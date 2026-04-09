Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy
V Brně mezi ulicemi Veveří a Kounicovou začala výstavba rozsáhlého bytového a obchodního komplexu podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Developerská společnost Veveří Centre zde plánuje do roku 2029 vybudovat projekt s 390 byty, vysokoškolskými kolejemi se 120 jednotkami a nákupním centrem o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. Náklady na stavbu v blízkosti historického centra půjdou do miliard korun.
Proměna dlouhodobě zanedbaného území mezi ulicemi Veveří, Kounicovou, Pekárenskou a Sokolskou odstartovala letos na jaře. Pozemky, kde ještě loni fungovala prodejna Albert a parkoviště, developer koupil už v roce 2017. Projekt se ale zdržel kvůli zdlouhavému územnímu a stavebnímu řízení, které skončilo až v prosinci 2023. „Nyní děláme přípravné práce a samotné zahájení výstavby je naplánované na polovinu letošního roku,“ uvedla jednatelka společnosti Jana Kremláčková.
Architektonický návrh připravila Eva Jiřičná společně s Petrem Vágnerem z ateliéru AI design. Nové domy vzniknou podél ulic Veveří, Kounicovy a Pekárenské i ve velkém vnitrobloku. Projekt počítá se zelení na střechách komerčních prostor i uvnitř areálu. Součástí budou také podzemní garáže pro obyvatele i návštěvníky nákupního centra. Developer plánuje využít geotermální vrty, které zajistí vytápění, ohřev vody i chlazení budov.
Platan zůstane
Dominantou nároží ulic Veveří a Pekárenské zůstane více než stoletý chráněný platan, podle něhož ponese název i obchodní centrum.
V minulosti se přitom uvažovalo, že by v této lokalitě mohla vzniknout stanice plánované podzemní dráhy. Současný územní plán s trasou pod ulicí Veveří stále počítá, konkrétní umístění stanic ale zatím neurčuje.
