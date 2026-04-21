Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
V Praze jdou do dražby unikátní mince. 10dukát Leopolda I. může stát miliony

Aukční dům Macho & Chlapovič, užito se svolením
Praha se na konci dubna stane centrem sběratelů a investorů do historických ražeb. Aukční dům Macho & Chlapovič zde 24. dubna uspořádá dražbu, v níž nabídne téměř dva tisíce mincí, medailí a bankovek. Celková hodnota aukce by se podle odhadů mohla přiblížit 3,5 milionu eur.

Hlavní pozornost bude směřovat k mimořádně vzácným zlatým ražbám z období habsburské monarchie. Největším lákadlem je pražský 10dukát Leopolda I. z roku 1661 s vyvolávací cenou 300 tisíc eur. Dražit se bude také 10dukát téhož panovníka z roku 1668, ražený v Kremnici, který aukční dům nabízí od 100 tisíc eur.

Do aukce vstupuje i unikátní dukát Františka Josefa I. z roku 1880 s vyvolávací cenou 200 tisíc eur. Nabídku doplní také zlaté medaile z doby tohoto panovníka, včetně kusu o váze 35 dukátů z roku 1854 vydaného u příležitosti jeho svatby s Alžbětou Bavorskou, známou jako Sissi, a medaile z roku 1855 připomínající narození arcivévodkyně Sofie Frederiky.

10dukát Leopolda I. z roku 1661 Aukční dům Macho & Chlapovič, užito se svolením

Zajímavostí aukce bude rovněž soubor tří medailí arcivévody Karla Ludvíka z let 1798 až 1801, který zahrnuje zlatou, stříbrnou i měděnou medaili spojenou s významnými historickými událostmi, včetně vítězství nad Francouzi.

Soubor tří medailí arcivévody Karla Ludvíka z let 1798–1801, ražený v Drážďanech Aukční dům Macho & Chlapovič, užito se svolením

Na své si přijdou i sběratelé československých mincí. Nabídku v této kategorii reprezentuje například svatováclavský 2dukát z roku 1938, rovněž z kremnické mincovny, s vyvolávací cenou 80 tisíc eur.

Aukce se uskuteční v pražském hotelu Mandarin Oriental a následně bude pokračovat online formou od 27. do 30. dubna prostřednictvím platformy AUEX.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Vzácný pětidukát Leopolda I. z roku 1675 měl vyvolávací cenu 4,7 milionu a nový majitel si jej na aukci 21. dubna 2023 odnesl za 7,332 milionu Kč včetně aukční přirážky.

Na první pohled nenápadný statek v jihočeském Rancířově patří mezi projekty, kterých si všímá i mezinárodní odborná designová scéna. Ateliér Tempus Design za jeho proměnu získal ocenění BIG SEE Interior Design Awards 2026. Nejde totiž jen o rekonstrukci. Spíš o promyšlený a cílený návrat k hodnotám, které v dnešní architektuře znovu získávají na významu: autenticita, materiál a atmosféra.

Když zpěvačka Martina Pártlová statek před lety objevila, šlo o ruinu. Přesto měl něco, co se nedá navrhnout ani postavit, silného ducha minulosti. Právě ten se stal základem celého projektu. Architekti se nesnažili historii „opravit“, ale pochopit. A pak ji přeložit do současnosti.

Původní klenby, kamenné zdi nebo dispozice statku zůstávají čitelné, jen doplněné o vrstvy, které odpovídají současnému životnímu stylu. Architekti tak museli přivést více světla, otevřenosti i funkčnosti.

8 fotografií v galerii

Interiér stojí na přírodních materiálech a výrazné, ale vkusné barevnosti. Dřevo, kámen a strukturované povrchy vytvářejí základ, na kterém se odehrává jemná hra barev dle vkusu majitelky.

Otevřený obytný prostor

Klíčovým prvkem domu je otevřený obytný prostor. Kuchyň, jídelna i relaxační zóna tu fungují jako přirozené centrum života. Místo, kde se potkává rodina i přátelé. Právě tady je nejvíc patrné, jak dobře může fungovat spojení starého a nového, pokud se k němu přistupuje s respektem.

Tempus Design dnes realizují projekty nejen v Česku, ale i na trzích jako Dubaj nebo Gruzie.

Související

Srbsko by mohlo přijít o přístup k přibližně 1,5 miliardy eur (asi 36 miliard korun) z fondů Evropské unie, pokud nezastaví zhoršování demokratických standardů v zemi. Upozornila na to eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová, podle níž Brusel stále vážněji zpochybňuje, zda Bělehrad splňuje podmínky pro čerpání unijních peněz.

Evropská komise nyní posuzuje, zda má Srbsko na finanční podporu nadále nárok. Podle Kosové vyvolávají obavy mimo jiné zákony oslabující nezávislost soudnictví, zásahy proti demonstrantům nebo opakované kroky proti nezávislým médiím. „Vývoj v Srbsku nás znepokojuje čím dál víc,“ uvedla eurokomisařka před poslanci Evropského parlamentu.

Nesrovnalosti a násilí

Varování přichází i v souvislosti s nedávnými komunálními volbami v deseti srbských okresech na konci března. Ty podle mezinárodních pozorovatelů provázely nesrovnalosti a násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí.

Srbsko má přitom nárok na významnou část unijních fondů určených pro šest zemí západního Balkánu usilujících o vstup do EU. Podmínkou je ale pokračování reforem. Z plánovaných prostředků zatím Bělehrad obdržel 110 milionů eur, zatímco o zbytku – více než 1,5 miliardy eur – se stále rozhoduje.

Evropská unie od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 posiluje snahy o integraci západního Balkánu, mimo jiné kvůli obavám z možného vlivu Moskvy v regionu. Ten je stále poznamenán konflikty z devadesátých let.

Prezident Vučić přitom dlouhodobě lavíruje mezi Bruselem a Moskvou. Zatímco deklaruje zájem o vstup Srbska do Evropské unie, zároveň udržuje úzké vztahy s Ruskem. Loni v květnu se například zúčastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí po boku ruského prezidenta Vladimira Putina.

Související

Doporučujeme