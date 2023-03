Jiří Kučera: V Česku kupují luxusní bydlení téměř výhradně Češi. V Dubaji Rusové likvidují trh

Český trh s luxusním bydlením je klidný investiční přístav, kterému dominují Češi, říká Jiří Kučera, šéf realitní kanceláře Luxent. Ta se specializuje na luxusní nemovitosti. Většina běžných lidí, kteří přemýšlejí o nákupu bydlení, se zhrozí při první návštěvě banky, kam si jdou pro hypotéku. U bytu sedmdesát metrů na okraji Prahy to nyní dělá kolem padesáti tisíc korun. Hypoteční trh je kvůli tomu mrtvý.

Reklama

Obchod s nejdražšími nemovitostmi však skvěle prosperuje. Bez ohledu na všechny poslední krize, covid, inflaci, Ukrajinu.

Jak se apetit boháčů po realitách projevuje? „Trh zpomalil, vyjednává se podstatně déle než v minulosti,“ říká Kučera, jehož firma se soustředí na obchodování s těmi nejdražšími kousky. On sám nemá rád slovo luxusní, raději používá slovní spojení kvalitní bydlení. Ve výsledku to ovšem znamená, že jde o pět procent trhu na vrcholku cenového spektra.

Vyčkávací válka

Chuť koupit drahou nemovitost v posledních měsících prý v Česku ochabla. Ne, že by zmizela. Nemovitost je skvělý způsob dlouhodobé investice. Ale investoři, kterých je podle Kučery pořád dost, začali vyčkávat. Přemýšlejí, jestli budou ceny klesat, nebo růst.

„Je tu očekávání, jestli nedojde k cenové korekci.“ Lidé čekají, jak se vyvinou úrokové sazby, kam se pohne nálada trhu. „Obchod s nemovitostmi netrpí tím, že by byl nedostatek kupujících. Skupina lidí, kteří na ně mají, se neustále rozrůstá,“ říká Kučera. Ale jednání, která dřív trvala pár týdnů, nyní trvají měsíce.

Oproti běžnému trhu s nemovitostmi je však v sekci luxus jeden rozdíl. Domy nebo byty na nejlepších místech, s vyhlídkou, o které každý sní, si lidé s penězi nekupují kvůli možnému výnosu, ale prostě proto, že je chtějí. „Jestliže trh zamrznul, stejně zůstává shoda na ceně. Ona se dá z různých parametrů dobře odvodit. Co se změnilo, je ochota cenu zaplatit, nebo požadovat nižší cenu,“ tvrdí šéf Luxentu. Hraje se hra o to, kdo to déle vydrží. Jestli prodávající zlevní, nebo kupující nakonec zaplatí.

Reklama

Petr Morcinek: Propad cen nemovitostí je vizitkou neschopných realiťáků Názory Ceny nemovitostí padají a s nimi velká část realitního trhu. Roste nervozita a napětí. A v tisku se objevují realitkami živené titulky, které se klientům snaží vnutit, že doba je zlá a výhodně prodat není možné. Jenže situace je z mého pohledu jiná. Většina z těch, kteří prodávají se slevou, totiž nevyčerpají většinu možností, jak to dělat jinak a lépe, píše v komentáři pro Newstream Petr Morcinek, majitel realitní společnosti M&M Reality. Petr Morcinek Přečíst článek

Zajímavým aspektem tuzemského trhu s nejdražšími nemovitostmi je, že mu dominují Češi. Což možná neodpovídá obvyklé představě. Podle Kučery se v devadesátých letech řešilo, kdo jsou oni bohatí, kteří na drahé bydlení mají peníze. To prý úplně pominulo. Češi prý pochopili, že na luxus už má nyní kdokoliv, bez ohledu na pracovní či společenské zařazení. „Je spousta rodin, kde bylo jmění vyděláno po roce 89. Za posledních deset až patnáct let jsou dominantní skupinou investorů jednoznačně Češi.“

V Dubaji likvidují trh Rusové

A jaké nemovitosti nyní kupují Češi v cizině? Kam se posouvá zájem a proč? „Je to Chorvatsko, Španělsko, začíná Itálie. Dubaj je dlouhodobě velmi oblíbená. Ale poslední dobou se zájem přelévá do Evropy,“ říká Kučera. Zajímavé dění se podle něj odvíjí právě v Dubaji, protože tam mohou cestovat a také nakupovat Rusové. Má tam prý nyní problém s cenotvorbou. „Několikrát se nám stalo, že když se dostal nový projekt do prodeje, tak za pár dní jsou ceny o třetinu vyšší. Byly tam i případy, kdy se nakupovalo na kreditní kartu,“ uzavírá Kučera.

Poslechněte si nový díl podcastu Realitní Club s Jiřím Kučerou v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

Další díly podcastu zaměřeného na trh realit:

Zdenka Klapalová: Investoři se zaměřili na nájemní bydlení, je to celosvětový trend Reality Řada velkých transakcí na nemovitostním trhu nyní míří do nájemního bydlení, říká Zdenka Klapalová, bez nadsázky první dáma českého nemovitostního trhu. Je prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a také řídící partnerkou poradenské společnosti Knight Frank, která v Česku stojí za řadou velkých obchodů v tomto byznysu. lib Přečíst článek

Z Ostravy si berme příklad. Brownfieldy tam revitalizují skvěle, říká expert Reality Průmyslové areály, bývalá JZD, kulturní domy nebo kasárna. Brownfieldy jsou plochami s velkým potenciálem. Celkově podle Národní databáze brownfieldů zabírají přes 11 tisíc hektarů, což je zhruba rozloha Pardubic. Kde se jejich revitalizace chopili příkladně? Jak chce jejich přeměnu nadále podporovat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)? O tom všem jsme si povídali v dalším díle podcastu Realitní Club s Janem Hanou z MPO. Petra Jansová Přečíst článek

Banky nás milují, jsme nejzelenější ze zelených, říká developer Řežáb Reality Založili jsme obor udržitelného developmentu v Česku už někdy v roce 2000, říká zakladatel a majitel stavební a technologické společnosti JRD Jan Řežáb. „V té době tady ještě ani neexistovalo toto názvosloví,“ tvrdí muž, který na udržitelných technologiích postavil celý svůj byznys. On sám je přitom fanouškem nových, šetrných technologií či obnovitelných zdrojů. Samozřejmě již léta jezdí elektroautem a bydlí v pasivním domě, který postavila jeho firma. Dalibor Martínek Přečíst článek