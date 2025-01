Poláci nejsou spokojeni se svým životem, více než polovina z nich by se odstěhovala do jiné země, ukázal průzkum

Více než polovina dotázaných Poláků by se ráda přestěhovala do jiné země, ukázal nedávný průzkum, o kterém informuje agentura PAP. Nejvíce z dotázaných by si jako svou cílovou destinaci představovalo Španělsko. Průzkum, který zveřejnil nezávislý polský institut pro výzkum veřejného mínění ARC Rynek i Opinia, se krom jiného dotazoval obyvatel v 18 různých zemích, zda přemýšlejí o tom, že by se přestěhovali do jiného státu.

Poláci v 55 procentech uvedli, že o takovém přesunu uvažují. Z průzkumu také vyplynulo, že Španělsko je preferovanou destinací pro obyvatele více evropských zemí. Stejný názor měli i Litevci, Rumuni nebo například Italové.

„Spojené království, které bývalo pro Poláky kdysi velmi atraktivní, nyní kleslo na dno jejich preferencí,“ uvedli autoři výzkumu. Pro Poláky byly dříve vysněným cílem také Spojené státy, ale ty se v současné době řadí až za Španělsko, Itálii a Německo.

Poláci nejsou spokojeni

Respondenti byli rovněž dotázáni, do jaké míry se jejich vlastní život blíží ideálu. Z odpovědí vyplynulo, že Poláci nejsou se svým životem spokojeni. „V tomto ohledu jsme blíže Nigerijcům, Turkům nebo Bulharům,“ napsali polští autoři výzkumu. Dodali, že pouze ve čtyřech z 18 zkoumaných zemí lidé považují svůj život za velmi blízký nebo blízký svým ideálním představám.

„Patříme k poměrně nespokojeným skupinám, i když Japonci, Řekové a Bulhaři jsou na tom ještě hůře,“ uvádí zpráva. „Často se říká, že my Poláci jsme národem, který si rád stěžuje, ale výsledky studie ukazují, že jsou lidé, kteří si stěžují ještě více než my. Více si ale stěžujeme na svůj život a osud než na naši zemi,“ komentoval výsledky za Polsko viceprezident společnosti ARC Rynek i Opinia Adam Czarnecki.

Japonsko, které bylo pro Poláky kdysi nedosažitelnou a ideální zemí, o jejíž životní úrovni lidé z Polska snili, už Poláky v mnoha ohledech překonalo, řekl Czarnecki. „Japonci jsou se svou zemí nespokojenější než Poláci a také častěji považují svůj život za vzdálený ideálu,“ uvádí průzkum. „Nejvíce nespokojení jsou však Bulhaři, a to jak se svou zemí, tak se svým osobním životem,“ dodal Czarnecki.

Výzkum provedla síť IRIS, jejímž zástupcem v Polsku je společnost ARC Rynek i Opinia. Byl proveden v 18 zemích v období od ledna do března 2024 na reprezentativním vzorku obyvatelstva staršího 18 let. Vedle Polska odpovídali obyvatelé Austrálie, Rakouska, Bulharska, Kanady, Kolumbie, Řecka, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Litvy, Malajsie, Mexika, Nigérie, Peru, Rumunska, Turecka a USA. V každé zemi byla studie provedena na vzorku 500 respondentů, v Polsku velikost vzorku činila 1000 osob, píše PAP.