Aktivity Donalda Trumpa by mohly vést v Česku k poklesu cen hypoték, říká ekonom Křeček

V Evropě se utopíme v byrokracii a Amerika pojede dál, glosuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities a poradce premiéra, současnou celní válku a dění na kapitálových trzích. Ale i vývoj na realitním trhu.

Podle něj jsou procesy ve Spojených státech jednodušší, „chytré“ hlavy odcházejí za moře, a kapitálový trh je tam rozvinutější. Není tak roztříštěný, jako v Evropě. Jinými slovy, nejen podle Donalda Trumpa, ale i podle Štěpána Křečka se současná bouře se cly a obecně se způsobem Trumpova vládnutí přežene. Amerika bude Evropě spíš ujíždět než naopak.

Jaký má Trumpovo vládnutí dopad na český realitní trh? Investiční banky v USA mnohem častěji zmiňují možnost recese. Což se v Evropě i v Česku propsalo do skutečnosti, že dlouhodobé úrokové sazby začaly klesat. „Jestliže by pokles sazeb vydržel delší dobu, mohlo by to vést k nižším cenám hypoték.“ Ihned ovšem tuto informaci glosuje ve smyslu, že pokles cen hypoték neznamená zvýšenou dostupnost bydlení.

„Když zlevní hypotéky, více lidí si je vezme, a poptávka narazí na omezenou nabídku na realitním trhu. Povede to k růstu cen nemovitostí,“ říká Křeček. Na druhé straně, investice do nemovitostí „krásně přečkají“ bouře na kapitálových trzích.

Podle hlavního ekonoma BH Securities Křečka je otázkou, jak se americká cla propíší do inflace. Ta ve Spojených státech patrně poroste, protože dovozci je propíší do cen. Na to, co se stane s inflací v Evropě, se názory různí. „Zaslechl jsem třeba názor, že se některé zboží přestane vyplácet vozit do Ameriky, a v Evropě půjde do prodeje se slevou.“ Stejně tak Čína, pokud nenajde odbyt ve Spojených státech, bude chtít uplatnit zboží na evropském trhu.

Trumpova celní válka může v Evropě snižovat inflaci. Což by opět mohlo vést ke snižování základních úrokových sazeb, a tím i k levnějším hypotékám. „Česká národní banka má složitou situaci, aby se v situaci zorientovala. Myslím, že na to zareaguje tím, že trochu sníží úrokové sazby. Neříkám, že nějak výrazně, ale možná to bude letos jednou nebo dvakrát,“ domnívá se ekonom Křeček.

A to i proto, aby byl podpořen export. „My jako exportní země budeme podporu exportu potřebovat.“

Ekonom Štěpán Křeček byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Kanál Newstream Podcasty je na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Pan Moc Pozdě. Trump opět šije do šéfa Fedu Powella a trhy padají Politika Americký prezident Donald Trump v pondělí už potřetí za necelý týden kritizoval předsedu centrální banky (Fed) Jeroma Powella. V příspěvku na své sociální síti Truth Social ho obvinil, že odkládá další snižování sazeb z politických důvodů. Podle serveru CNBC Trumpovy útoky vyvolávají otázky ohledně nezávislosti centrální banky. Hlavní americké akciové indexy po prezidentových výrocích prohloubily ztráty, S&P 500 v pondělí večer odepisoval přes tři procenta. ČTK Přečíst článek

Američané opět vyšli do ulic proti administrativě Donalda Trumpa Politika Tisíce odpůrců vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobotu napříč Spojenými státy vyšly do ulic, aby vyjádřily nespokojenost s vedením země. To podle nich ohrožuje demokracii, napsala dnes agentura AP. Různorodé akce zahrnovaly pochod centrálním Manhattanem, shromáždění před Bílým domem či demonstraci v Massachusetts. ČTK Přečíst článek