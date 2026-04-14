Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Skanska láká na 116 tisíc za metr. Většina bytů ve Vysočanech je ale mnohem dražší

Projekt Skansky ve čtvrti Emila Kolbena na Praze 9
Skanska Residential, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Developerská skupina Skanska uvádí na trh nový projekt ve Vysočanech, kde ceny začínají na 116 tisících korun za metr čtvereční.

Developerská skupina Skanska posílá na trh další projekt ve Vysočanech. Klíčová není ani tak architektura nebo standard, ale cenovka. Ceny startují na 116 tisících korun za metr čtvereční, průměr se pohybuje kolem 165 tisíc. To odpovídá současné hladině novostaveb v širším centru Prahy, kde se ceny dlouhodobě drží vysoko navzdory slabší poptávce v minulých letech.

11 fotografií v galerii

Projekt vzniká v lokalitě kolem stanice metra Kolbenova, která patří k nejrychleji se proměňujícím částem Prahy. Bývalý průmyslový areál se postupně mění na rezidenční čtvrť s doplněním služeb a kanceláří.

Proměna industriální čtvrti

V nabídce převažují větší byty (3+kk až 5+kk), tedy segment, který developeři v posledních letech častěji cílí na kupce s vyšší kupní silou. Menších bytů je v projektu méně. Celý projekt čtvrti Vysočany má nabídnout přes tisíc bytů. Dokončení developer plánuje na rok 2029.

Provedení odpovídá současnému „vyššímu standardu“ novostaveb. Byty mají podlahové vytápění, chytré řízení domácnosti nebo vyšší energetickou efektivitu. Budova má splnit třídu PENB A a certifikaci BREEAM.

Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential

Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou

Reality

Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Vysočany patří v posledních letech k nejrychleji se proměňujícím částem Prahy. Z původně silně průmyslové oblasti s areály bývalého ČKD se postupně stává plnohodnotná městská čtvrť, kde vedle bydlení vznikají i kanceláře, obchody a veřejný prostor. Klíčovým impulzem je dobrá dopravní dostupnost včetně metra B a zároveň rozsáhlé brownfieldy, které umožňují velkokapacitní výstavbu. Vedle Skanska Residential zde realizují projekty i další velcí hráči jako Central Group, Finep nebo Metrostav Development.

Nové projekty přitom stále častěji míří na bonitnější klientelu a nabízejí vyšší standard i energetickou úspornost. Vysočany se tak postupně posouvají z dřívější „levnější“ alternativy na úroveň širšího centra, čemuž odpovídá i cenová hladina nových bytů.

Z ubytovny plné problémů nové bydlení. Jablonec chystá velkou proměnu

Ubytovna Neptun
ČTK
nst
nst

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou projde zásadní proměnou. Město ji plánuje přestavět na desítky bytů, část z nich bude bezbariérová. Náklady radnice odhaduje na zhruba 100 milionů korun bez DPH, přičemž chce žádat o dotaci, která by mohla pokrýt asi polovinu částky. Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka jde o klíčový krok ke zlepšení dostupnosti bydlení ve městě.

Devítipodlažní budova vznikla v 70. letech jako hotel, později sloužila jako ubytovna. Ve 43 malých bytech zde žilo až 200 lidí a objekt byl dlouhodobě spojován s problémy – strážníci zde zasahovali i několikrát denně a obyvatelé okolí si stěžovali na hluk a nepořádek. Město proto budovu po ročním vyjednávání odkoupilo za zhruba 46 milionů korun.

Radnice nyní připravuje rekonstrukci výškové části, kterou už bývalý vlastník vyklidil. Díky skeletové konstrukci bude možné kompletně změnit dispozice bytů. Architektonická studie počítá se vznikem 34 bytů pro zhruba 96 nájemníků – od garsonek přes byty 2 + kk až po větší jednotky 3 + kk. Deset bytů bude bezbariérových a umístěných v nižších patrech, vyšší podlaží nabídnou standardní byty, některé doplněné o balkony. Součástí projektu je i nový výtah, který zajistí plně bezbariérový přístup.

Jablonec nad Nisou, který má zhruba 46 tisíc obyvatel, spravuje téměř 800 bytů, část z nich ale kvůli špatnému stavu zůstává prázdná. Přestavba Neptunu je tak jedním z kroků, jak rozšířit nabídku dostupného bydlení. Město zároveň připravuje i další projekty – například přeměnu bývalé dětské nemocnice na byty nebo výstavbu nových domů u plánovaného dopravního terminálu, pro které bude hledat investory.

Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.

Rekonstrukce se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších trendů v architektuře i developmentu. Nejde přitom jen o ekonomické rozhodnutí, ale stále častěji o hodnotovou volbu, jak zacházet s minulostí, jak pracovat s místem a jak vtisknout starým objektům novou funkci, která jim umožní přežít i v budoucnosti.

„Bez nové funkce památky nepřežijí. Opravená, ale prázdná budova dlouho fungovat nebude,“ zaznívá v titulním rozhovoru s Francescem Kinským dal Borgo. Právě hledání smysluplného využití je podle něj klíčem ke každé úspěšné rekonstrukci.

Francesco Kinský dal Borgo Francesco Kinský dal Borgo Jan Sadil z JRD 10 fotografií v galerii

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím.

Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Metropolitní plán jako klíč k budoucnosti Prahy

Právě v kontextu budoucího rozvoje měst se otevírá i otázka plánování. Jak zásadní je pro Prahu metropolitní plán? „Zásadní. Možná ještě zásadnější, než si veřejnost připouští. Metropolitní plán je důležitý proto, že otevírá potenciál pro novou výstavbu v mnoha územích. Mluví se o kapacitě až stovek tisíc bytů, které by do budoucna mohl umožnit postavit. Samozřejmě to neznamená, že by tyto byty vznikly v krátkém horizontu. Ale pro trh je nesmírně důležité, že vůbec dostane prostor růst. Pro developery je metropolitní plán důležitý dvojím způsobem. Jednak může otevřít nové akviziční příležitosti, jednak dává větší jistotu v územích, kde už dnes aktivní jsou. Pro nás osobně je klíčový i proto, že máme připravené projekty, které s ním počítají. Pokud by neprošel, byl by to pro budoucí rozvoj Prahy opravdu vážný problém,“ říká Jan Sadil.

Realitní CLUB zároveň zdůrazňuje, že rekonstrukce není kreativní exhibicí, ale komplexní disciplínou, která vyžaduje citlivost, respekt k původnímu kontextu i jasnou ekonomickou a funkční vizi.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

Doporučujeme