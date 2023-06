REPORTÁŽ: V Dubaji otevřel dalšího podnik michelinského šéfkuchaře. Místo ohromí, jídlo už tolik ne

Dubaj by se dala označit za hlavní město slavných šéfkuchařů. Málokterá ze světových kuchařských celebrit by emirátském velkoměstě nechtěla mít svůj vlastní podnik. Nedávno se do města vrátil Angličan Jason Atherton, který otevřel City Social v nejvyšším patře hotelu Grosvenor House. Luxusní podnik v dubajské marině rozhodně stojí za pozornost. Z vytříbeného menu si odnáším vlažné nadšení, prostředí mě ale ohromilo. Velkolepé interiéry a výhledy do všech stran Dubaje dělá z podniku místo, kam se budu rád vracet, píše reportér Newstreamu Zdeněk Pečený.

Těžko by se na světě hledal šéfkuchař, který by nechtěl mít svoji restauraci v Dubaji. Jejich řady nedávno rozšířil Angličan Jason Atherton, jehož dva londýnské podniky se pyšní michelinskou hvězdou. Jeden z jeho podniků v britské metropoli je i ve slavném obchodním domě Harrods.

Praxe luxusních hotelů spolupracovat se světoznámými šéfkuchaři je ve světě rozšířená a oblíbená. Díky řadám fanoušků a followerů, kterými každý slavný šéfkuchař disponuje, se marketing dělá doslova sám. V Dubaji jsou populární především slavní evropští šéfkuchaři. Nejvíce jich je z Velké Británie či Francie. Málokterému milovníkovi dobrého jídla nic neřeknou jména jako Gordon Ramsey, Jamie Oliver či Daniel Boulud. Z těch mimoevropských celebrit s kuchyňským nožem stojí za zmínku Nobu Matsuhisa z Japonska či Turek Nusret Gökçe známý více jako Salt Bae. Vineet Bhatia jako Brit indického původu jedlíkům servíruje moderní verzi jihoasijské kuchyně.

Výhled do všech stran

Athertonův nový podnik City Social v dubajské marině rozhodně stojí za pozornost. Rozprostírá se na vrcholu pětihvězdičkového hotelu Grosvenor House, kde má svůj podnik také Bhatia. City Social je jedním ze tří podniků, které otevřely v nejvyšších patrech hotelu, kde dříve fungoval noční klub Embassy. Kromě samotného City Social na 43. patře Grosvenoru se o podlaží výše nachází newyorkský steakhouse Jazz by City a japonská nálevna ve stylu 60. let minulého století 7 Tales. Každou sobotu se v City Social koná brunch – společenský vrchol dubajského víkendu.

Po vystoupení z výtahu ve 43. podlaží pozornost upoutá sedmimetrový mramorový bar a prosklená vinotéka od podlahy až ke stropu. V restauraci se jen těžko někde najde stůl, ze kterého se přes velká okna nenabízí výhled na dubajskou Palm Jumeirah, umělý ostrov Blue Waters s nejvyšším ruským kolem světa Dubai Ain či okolní mrakodrapy.

Šéfkuchařovo zpestření. Hádej příchuť zmrzliny

City Social hojně čerpá z menu svého mateřského podniku v Londýně, ale přidává i nové recepty ve snaze přizpůsobit nabídku místnímu trhu. Originálním pokrmem je například skotský losos s krabem, okurkou a koprem či ravioli z měkkýšů s mořskými řasami, houbovým džemem a kukuřicí veloute.

U předkrmů snad nelze sáhnout vedle, všechny byly harmonií chutí. Ať už jde o tatarák z hovězího, z tuňáka nebo právě kombinaci lososa s krabem a koprem. Kromě hlavních pokrmů z ryb, drůbeže či pro vegetariány menu vévodí široká nabídka steaků z celého světa. Obsáhlé je také dezertní menu. Za pozornost stojí zejména pistáciové soufflé.

Milovníci zmrzliny budou ale zklamáni, protože jedinou zmrzlinou na dezertním lístku je zmrzlinová hra, v níž hosté hádají pět příchutí zmrzliny. A že jsou mezi nimi i poněkud bizarní příchutě. Třeba artyčoková, rýžová nebo z kukuřičných lupínků.

Jídlo v City Social je velmi dobré, i když asi ne nejoslinivější na světě, ale celková souhra obsluhy a atmosféra místa z okouzlující výhledy na ikonická místa Dubaje stojí za opakovanou návštěvu.

