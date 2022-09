V USA se zvedá vlna exekucí. Miliony Američanů nezvládají splácet hypotéky

Počty exekucí na americkém realitním trhu jsou na vzestupu. Může za to především konec moratoria, které znemožňovalo zabavit dům těm, kteří měli problémy splácet hypotéku. Olej do ohně ale začíná přilévat také zrychlující inflace, která zhoršuje ekonomickou situaci amerických domácností.

Reklama

Poslední dva roky dozadu spadly počty exekucí nemovitostí v USA na rekordní minima. Nezpůsobila to ale lepšící se platební morálka dlužníků, ale vládní moratorium, které věřitelům – až na výjimky – zakazovalo zabavení domu i v případě, že dlužník nezvládal splácet hypoteční úvěr.

Vláda se s nástupem covidové pandemie snažila tímto způsobem pomoci obyvatelům, kteří se behěm lockdownů dostali do finančních potíží. Platnost tohoto opatření ale loni na podzim skončila.

Bez zákazu zabavování domů je proto letos aktivita exekučních týmů bank i dalších věřitelů na vzestupu. V prvních šesti měsících roku 2022 se do procesu exekuce, který je poměrně složitý a zdlouhavý, dostalo 117,4 tisíce nemovitostí.

Petr Hlaváček v podcastu Realitní Club: Ne všichni developeři umějí stavět. Tlačí jen zisk Reality Toho, že možná v blížících se komunálních volbách neuspěje, se pražský radní pro územní rozvoj za TOP 09 a nynější lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček nebojí. Má údajně spoustu možností. Neobává se ani o kontinuitu projektů, které započal, ať už jde o Vltavskou filharmonii, Pražský okruh nebo výstavbu pod taktovkou Pražské developerské společnosti. Co by ale Praha podle něj potřebovala, je efektivní státní správa. Petra Jansová Přečíst článek

Kalifornie a Illinois – státy, které během pandemie zaznamenaly výrazný odliv obyvatelstva, patřily i mezi země s nejvyšším počtem zabavených nemovitostí. Celkově se míra zabavení domů v celé zemi v červenci zvýšila o 143 procenta ve srovnání se stejným měsícem roku 2021.

Reklama

„Moratorium pomohlo se vyhnout smršti exekucí v době pandemie, nyní už ale před úderu zabavování majetku nic nebrání,“ řekl serveru DSNews.com Jason Allnutt, generální ředitel Auction.com.

Bude hůř

Roční příjem průměrné americké domácnosti po zdanění je 75 tisíc dolarů (1,86 milionu korun). Za bydlení utratí v průměru 1784 dolarů měsíčně, což představuje asi 35 procent jejích měsíčních příjmů. Analytici varují, že je to příliš. Podle obecné konvence je dobré omezit předvídatelné náklady na bydlení na 30 procent příjmu. Pro srovnání, v Česku je to ještě o něco více, asi 38 procent.

Podle dat společnosti ATTOM Data bylo letos v USA podáno již téměř 165 tisíc žádostí o zabavení domu, což je srovnatelné s předcovidovými čísly.

Dražební společnosti se v souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací domácností připravují na velký nápor. Podle zprávy společnosti Auction.com devět z 10 hypotečních správců, kteří se zbavují nemovitostí, očekává, že se objem aukcí zabavených domů v příštích 12 měsících zvýší.

Nasvědčují tomu také data společnosti Black Knight, podle kterých je už přes 2,1 milionu amerických domácností v prodlení se splátkami hypotéky. Z toho 594 tisíc Američanů již nesplácí 90 a více dní. Čísla exekucí tak budou podle expertů velmi pravděpodobně dál růst.

Krize v 70. letech byla nic proti tomu, co nyní přijde, varuje vlivný historik Money Svět upadá do éry politických a ekonomických otřesů podobných těm ze 70. let minulého století. Dopady na energetické trhy ale mohou být na rozdíl od situace před půl stoletím mnohem horší a trvalejší, popsal pro CNBC přední historik Niall Ferguson věnující se dějinám evropského kontinentu. vku Přečíst článek