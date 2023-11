Zmizí střešní parkoviště i obvodové stěny. „Nový Hlavák“ navrhnou dánské architektonické špičky

Odbavovací halu i okolí hlavního nádraží přemění Praha podle návrhu dánských architektů z kodaňského studia Henning Larsen Architects.

Změna, kterou přináší vítězný návrh vzešlý ze soutěžního dialogu, je na první pohled zásadní. V podstatě chybí obvodové skleněné zdi. Vnitřek haly ale dánské studio Henning Larsen Architects víceméně zachovává. Jako odkaz k původní architektuře zůstává podlaha, mramor, obklady u metra nebo strop. Prostor Vrchlického sadů, haly a plánované zastávky tramvaje propojili architekti mohutnou dřevěnou konstrukcí.

Podívejte se, jak bude "Nový Hlavák" vypadat do následující galerie:

Studio zároveň rozdělilo Vrchlického sady na kulturní zónu, „nádražní náměstí“ a zónu pro doplňkové aktivity. Díky tomu vznikne vhodný prostor třeba pro pořádání trhů. Návrh počítá i s vysázením nové zeleně a zároveň bere v potaz, že park bude v budoucnu kvůli nárůstu cestujících využíván intenzivněji, a přizpůsobuje tomu i cesty pro chodce. Přibýt by měly také venkovní kavárny.

„Moderní nádraží nemá reprezentovat jenom pohyb sem a tam. Má být prostorem, kam se budete rádi vracet a kde se budete rádi sdružovat. To všechno jsme se snažili umístit pod jednou střechu, která má oslavovat i dvě původní, krásné budovy,“ přibližuje koncept projektu Jacob Kurek, ředitel pro globální trh z Henning Larsen.

Na návrh dalšího ze tří finalistů, který vzešel ze spolupráce českého ateliéru re:architekti s italskými ateliéry baukuh a YellowOffice, se můžete podívat zde:

Přímo u nádraží bude nová tramvajová zastávka

„Architekti s citem zachovávají ikonické prvky řešení původního autorského týmu a přenáší je do moderního veřejného prostoru 21. století, na který budeme moct být hrdí. Vzniklo tak unikátní řešení, které elegantně a efektivně propojuje odbavovací halu s přilehlým parkem,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Součástí projektu bude i nová tramvajová trať, která povede od Národního muzea do Wilsonovy a Washingtonovy ulice k odbavovací hale a následně ulicí Opletalova do ulice Bolzanova.

Na druhém místě se v soutěži za dánským studiem umístil tým barcelonských studií Miralles Tagliabue EMBT a OCA architects, třetí skončilo konsorcium českého studia re:architekti, italského ateliéru baukuh studio associato a italského studia Yellow Office.

Nyní bude následovat podpis smluv a dopracování studie, které bude vycházet z požadavků zadavatelů i z názoru veřejnosti vzešlého z druhého kola participace, které se uskuteční na přelomu letošního a příštího roku. Následně bude vypracována projektová dokumentace.

Začátek realizace, která by podle předběžných odhadů měla stát zhruba dvě miliardy korun, je plánovaný na rok 2028.

Henning Larsen Architects je mezinárodní architektonické, krajinářské a urbanistické studio s centry v Kodani, New Yorku, Singapuru, Sydney, Stockholmu, Berlíně a Oslu. Kromě koncertní haly Harpa v Reykjavíku mezi jeho známé realizace patří například kodaňská opera nebo Budova služeb pro veřejnost v Minneapolisu ve Spojenách státech.

