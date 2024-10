Dalibor Martínek: Mikrobyty jsou realitou, smutnou budoucností bydlení

Penta oznámila, že na pražském Smíchově začne stavět tři stovky malometrážních bytů. Takzvaných mikro apartmánů. Co je to za bydlení, si člověk ani nechce představovat. Je to asi nějakých dvacet metrů, čtyři krát pět, kde se na vás ze skříně vyvalí postel. Takzvaný spací kout.

Reklama

Jak hrdě poznamenal v podcastu Realitní Club developer Evžen Korec, on byl prý vynálezcem tohoto nového způsobu bydlení. A ostatní developeři to po něm prý zkopírovali. Ať to bylo, jak to bylo, faktem je, že zmenšování bytů je prostě nezastavitelný trend. Byt tři plus jedna už v žádném novém projektu neměří 90 metrů, ale nyní již sedmdesát.

Nejžádanější je garsonka se spacím koutem, říká developer Korec Reality Developer Evžen Korec nyní připravuje dva velké projekty. V loňském roce zahájila jeho společnost Ekospol výstavbu osmi set bytů v projektu Ekocity Hostivař. „Zároveň jsme zahájili projekt, který také patří k těm velkým. Je to 300 bytů na Barrandově, Výhledy Barrandov,“ říká. nst Přečíst článek

Podstata tohoto zmenšování není v tom, že by lidé chtěli žít víc nahňácaní na sobě. Jde o peníze pro výrobce. Jogurt o hmotnosti 70 gramů stojí nyní stejně jako dřív stál jogurt o hmotnosti 100 gramů. Cena je stejná, jen objem se zmenšil. To stejné se děje u bytů. „Není to otázka tohoto roku, je to vidět dlouhodobě, že se výměra průměrného bytu postupně snižuje. Je to spojené s tím, že pro klienty je podstatná nominální cena za byt,“ potvrzuje Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential.

Většinou jde o investiční byty, ve kterých by jejich majitelé asi vážně nechtěli bydlet. Nájemníkům se to prý líbí. Co mají také jiného dělat. Takže tady máme byty o velikosti kolem dvaceti metrů. Podle M&M Reality se ceny tohoto produktu nyní pohybují například v Brně kolem 1,5 milionu korun, v Plzni najdete byt o výměře 17 metrů čtverečních za necelý milion korun.

Reklama

To je jiná káva, než si pořídit byt tři plus jedna na periférii Prahy za deset milionů a splácet měsíčně třicet tisíc korun. A pořizovat si drahou hypotéku, jejíž úroveň letos už moc neklesne. Proto mikrobyty nyní tak letí.