Nejdražším městem pro expaty se stal New York. Skokanem roku je Istanbul

Rapidní růst nájemného a inflace jsou důvodem, proč se letos New York ocitl v čele žebříčku životních nákladů ECA International pro rok 2023. Tradiční vítěz Hongkong je letos druhý. Skokanem roku je Istanbul, jenž doplatil na svéráznou hospodářskou politiku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, napsala agentura Bloomberg.

V žebříčku nastalo několik velkých změn. Do první pětice se poprvé dostal Singapur, v němž lidé stejně jako v New Yorku bojují s raketově rostoucím nájemným. Do první desítky se kvůli inflaci v USA dostalo i San Francisco a směrem nahoru zamířila ze stejného důvodu i další americká města. Naopak letos je patrný sestup asijských měst, zejména v Číně, uvedl Bloomberg. Na třetím místě ECA International pro letošní rok zůstala Ženeva, na čtvrtém Londýn.

Singapur se výrazně posunul z loňského 13. místa a poprvé pronikl do první pětky. Tento posun nahoru je výjimkou v obecném trendu mezi asijskými městy padat v žebříčku dolů, což je částečně způsobeno nižší mírou inflace v Asii ve srovnání s jinými regiony. V Číně je aktuálně nejnižší inflace na světě a činí pouhých 0,1 procenta.

„Vzestup Singapuru byl z velké části způsoben velkým nárůstem nákladů na ubytování,“ řekl regionální ředitel ECA International pro Asii Lee Quane. „Zvýšená poptávka po nájemních domech, částečně způsobená dřívějším uvolněním omezení proti covidu, ve srovnání s jinými klíčovými lokalitami v regionu nebyla vyvážena odpovídajícím zvýšením nabídky ubytování,“ dodal.

Největší vzestup zaznamenal Istanbul, který se vyšplhal o 95 míst na 108. místo díky 80procentnímu nárůstu cen taženému hospodářskou politikou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecko bojuje dlouhodobě nejen s inflací, ale i s propadem turecké liry.

Dubaj poskočila nahoru kvůli přílivu ruských emigrantů

K dalším závěrům průzkumu patří to, že nájemné v Dubaji vzrostlo téměř o třetinu kvůli přílivu ruských emigrantů, čímž se město posunulo z 23. na 12. místo. Zatímco většina evropských měst v žebříčku stoupla, norská a švédská města klesla kvůli slabým měnám a francouzská města se posunula dolů kvůli nižší míře inflace ve srovnání s ostatními městy v EU.

ECA International analyzuje náklady na spotřební zboží a služby, přičemž bere v úvahu náklady na pronájem v oblastech obvykle obývaných zahraničními pracovníky neboli expaty. Výsledkem je žebříček 207 měst ve 120 zemích po celém světě.

Pořadí, město (umístění loni) Pořadí, město (umístění loni) 1. New York, USA (2.) 11. Bern, Švýcarsko (16.) 2. Hongkong, Čína (1.) 12. Dubaj, SAE (23.) 3. Ženeva, Švýcarsko (3.) 13. Šanghaj, Čína (8.) 4. Londýn, Velká Británie (4.) 14. Kuang-čou (Kanton), Čína (9.) 5. Singapur (13.) 15. Los Angeles, USA (21.) 6. Curych, Švýcarsko (7.) 16. Šen-čen, Čína (12.) 7. San Francisco, USA (11.) 17. Peking, Čína (14.) 8. Tel Aviv, Izrael (6.) 18. Kodaň, Dánsko (18.) 9. Soul, Jižní Korea (10.) 19. Abú Zabí, SAE (22.) 10. Tokio, Japonsko (5.) 20. Chicago, USA (25.)

