Další realitní rekord v Dubaji. Indický magnát koupil letovisko za čtyři miliardy

Jen pár týdnů vydržel rekord stále přitažlivého realitního trhu v Dubaji. Druhý nejbohatší Ind a desátý na světě Mukesh Ambani koupil za 163 milionů dolarů (asi 4,1 miliardy korun) obří vilu na tamním umělém ostrově Palm Džumeira. Předchozí rekord z letošního léta překonal téměř dvojnásobně, uvedla agentura Bloomberg.

Mukesh, jehož majetek podle žebříčku miliardářů Bloombergu činí 84,2 miliardy dolarů, zároveň překonal svůj rekord ze začátku roku, kdy jeho firma na ostrově koupila za 80 milionů dolarů vilu s deseti ložnicemi pro jeho nejmladšího syna, uvedl Bloomberg. I to byl v té době dubajský rekord, který vydržel jen do léta. Tehdy prodej vily na stejném ostrově s názvem Casa Del Sole vynesl 82,4 milionu dolarů (asi 2,1 miliardy korun).

Ambani minulý týden koupil nové sídlo od rodiny kuvajtského magnáta Mohammeda Alshayi, uvedli zdroje Bloombergu. Konglomerát Alshaya vlastní místní franšízy pro maloobchodní značky včetně Starbucks, H&M a Victoria's Secret. Ambani je pak mimo jiné předsedou Reliance Industries, největší indické společnosti podle tržní hodnoty.

Miliardář v poslední době skupuje nemovitosti v zámoří a stále více hledá druhé domovy na západ. Reliance minulý rok mimo jiné utratila 79 milionů dolarů za koupi ikonického britského areálu Stoke Park v hrabství Buckinghamshire, kde se mimo jiné natáčely dvě z filmových bondovek, a Ambani také hledá nemovitost v New Yorku, uvedla agentura.

Frekvence rekordních obchodů ukazuje na úspěch Dubaje při lákání nejbohatších světových obchodních manažerů. Trh s nemovitostmi městského státu, který přispívá zhruba třetinou do ekonomiky Spojených arabských emirátů, se vzpamatovává ze sedmiletého propadu díky pohotovému řešení pandemie covid-19 ze strany vlády a iniciativám, jejichž cílem je poskytnout emigrantům větší podíl na ekonomice.

Cizinci tvoří více než 80 procent obyvatel Spojených arabských emirátů. A právě Indové se trvale umisťují mezi top kupci dubajských nemovitostí. Ke konci minulého měsíce kvůli zájmu movitých klientů vzrostly ceny hlavních nemovitostí v emirátu za poslední rok o více než 70 procent, uvedla již dříve nadnárodní realitní a poradenská společnost Knight Frank.

I jinde ale padají rekordy. Ve Spojených státech získala společnost Blue Pool Capital hongkongsko-kanadského miliardáře Joea Tsaie newyorský penthouse, který dříve vlastnil jiný miliardář Dan Och, za 188 milionů dolarů. Nejdražším bytem v Asii – alespoň podle ceny přepočítané na metr čtvereční – se loni v listopadu stal byt v Hongkongu prodaný za 82 milionů dolarů.

A rekord je možná na spadnutí i v Británii. Nejdražší londýnský dům – sídlo v Knightsbridge s výhledem na Hyde Park, které změnilo majitele v dubnu 2020 za 210 milionů liber (asi 5,93 miliardy korun) – je totiž znovu na prodej, upozornil Bloomberg.

