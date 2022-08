Kryptonomádi se usazují zpět ve velkých městech. Medvědí trh kočování nepřeje

Téměř tři čtvrtě roku medvědího trhu s digitálními měnami začíná doléhat na takzvané kryptonomády. Ti se místo práce z pláže či apartmánů pětihvězdičkových hotelů vracejí zpět do šedivých a rušných velkoměst, epicenter dění a byznysu.

Reklama

Pohled od pracovního stolu Olivera Galea, šestatřicetiletého Brita a kryptospekulanta, v průběhu několika posledních let zahrnoval výhled na palmami lemovanou promenádu v Miami Beach, písečné pláže na Barbadosu či tyrkysové vody Mexika na jeho karibském pobřeží. Nyní je Gale zpět v Londýně. Se svým notebookem obráží hotelové lobby. Jemný mořský vánek přitom vystřídalo tlumené hučení klimatizace, která přináší úlevu od vedra, které letos zasáhlo britskou metropoli, píše agentura Bloomberg.

REPORTÁŽ: Britové vedra nezvládají. Města, budovy i stanice metra se změnily v sálající pec Enjoy Londýn a spolu s ním celá Velká Británie má za sebou rekordně horké dny. Naštěstí pro celou zemi vlna veder netrvala příliš dlouho. Ostrovní království prostě extrémní teploty nezvládá. „Na tohle nejsme vůbec připraveni,“ přiznal i bývalý premiér Ed Milliband, který má nyní na starost boj s klimatickými změnami. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Gale je jedním z mnoha kryptonomádů, kteří se s odeznívající covidovou pandemií začali vracet do měst, jako je Londýn a New York. Tato velká finanční centra se postupně probouzejí k životu.

Potulní investoři do digitálních měn strávili posledních několik let přesuny ze země do země. Byli přesvědčeni, že opuštěním velkých měst si polepší. Životní náklady ve finančních mekkách stoupaly. A kryptospekulanty v nich nic nedrželo, digitální peněženky neznají hranic a trh je otevřen 24/7. Vše se tak jevilo jako víc než ideální. Dokud nepřišel covid následovaný cestovními restrikcemi. A hůř, propadem cen kryptoměn. Životní styl kryptonomádů se začal jevit jako méně praktický a hlavně příliš nákladný. Videohovory jen stěží nahradily osobní schůzky s potenciálními obchodními partnery.

„Lidé chtějí být tam, kde se dělá byznys a kde mají možnosti networkingu,“ řekla agentuře Bloomberg Mary Elizabeth Elkordy, která během pandemie spustila společnost Elkordy Global Strategies, která funguje kompletně on-line. „Díky tomu, že se kryptoměny začleňují do více aspektů tradičních obchodů a průmyslových odvětví, je přínosné být ve velkém městě, jako je New York nebo Londýn,“ dodala.

Reklama

Kryptozima přetrvává i v létě

Počet obyvatel Londýna letos v červenci vzrostl o čtyři procenta oproti stejnému měsíci před dvěma lety, vyplývá to z údajů britské zdravotnické služby NHS Digital. Kanceláře se začínají opět plnit, i když stále nedosahují naplněnosti jako před pandemií. Podle údajů sestavených v červnu společností Google, která sleduje pohyby některých svých uživatelů, je asi 60 až 70 procent pracovníků v Londýně zpět ve svých kancelářích.

Pandemie mění pohled na města. Ukázala jejich zranitelnost Enjoy Všechno potřebné ke kvalitnímu životu do deseti minut od domova. Urbanistická idea se díky pandemii stává realitou v jihokorejském Soulu. Petra Jansová Přečíst článek

Pohyb obyvatel mezi čtvrtěmi New Yorku se také obrací. Na Manhattan, který se dlouhé roky vylidňoval, se stěhuje více rodin než před pandemií v roce 2019, tvrdí Melissa, globální společnost zabývající se analýzou dat a adres.

Kenzi Wang, spoluzakladatel Symbolic Capital a bývalý generální ředitel kryptoburzy Huobi Global, se v dubnu přestěhoval zpět do New Yorku poté, co poslední léta strávil cestováním po Evropě a Latinské Americe. „Zůstávám v New Yorku, protože medvědí trh toho dost omezil,“ řekl Wang Bloombergu. „Mohu se teď soustředit na budování své firmy a najímání nových zaměstnanců,“ dodal.

Současná kryptozima, jak se pádu digitálních měn přezdívá, mu připomíná předchozí krach v letech 2017 a 2018, kdy se ceny kryptoměn propadly o 80 procent a nastala „vysoce efektivní doba pro budování“ nových produktů a služeb. Cena jednoho bitcoinu od svého maxima na 69 tisících dolarech (1,66 milionu korun) loni v listopadu klesla o 64 procent na současnou cenu 24 tisíc dolarů.

Airbnb se oklepalo z pandemie. V zisku je i díky trendu „práce z pláže“ Zprávy z firem Delší pobyty, dražší nemovitosti a atraktivnější lokality vytáhly čisté zisky americké společnosti Airbnb za poslední čtvrtletí loňského roku k hranici 55 milionů dolarů. Šlo tak o druhý ziskový kvartál za sebou. Navzdory doznívající pandemii a omezení cestování byl rok 2021 nejsilnějším rokem společnosti, uvedl server CNBC. pej Přečíst článek

Nomádi dospěli

Jiní nomádi přerušili cestování, aby se finančně zotavili. „Medvědí trh trochu zasáhl mé finance. A tak jsem si myslel, že by bylo rozumné, abych se usadil a vrátil se k trvalému bydlení do města, které miluji,“ říká Sukanta Sekhar Das, výkonný ředitel informačního webu CoinMarketBag. Das, který strávil větší část posledních pěti let cestováním po celém světě, si vybral Soul, kde je podle něj skvělá kryptoscéna. „Ušetřím majlant na cestovních výdajích, nemluvě o tom, jak složité bylo cestování v posledních dvou covidových letech,“ dodal.

Nomádi se do velkých měst vracejí navzdory rostoucím nájmům a cenám nemovitostí. Nájmy v Londýně se za poslední rok podle dat nemovitostního portálu Rightmove zvýšily o 15 procent. A nájemné na Manhattanu se také vyšplhalo na nová maxima. Kryptospekulanti už chtějí stabilitu, alespoň tu v osobním životě. Mnozí z nich zestárli do věku, kdy uvažují o založení rodiny. A zjišťují, že kočování po světě, byť po pětihvězdičkových hotelech, není vždy snadné skloubit s rodinným životem.

„Moje žena byla nešťastná a chtěla, abych méně cestoval. A také jsem zjistil, že nejsem příliš produktivní, když jsem pořád někde jinde,“ řekl Lane Rettig, bývalý vývojář kryptoměny Ethereum, který strávil více než čtyři roky na cestě kolem světa, než se v roce 2020 vrátil do New Yorku. Rettig, nyní hlavní vývojář kryptoprojektu Spacemesh, koupil byt v newyorské čtvrti Harlem a nyní řeší, jak zůstat součástí globální nomádské komunity s novorozencem a hypotékou na krku.

Novodobý nomád se chtěl usadit. Nechal si postavit dům z konopného betonu Enjoy Když se chce usadit nomád, nechá si postavit dům uprostřed lesů. Kromě netradičního místa, zvolí i atypický materiál - konopný beton a střechu si nechá zatravnit. Petra Jansová Přečíst článek