Fotogalerie: Jak rekonstruovat? Třeba jako v Brně

Směrem do ulice nedoznal domek z 50. let zásadních změn, jinak je tomu ale uvnitř a směrem do zahrady, kde zdivo nahradila velkoformátová okna. I tentokrát se ateliéru ORA podařilo navázat na původní vrstvy.

„Hlavním požadavkem stavebníků bylo vytvoření velkého prostoru pro společný život. To se neslučovalo s komplikovanou dispozicí poskládanou z řady stejných pokojů,“ popisují architekti ze studia ORA.

V interiéru proto došlo k zásadním proměnám. Labyrint komor a pokojů v přízemí nahradil jeden rozlehlý společný prostor s ohništěm uprostřed. Navíc otevřený do patra. Nad částí místnosti totiž architekti zrušili strop.

Do ulice se příliš nemění a neotvírá. „Přestože se dům provozně radikálně proměňuje, nechtěli jsme úplně vymazat jeho původní obraz a atmosféru, které měly určitě kvality,“ popisují architekti projekt rekonstrukce domku na brněnském předměstí. Naopak do zahrady se dům se sem naopak maximálně otevírá.

Zatímco navenek je stavba střídmě bílá, uvnitř hraje všemi barvami.

Kancelář ORA, která působí ve Znojmě a Kutné Hoře, tvoří trojice architektů: Jan Veisser, Jan Hora a Barbora Hora. A mezi jejich projekty patří i přeměna brownfieldu ve Znojmě.

