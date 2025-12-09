Hypotéční sazby zamrzly, výrazné zlevnění nepřijde ani v roce 2026
Průměrná sazba hypoték na počátku prosince zůstala 4,91 procenta, kde je od října. Stále je tak nejníže od dubna 2022. Za celý letošní rok klesla o třetinu procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
„Ani prosinec nepřinesl na hypoteční trh změnu, sazby dál stojí na místě. Trh tak charakterizuje stagnace, jednotlivé akční nabídky bank sice pracují s individuálními slevami, ale průměrné sazby se drží pod pětiprocentní hranicí bez citelnějšího pohybu oběma směry. Pro klienty to znamená prostředí, v němž jsou měsíční splátky stále relativně vysoké, zároveň však nehrozí, že by se parametry poskytovaných hypoték z měsíce na měsíc zásadně měnily,“ uvedl analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Výhled vývoje hypotečních sazeb pro rok 2026 bude podle něj záviset především na dalším postupu měnové politiky České národní banky, na trajektorii inflace a na kondici české ekonomiky. „Pokud se inflace bude dál přibližovat k inflačnímu cíli a centrální banka nebude nucena prosazovat restriktivnější podmínky, mohou banky v průběhu roku 2026 sáhnout k mírnému dalšímu snižování sazeb, typicky v řádu desetin procentního bodu, nikoli celých procent. Právě proto nelze v příštím roce očekávat výraznější pohyb sazeb, ale spíše pokračování současného velmi pozvolného trendu,“ dodal Sýkora.
Jako nejpravděpodobnější scénář pro rok 2026 se podle něj jeví pokračující mírný růst cen rezidenčních nemovitostí. Tempo bude v průměru nižší než v době 'hypoteční horečky' před rokem 2022, přesto však patrné zejména ve velkých městech a kvalitních lokalitách. U investičních bytů může zpřísnění podmínek financování část investorů odradit a růst cen v tomto segmentu zpomalit. „Pro příští rok očekáváme, že se hypoteční sazby budou pohybovat převážně ve čtyřprocentním pásmu, s případnými posuny v řádu desetin procentního bodu. Hypotéky za dvě procenta však zůstanou i v roce 2026 jen vzpomínkou,“ odhadl Sýkora.
Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová v posledním týdnu pozoruje, že některé banky naopak zvyšují sazby, i když jen nepatrně o 0,1 bodu. Banky tak podle ní reagují kvůli rostoucím nákladům na dlouhodobé financování a reagují na inflaci a globální ekonomiku.
„Není vyloučeno ani mírné zdražení hypotečních úvěrů,“ uvedl i místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim. Cena takzvaných úrokových swapů, ze které banky odvozují cenu hypotečních úvěrů, již totiž několik měsíců v řadě zvolna roste. „Aktuálně jsme již zaznamenali mírné zvýšení úrokových sazeb u dvou bank a já osobně očekávám, že záhy se přidají ještě další banky. Nemyslím však, že by zdražily o více než malé desetiny procentního bodu,“ dodal.
Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 4,91 procenta se na počátku prosince prakticky nezměnila a aktuálně činí 20 285 korun.
