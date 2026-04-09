newstream.cz Reality Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy

Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy

V Brně začala stavba komplexu podle návrhu architektky Jiřičné
V Brně mezi ulicemi Veveří a Kounicovou začala výstavba rozsáhlého bytového a obchodního komplexu podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Developerská společnost Veveří Centre zde plánuje do roku 2029 vybudovat projekt s 390 byty, vysokoškolskými kolejemi se 120 jednotkami a nákupním centrem o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. Náklady na stavbu v blízkosti historického centra půjdou do miliard korun.

Proměna dlouhodobě zanedbaného území mezi ulicemi Veveří, Kounicovou, Pekárenskou a Sokolskou odstartovala letos na jaře. Pozemky, kde ještě loni fungovala prodejna Albert a parkoviště, developer koupil už v roce 2017. Projekt se ale zdržel kvůli zdlouhavému územnímu a stavebnímu řízení, které skončilo až v prosinci 2023. „Nyní děláme přípravné práce a samotné zahájení výstavby je naplánované na polovinu letošního roku,“ uvedla jednatelka společnosti Jana Kremláčková.

Architektonický návrh připravila Eva Jiřičná společně s Petrem Vágnerem z ateliéru AI design. Nové domy vzniknou podél ulic Veveří, Kounicovy a Pekárenské i ve velkém vnitrobloku. Projekt počítá se zelení na střechách komerčních prostor i uvnitř areálu. Součástí budou také podzemní garáže pro obyvatele i návštěvníky nákupního centra. Developer plánuje využít geotermální vrty, které zajistí vytápění, ohřev vody i chlazení budov.

Platan zůstane

Dominantou nároží ulic Veveří a Pekárenské zůstane více než stoletý chráněný platan, podle něhož ponese název i obchodní centrum.

V minulosti se přitom uvažovalo, že by v této lokalitě mohla vzniknout stanice plánované podzemní dráhy. Současný územní plán s trasou pod ulicí Veveří stále počítá, konkrétní umístění stanic ale zatím neurčuje.

Bytový dům ze dřeva ve Žďáru nad Sázavou

Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Brno má svůj „Shard". Mrakodrap už nabírá výšku

Brno získává novou dominantu. Na Křenové ulici roste výškový dům, který se už teď prosazuje v městském horizontu a připomíná londýnský mrakodrap The Shard.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Česká ekonomika v únoru ukázala smíšený vývoj. Zatímco průmyslová výroba dál rostla, její tempo už třetí měsíc v řadě zpomaluje, naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k výraznému růstu. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla o 1,3 procenta, po lednovém revidovaném růstu o 2,7 procenta. Meziměsíčně se zvýšila rovněž o 1,3 procenta. „Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách,“ uvedl ředitel příslušného odboru ČSÚ Radek Matějka.

Hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně vzrostla o 1,6 procenta, přičemž zahraniční zakázky stouply o 2,5 procenta a tuzemské naopak mírně klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně ale objem zakázek klesl o šest procent, především kvůli vysoké srovnávací základně z ledna v automobilovém průmyslu. „Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví,“ uvedla Veronika Doležalová z ČSÚ. Naopak pokles zaznamenaly zakázky v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.

Průmysl zároveň dál snižuje počet zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční stav klesl meziročně o 1,1 procenta, zatímco průměrné mzdy vzrostly o 6,6 procenta.

Stavebnictví posiluje

Naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k růstu. V únoru se stavební produkce meziročně zvýšila o 4,1 procenta a meziměsíčně o 0,8 procenta. Hlavním tahounem bylo pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, které vzrostlo o 7,8 procenta. Inženýrské stavitelství, zahrnující například dopravní či energetickou infrastrukturu, naopak kleslo o 5,5 procenta.

Růst stavebnictví podpořila i silná bytová výstavba. Úřady v únoru vydaly 4676 stavebních povolení, meziročně o 6,6 procenta více. Podlahová plocha nových budov se zvýšila zhruba o pětinu. „Za únorovým růstem počtu vydaných stavebních povolení stála nová výstavba především bytových budov a tomu odpovídá i pětinový růst podlahové plochy nových budov,“ uvedla Petra Cuřínová z ČSÚ.

Počet zahájených bytů vzrostl meziročně o 45,9 procenta na 3923, dokončeno bylo 3222 bytů, což představuje zhruba pětinový nárůst. Růst byl patrný především u bytových domů.

Zaměstnanost ve stavebnictví naopak rostla. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o dvě procenta a jejich průměrná mzda meziročně vzrostla o 2,8 procenta.

Data tak ukazují rozdílný vývoj dvou klíčových sektorů české ekonomiky – zatímco průmysl ztrácí tempo, stavebnictví se opírá o silnou poptávku, zejména v oblasti bytové výstavby.

Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.

Ve středu večer Trump na sociální síti Truth Social napsal: „NATO TU NEBYLO, KDYŽ JSME JE POTŘEBOVALI, A NEBUDE TU ANI TEHDY, AŽ JE BUDEME POTŘEBOVAT ZNOVU. PAMATUJTE NA GRÓNSKO, TEN OBROVSKÝ, ŠPATNĚ SPRAVOVANÝ KUS LEDU!!!“

Jeho slova přišla krátce poté, co oznámil dvoutýdenní příměří po více než měsíci bojů s Íránem. Trump opakovaně kritizuje členské státy NATO za to, že se nepřipojily k vojenskému tažení proti Íránu. Podle něj šlo o „velkou zkoušku“, kterou spojenci nezvládli, a znovu naznačil možnost odchodu Spojených států z aliance.

Prezident v posledních dnech spojuje kritiku NATO i s otázkou Grónska. „Upřímně řečeno, všechno to začalo Grónskem,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci v Bílém domě. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechtějí dát. A já řekl: ‚tak nashledanou‘.“

Vztahy mezi USA a evropskými spojenci se podle CNBC zhoršily poté, co Trump pohrozil zavedením cel na evropské země a naznačil možnost vojenského zásahu s cílem získat Grónsko, autonomní území Dánska. V lednu přitom uvedl, že s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dosáhli „rámce budoucí dohody ohledně Grónska“.

Válka s Íránem napětí dále prohloubila. Několik členských států NATO odmítlo podpořit americko-izraelskou vojenskou operaci – některé země neumožnily americkým letadlům využívat svůj vzdušný prostor a neposkytly ani námořní síly k zajištění Hormuzského průlivu.

Trumpova kritika zazněla i po jeho setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. Mluvčí Karoline Leavittová podle médií uvedla, že NATO se „otočilo zády k americkému lidu“.

Rutte v následném rozhovoru pro CNN připustil napětí mezi spojenci. „Je zjevně zklamaný z mnoha členů NATO a chápu jeho postoj,“ uvedl.

Trump minulý týden označil NATO za „papírového tygra“ a prohlásil, že „rozhodně“ zvažuje odchod Spojených států z 32členné aliance. Podle něj evropské země spoléhají na bezpečnostní garance USA, aniž by nabízely dostatečnou podporu v době, kdy ji Washington nejvíce potřebuje.

„Trump nemůže na alianci útočit donekonečna, aniž by ji neoslaboval,“ uvedl Michael Feller ze společnosti Geopolitical Strategy. Podle něj Írán „testuje jednotu“ NATO například tím, že nabídl Španělsku a Turecku výjimky pro dovoz ropy přes Hormuzský průliv.

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Posílení americké přítomnosti v Grónsku?

Současně se objevily informace o možném posílení americké vojenské přítomnosti v Grónsku. Podle deníku The New York Times Pentagon jedná s Dánskem o přístupu ke třem dalším základnám, což by bylo první rozšíření americké přítomnosti v regionu po desítkách let. „Neznamená to invazi, ale pravděpodobně jde o snahu zastrašit,“ uvedl Feller.

Napětí přetrvává i na Blízkém východě. Neuplynulo ani 24 hodin od uzavření příměří a předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf prohlásil, že Spojené státy porušily jeho podmínky.

Izrael mezitím podle dostupných informací podnikl dosud nejintenzivnější útoky na Libanon, při nichž zahynuly stovky lidí. Írán následně varoval, že by bylo „nerozumné“ pokračovat v mírových jednáních se Spojenými státy, což podle CNBC ukazuje, jak křehká současná dohoda o příměří je.

