Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Trump jako čeští Piráti? Chce zakázat fondům kupovat domy

Trump jako čeští Piráti? Chce zakázat fondům kupovat domy

Mladí Američané nemají kde bydlet. Trump chce stopnout fondy, které skupují domy
iStock
Petra Nehasilová
pej

Rodinné domy by podle Donalda Trumpa neměly končit v rukou investičních fondů. Prezident proto navrhuje jejich zákaz pro velké institucionální investory. Trhy reagují nervózně a debata o nedostupném bydlení nabírá na síle.

Prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy by měly zakázat velkým institucionálním investorům nákup rodinných domů. Podle něj korporátní vlastnictví nemovitostí významně přispělo ke zhoršení dostupnosti bydlení pro běžné Američany, zejména pro mladší generace. Na Trumpovo prohlášení upozornil server CNBC.

„Po velmi dlouhou dobu bylo vlastnictví domu považováno za vrchol amerického snu, odměnu za tvrdou práci a odpovědné chování. Dnes je však kvůli rekordně vysoké inflaci způsobené Joem Bidenem a demokraty v Kongresu tento sen pro příliš mnoho lidí stále méně dosažitelný,“ uvedl Trump ve středu na své sociální síti Truth Social.

Prezident dodal, že plánuje „okamžitě podniknout kroky k zákazu nákupu rodinných domů velkými institucionálními investory“ a vyzvat Kongres, aby tento zákaz zakotvil do zákona. „V domech mají žít lidé, ne korporace,“ napsal.

Trump chce Grónsko. I za cenu vojenského konfliktu

Politika

USA zvažují různé scénáře, jak získat Grónsko. Vedle diplomatického řešení připouštějí i použití síly, což znepokojuje Evropu.

ČTK

Přečíst článek

Dopad na trhy

Trumpovo prohlášení se rychle promítlo do akciových trhů. Akcie společnosti Invitation Homes, největšího pronajímatele rodinných domů v USA, během dne klesly přibližně o šest procent. Akcie investiční skupiny Blackstone, která vlastní rozsáhlá portfolia rezidenčních nemovitostí, oslabily o více než pět procent.

V posledním desetiletí fondy soukromého kapitálu, realitní investiční trusty (REITs) a další institucionální investoři masivně nakupovali rodinné domy určené k pronájmu. Kritici tvrdí, že tím omezili nabídku pro individuální kupce a přispěli k růstu cen nemovitostí.

Podle Národní asociace realitních kanceláří (National Association of Realtors) dosáhla mediánová cena, tedy cena „běžného“ domu na trhu, stávajícího rodinného domu ve třetím čtvrtletí roku 2025 hodnoty 426 800 dolarů, poté co v létě dosáhla historického maxima 435 300 dolarů. Průměrná úroková sazba u hypotéky s 30letou fixací se aktuálně pohybuje kolem 6,19 procenta, vyplývá z dat Mortgage News Daily.

Finanční čtvrť krále Abdulláha (KAFD) v Rijádu

Saúdská Arábie se otevírá cizincům. Najdou investoři „novou Dubaj“?

Reality

Království, které bylo pro zahraniční realitní kapitál desítky let uzavřené, mění pravidla hry. Od ledna mohou cizinci vlastnit nemovitosti ve vybraných projektech a zónách.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nejasná podoba zákazu

Trump zatím neposkytl podrobnosti o tom, jak by zákaz nákupu rodinných domů institucionálními investory fungoval v praxi ani na jaké subjekty by se přesně vztahoval. Uvedl však, že další návrhy týkající se dostupnosti bydlení a cen nemovitostí plánuje představit během svého vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které se uskuteční za dva týdny.

Senátor Tim Scott, předseda senátního výboru pro dohled nad bydlením, Trumpovu snahu o zlepšení dostupnosti bydlení uvítal, upozornil však, že efektivnější cestou by podle něj bylo rozšíření nabídky bydlení.

Hypotéky po půl roce zdražily. Kam se letos podívají úroky

Money

Hypotéky v lednu poprvé od léta zdražily. Podle analytiků Swiss Life Hypoindexu éra postupného zlevňování hypoték skončila a banky se připravují na tvrdý boj o bonitní klienty.

nst

Přečíst článek

Trump sahá po venezuelské ropě. Slibuje prospěch všem

Politika

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy. Výnosy z prodeje mají podle něj sloužit lidem obou zemí, experti ale varují před riziky.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

V Americe roste nabídka nemovistostí. Ceny rostou

Američanům se vzdaluje sen o vlastních domech. Zvládne Donald Trump splnit svůj klíčový slib?

Reality

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

Retailové centrum v Rijece
Užito se svolením DRFG
Petra Nehasilová
pej

Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

Investiční skupina DRFG realizovala svou první akvizici komerční nemovitosti v Chorvatsku. Do svého realitního portfolia získala nákupní centrum ZTC Rijeka, které se nachází v širším centru třetího největšího chorvatského města. Touto transakcí DRFG vstupuje na chorvatský trh a dále rozšiřuje své aktivity v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Akvizice ZTC Rijeka představuje investici přesahující jednu miliardu korun. Prodávajícím byla společnost Universale International Realitäten ze skupiny UniCredit. Na transakci se poradensky podílely mezinárodní i lokální týmy společností JLMIG, MIDA Grupa, Colliers a Deloitte. Financování zajistila Raiffeisenbank Austria.

B&B Hotel

Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy

Reality

Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.

nst

Přečíst článek

Nákupní centrum ZTC Rijeka bylo otevřeno v roce 2012 a patří mezi klíčové maloobchodní destinace regionu. Nabízí přibližně 21 tisíc metrů čtverečních  pronajímatelné plochy na třech podlažích s více než 50 obchodními jednotkami. Součástí centra je 940 parkovacích míst a široká nabídka maloobchodních, gastronomických i volnočasových služeb.

Výhled na moře a strategická poloha v centru Rijeky

Architektonicky je objekt rozdělen do dvou dominantních částí inspirovaných tvary Kvarnerského zálivu. Díky panoramatickým výtahům a vyhlídkové terase nabízí centrum výhled na moře, což dále posiluje jeho atraktivitu pro zákazníky.

Mezi hlavní nájemce patří domácí potravinářský řetězec Plodine a řada mezinárodních značek, například H&M, C&A, Deichmann, New Yorker, dm drogerie, Timberland, Tom Tailor, Douglas, Müller či Hervis. Centrum je plně obsazeno a ročně jej navštíví přibližně tři miliony zákazníků. Díky efektivnímu dispozičnímu řešení, snadné orientaci a výborné dopravní dostupnosti slouží nejen obyvatelům Rijeky, ale i širšímu spádovému regionu.

Budova Bartók Ház byla dokončena v roce 2003 a řadí se mezi kvalitní kancelářské objekty třídy A.

DRFG vstupuje na maďarský trh. Koupila kancelářskou budovu a vyjednává o dvou obchodních centrech

Reality

Investiční skupina DRFG rozšířila své realitní portfolio o první nemovitost v Maďarsku. Od společnosti CA Immo získala kancelářskou budovu Bartók Ház v centru Budapešti s více než 17 600 metry čtverečními pronajímatelných ploch.

nst

Přečíst článek

DRFG plánuje v následujících letech investice do modernizace centra se zaměřením na zvyšování ESG standardů, zejména v oblasti energetické efektivity. Cílem je posílit dlouhodobou konkurenceschopnost aktiva a jeho stabilní výnosový profil.

„Maloobchodní sektor v Chorvatsku v současnosti těží z příznivého ekonomického vývoje i mimořádně silné turistické sezóny. Maloobchodní tržby vzrostly v prvních třech kvartálech meziročně o 3,6 procenta a počet turistických příjezdů dosáhl 15,5 milionu. V takovém prostředí mají zavedená nákupní centra v klíčových městech dlouhodobý investiční potenciál,“ uvádí Josef Šilhánek, ředitel pro strategii a akvizice DRFG Real Estate.

Akvizicí ZTC Rijeka DRFG potvrzuje svou strategii geografické i sektorové diverzifikace realitního portfolia. Po nedávných nákupech kancelářských budov Bartók Ház v Budapešti, Signum ve Varšavě a Polygon House v Praze skupina posiluje také svou přítomnost v segmentu nákupních center. Vedle Chorvatska plánuje DRFG v nejbližších měsících dokončit další akvizice zejména v Maďarsku.

Komerční banka na Václavském náměstí

České komerční nemovitosti jsou v kurzu. Padají rekordní čísla

Reality

Český trh komerčních nemovitostí je pro investory stále atraktivní, a to primárně díky stabilním výnosům a růstu nabídky. Začátek roku přitom přinesl podle analýzy Knight Frank dokonce rekordní čísla. Vedle českých investorů pak byli významně aktivní také američtí investoři. Největší transakce se týkaly logistických a administrativně obchodních komplexů a také prestižního hotelu Hilton.

tmv

Přečíst článek

Stavba Dvoreckého mostu

Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu

Reality

Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Budova Bartók Ház byla dokončena v roce 2003 a řadí se mezi kvalitní kancelářské objekty třídy A.

DRFG vstupuje na maďarský trh. Koupila kancelářskou budovu a vyjednává o dvou obchodních centrech

Reality

nst

Přečíst článek

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Občanská demokratická strana je jednou z posledních stálic naší politické scény. Dokázala přežít korupční kauzy z doby Václava Klause, vznik konkurenční TOP 09, kritické události roku 2013 i nástup Andreje Babiše. Ačkoliv to možná nepůsobí tak dramaticky, i nyní se nachází na jednom ze zásadních rozcestí.

Na kongresu, který v podání české pravice vždy býval politickou obdobou střílečky Counter-Strike, budou o moc soupeřit různé směry. V zásadě půjde o to, zda ODS zůstane nadále umírněnou a jestli v nějaké formě bude počítat s partnery ze Spolu, nebo zda se vydá hledat cestu „sebevědomé a autentické“ pravice, ať už to znamená cokoliv.

Některé argumenty pro druhou variantu jsou v pravdě děsivé. Třeba šéf senátorů z ODS Zděněk Nytra se podle Deníku N nechal slyšet, že ODS byla vůči koaličním partnerům „zbytečně slušná“. Pokud toto vyjádření budeme brát jako černý humor, pak se Nytrovi vtip povedl. Pokud je to myšleno vážně, těžko se hledají slova k reakci.

Karel Pučelík: Bohatí by měli platit víc. Začíná to docházet i jim samotným?

Leaders

Veřejné rozpočty a sociální systémy po celém světě už delší dobu nahlíží do propasti. Jak to vyřešit? Ať bohatí platí víc. Autorem tohoto návrhu není žádný komunista, ani socialistický starosta New Yorku, nýbrž vlivný republikán a bývalý uchazeč o Bílý dům Mitt Romney (na snímku), sám ultrabohatý. V Americe, kde nejbohatší lidé platí nižší daně než zbytek národa, je na podobná prozření nejvyšší čas.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Je třeba si to říct na rovinu. ODS nikdy nebyla „zbytečně slušná“, mnohdy nebyla ani bazálně slušná. ODS je celá desetiletí symbolem pro brutální politiku ostrých loktů, a to včetně měst, obcí i regionů, kde se v jejích řadách elegantně snoubí politická moc s tou ekonomickou. Morálce, ideálům a „slušnosti“ se spíše už od Klause „modří“ posmívají ze svých slonovinových věží.

Ostatně i to slavné Spolu nevzniklo z nějaké filozofické myšlenky obecného dobra. Kdyby se to ODS nevyplatilo, nikdy by do takového projektu nešla. Nesmíme zapomínat, že právě spojení do širší koalice jim pomohlo do vlády a k funkci premiéra. Kdyby v roce 2021 kandidovala samostatně, skončila by v opozici. Žádná slušnost, ale kalkul.

Konzervativní revoluce? Spíš Waterloo

Je tedy otázkou, z čeho pramení sebevědomí čelných představitelů. Bez Spolu jsou jen středně velkou stranou s ani ne 20 procenty. Byť možná je ODS v českých podmínkách jednookou královnou, sama o sobě může reálně jen těžko pomýšlet na jiné vládnutí, než ve formě široké a patrně díky tomu bezzubé koalice. Sebevědomí a přeceňování vlastních šiků nepřipomíná konzervativní revoluci Thatcherové a Reagana, ale spíše Napoleona u Waterloo.

Nic nenaznačuje, že by se tato pozice měla v dohledné době změnit. Politici ODS se pasují do role zachránců pravice i Česka, ale preference strany stagnují. Stručně řečeno, málokdo o jejich záchranu stojí.

Vidíme to i v zahraničí. Liberální pravicové strany nejsou v kurzu. Podstatnou část voličstva jim uloupila krajní pravice. Například dánské Venstre nebo španělští či němečtí lidovci – kdysi hegemoni, dnes partaje bez ukotvení a životně závislé na svých partnerech.

Karel Pučelík: Mladí lidé pomalu mění politiku. Na pozoru se musí mít krajní pravice i tradiční strany

Názory

Média jsou plná zpráv o všeobecném vzestupu krajní pravice. Tento problém se ovšem možná vyřeší sám, protože mladí lidé a nastupující generace v těchto stranách spasitele povětšinou nevidí. Co však se svými radikalizovanými rodiči a prarodiči mají společné, je nechuť k neslané a nemastné politice tradičních stran. Politika se nemusí stát kořistí pravicového populismu, ale aby se zachránila, musí se dost zásadně změnit.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Podobnému problému čelí ODS. Zdá se, že apelování na podnikatele dostatečný balík hlasů nepřinese. Ono přesvědčení, že kdo pracuje, ten se bude mít skvěle, pod tíhou empirie ztratilo svůj devadesátkový lesk. Kdo ostatně bude volit stranu pro podnikatele, když podstatná část občanů pracuje, aby horko těžko splatila nájem? Český „podnikatel“ je často zaměstnanec, kterému šéf odmítá dát smlouvu. Takhle stranu s masovou podporou vytvořit nelze. Kdo to nechápe, měl by skončit tam, kde je jeho místo – mimo parlament nebo v malém koutku Poslanecké sněmovny, určeném pro bizarní a nerelevantní straničky.

Různě po Evropě selhávají pravicově-liberální strany dnes a denně, a to nemusí bojovat s tak negativním historickým nánosem jako ODS. Pachuť korupce, papalášství a image regionálních politických řezníků, se jen tak nesmaže. Nemají nakonec pravdu ti, kteří tvrdí, že ODS není reformovatelná? Jestli by nebylo lepší začít znovu – a pokud možno lépe. Na troskách ODS vytvořit středopravé uskupení, které neskončí zastydlé v devadesátkách.

Související

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Petr Fiala

Dalibor Martínek: Babiš je cesta na Východ. Toť jediný program premiéra Fialy

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme