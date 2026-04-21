V Praze jdou do dražby unikátní mince. 10dukát Leopolda I. může stát miliony
Praha se na konci dubna stane centrem sběratelů a investorů do historických ražeb. Aukční dům Macho & Chlapovič zde 24. dubna uspořádá dražbu, v níž nabídne téměř dva tisíce mincí, medailí a bankovek. Celková hodnota aukce by se podle odhadů mohla přiblížit 3,5 milionu eur.
Hlavní pozornost bude směřovat k mimořádně vzácným zlatým ražbám z období habsburské monarchie. Největším lákadlem je pražský 10dukát Leopolda I. z roku 1661 s vyvolávací cenou 300 tisíc eur. Dražit se bude také 10dukát téhož panovníka z roku 1668, ražený v Kremnici, který aukční dům nabízí od 100 tisíc eur.
Do aukce vstupuje i unikátní dukát Františka Josefa I. z roku 1880 s vyvolávací cenou 200 tisíc eur. Nabídku doplní také zlaté medaile z doby tohoto panovníka, včetně kusu o váze 35 dukátů z roku 1854 vydaného u příležitosti jeho svatby s Alžbětou Bavorskou, známou jako Sissi, a medaile z roku 1855 připomínající narození arcivévodkyně Sofie Frederiky.
Zajímavostí aukce bude rovněž soubor tří medailí arcivévody Karla Ludvíka z let 1798 až 1801, který zahrnuje zlatou, stříbrnou i měděnou medaili spojenou s významnými historickými událostmi, včetně vítězství nad Francouzi.
Na své si přijdou i sběratelé československých mincí. Nabídku v této kategorii reprezentuje například svatováclavský 2dukát z roku 1938, rovněž z kremnické mincovny, s vyvolávací cenou 80 tisíc eur.
Aukce se uskuteční v pražském hotelu Mandarin Oriental a následně bude pokračovat online formou od 27. do 30. dubna prostřednictvím platformy AUEX.
