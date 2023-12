Architekt: Hlavák je jedinečný. Takové nádraží nemá žádné evropské město. Proto jsme ho chtěli zachovat

„Hlavní nádraží v Praze je jedinečné, jeho postmoderní brutalistní architektura spoluvytváří identitu města,“ říká spoluzakladatel architektonického ateliéru re:architekti Ondřej Synek. Projekt, na němž spolupracovali v pražské kanceláři s italskými architekty ze studia baukuh, se umístil na třetím místě soutěžního dialogu na podobu Nového Hlaváku.

Ateliér re:architekti spolupracující s italskými kolegy ze studií baukuh a YellowOffice současnou architektůru Bočana, Šrámka, Dandy a Šrámkové v podstatě zachovává a přistupuje k ní jako k jedné z nejvýznamnějších českých staveb druhé poloviny dvacátého století.

„Náš návrh je principiálně hrozně jednoduchý, stávající odbavovací halu zachovává a z jihu a ze severu k ní přidává dva nový vstupy tak, aby se to nádraží neotevíralo jenom směrem na západ ke Starému městu a zároveň k Masarykovu nádraží,“ přibližuje projekt Ondřej Synek.

Od otevření haly na dalších dvou místech si architekti slibují vylepšení, tedy zapojení budovy do okolí.

„Odbavovací hala byla už na konci 70. let navržena s tím, že v budoucnu bude muset obsloužit až 200 tisíc denně,“ dodává Synek s tím, že bohužel je její aktuálně největší plocha je zastavěna knihkupectvím.

„Zásadně to mění způsob, jak by se hala měla využívat. V místě, kde se dá očekávat největší počet čekajících lidí stojí hmota, která tomu principiálně brání,“ dodává Synek. Centrální část haly proto uvolnili a komerční prostory umístili do nově vzniklých částí na severu a jihu budovy.

A jak se dívá architekt Ondřej Synek na možnost „většího“ propojení Fantovy budovy a Nové odbavovací haly? „Fantova budova prostě těžko kdy získá roli, kterou měla na konci toho 19. století, zpět. Prostě už nikdy nebude fungovat jako hlavní vstup. Vždycky už bude stát trochu stranou. Může být využívaná pro nějaké speciální příležitosti, většinový uživatel do ní ale nebude mít důvod jít,“ uzavírá Synek.

Podcast Realitní Club s architektem Ondřejem Synkem vyjde již zítra ráno.

