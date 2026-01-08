Trump jako čeští Piráti? Chce zakázat fondům kupovat domy
Rodinné domy by podle Donalda Trumpa neměly končit v rukou investičních fondů. Prezident proto navrhuje jejich zákaz pro velké institucionální investory. Trhy reagují nervózně a debata o nedostupném bydlení nabírá na síle.
Prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy by měly zakázat velkým institucionálním investorům nákup rodinných domů. Podle něj korporátní vlastnictví nemovitostí významně přispělo ke zhoršení dostupnosti bydlení pro běžné Američany, zejména pro mladší generace. Na Trumpovo prohlášení upozornil server CNBC.
„Po velmi dlouhou dobu bylo vlastnictví domu považováno za vrchol amerického snu, odměnu za tvrdou práci a odpovědné chování. Dnes je však kvůli rekordně vysoké inflaci způsobené Joem Bidenem a demokraty v Kongresu tento sen pro příliš mnoho lidí stále méně dosažitelný,“ uvedl Trump ve středu na své sociální síti Truth Social.
Prezident dodal, že plánuje „okamžitě podniknout kroky k zákazu nákupu rodinných domů velkými institucionálními investory“ a vyzvat Kongres, aby tento zákaz zakotvil do zákona. „V domech mají žít lidé, ne korporace,“ napsal.
Dopad na trhy
Trumpovo prohlášení se rychle promítlo do akciových trhů. Akcie společnosti Invitation Homes, největšího pronajímatele rodinných domů v USA, během dne klesly přibližně o šest procent. Akcie investiční skupiny Blackstone, která vlastní rozsáhlá portfolia rezidenčních nemovitostí, oslabily o více než pět procent.
V posledním desetiletí fondy soukromého kapitálu, realitní investiční trusty (REITs) a další institucionální investoři masivně nakupovali rodinné domy určené k pronájmu. Kritici tvrdí, že tím omezili nabídku pro individuální kupce a přispěli k růstu cen nemovitostí.
Podle Národní asociace realitních kanceláří (National Association of Realtors) dosáhla mediánová cena, tedy cena „běžného“ domu na trhu, stávajícího rodinného domu ve třetím čtvrtletí roku 2025 hodnoty 426 800 dolarů, poté co v létě dosáhla historického maxima 435 300 dolarů. Průměrná úroková sazba u hypotéky s 30letou fixací se aktuálně pohybuje kolem 6,19 procenta, vyplývá z dat Mortgage News Daily.
Nejasná podoba zákazu
Trump zatím neposkytl podrobnosti o tom, jak by zákaz nákupu rodinných domů institucionálními investory fungoval v praxi ani na jaké subjekty by se přesně vztahoval. Uvedl však, že další návrhy týkající se dostupnosti bydlení a cen nemovitostí plánuje představit během svého vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které se uskuteční za dva týdny.
Senátor Tim Scott, předseda senátního výboru pro dohled nad bydlením, Trumpovu snahu o zlepšení dostupnosti bydlení uvítal, upozornil však, že efektivnější cestou by podle něj bylo rozšíření nabídky bydlení.
