Tak to třeba bylo v případě Železničního mostu na Výtoni, The Guardian psal, že Češi si chtějí zbourat Eiffelovku.

Bitva o novou halu pražského hlavního nádraží se zatím vede jen v tuzemsku. Kdy se ale dostane za hranice, je zřejmě jen otázkou času. Vítězný tým patří k předním architektonickým ateliérům s desítkami nemalých realizací po celém světě.

V případě mostu pod Vyšehradem nad přestřelkou památkářů, veřejnosti a „železničářů“, která ani po roce nekončí, běžní Pražané jen kroutí hlavou. Petice ale dál sbírá hlasy a o mostu se diskutuje už i v Senátu. Most je přeci památka, svědek minulosti, je ne/možné ho opravit, ne/potřebuje tři koleje.

A hlasy památkářů velmi zásadně vstoupily i do budoucnosti Nového Hlaváku. Prakticky ze dne na den totiž památkovou ochranu získala i brutalistní hala. Podle vedení města je ale jednání NPÚ zcela nestandardní, a tak trochu zavání účelovostí. Tak teď, aby se v tom čert vyznal.

Ani v jednom z obou případů, a v historii Prahy by se jich jistě našlo mnohem víc, nejde o to, zda je most pěkný a jestli Hlavák bude „důstojnou vstupní bránou do města“. Zádrhel tkví v tom, že v Praze jsme se evidentně stále nenaučili vypsat architektonické soutěže.

A výsledek? Nový most na Výtoni měl být hotový v roce 2028, ve stejné době se mělo začít stavět na Hlaváku. No, věří tomu ještě nikdo?

