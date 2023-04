Penta odtajnila návrhy pro novou čtvrť Southbank v Bratislavě. Do 10 let tu chce tisíc bytů

Do deseti let by v Bratislavě mohla vyrůst zbrusu nová čtvrť Southbank, která leží v blízkosti samého historického centra hlavního města Slovenska a řeky Dunaje. Rozsáhlý rezidenční projekt s tisícovkou bytů a 85 tisíci metry čtverečními retailových a kancelářských ploch zde nyní chystá developer Penta Real Estate Slovakia. Ten poté, co pozemek vloni koupil od společnosti HB Reavis, na realizaci projektu vyhlásil mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž. Jejího vítěze oznámil letos už začátkem března a teprve o měsíc později zveřejnil také vítězný soutěžní návrh.

Po schválení změny územního plánu Bratislavy by se mohlo na dunajském břehu začít stavět snad už do konce roku 2024, uvedl pro newstream.cz Michal Rehák, obchodní ředitel společnosti Penta Real Estate Bratislava. Celkové náklady na rozsáhlý projekt ale společnost minimálně do schválení územního plánu zveřejňovat podle Reháka nebude a stejně ani podrobnější harmonogram.

FOTOGALERIE – Nová čtvrť Soutbank v Bratislavě u řeky Dunaj by měla vyrůst do 10 let

Cílem soutěže bylo nalézt řešení na architektonickou a urbanistickou koncepci rozsáhlého území podél jižního břehu Dunaje, mezi bratislavským Starým mostem, mostem Apollo a Přístavním mostem. Tato lokalita je ostatně nejen podle developera, ale i podle dalších zdejších expertů jedním z nejcennějších stavebních pozemků vhodných k zástavbě v hlavním městě, a to díky své blízkosti k historickému centru města, novému centru města a poloze na jižním břehu Dunaje.

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže, kterou vyhlásila Penta Real Estate pro tento svůj bratislavský pozemek Southbank na pravém břehu Dunaje, se stal norsko-britsko-slovenský tým renomovaných architektů. Jde o tým z norského studia Snøhetta, britského ateliéru Egret West a místního slovenského studia gro. Jejich koncepci odborná mezinárodní porota vyhodnotila z hlediska urbanismu i samotné architektury jako nejen nejkomplexněji zpracovanou, ale i jako nejlepší projekt, který pracuje s veřejným prostorem a přírodním kontextem dané lokality.

"Náš návrh je inspirován přírodním prostředím podél Dunaje. Chtěli jsme vytvořit prostor, který působí, jako by ho utvářela sama příroda. Veřejný prostor se bude rozprostírat na několika úrovních a bude propojen promenádou, která se stane centrem pro komunitní setkávání a ústředním bodem veřejného zájmu," vysvětlil autorský přístup k urbanismu a veřejnému prostoru David West, zakladatel a ředitel studia Egret West.

Detaily hlavní myšlenky celé koncepce čtvrti i domů s velkým množstvím zeleně a teras pak doplnil také kolega z norské části vítězného týmu. „Během naší první návštěvy Bratislavy bylo zřejmé, že příroda je klíčovým prvkem této lokality. Proto jsme přišli s "mísami" (bowlls), které zachovávají stávající vzrostlé stromy a další zeleň a zároveň zahrnují udržitelný odvodňovací systém. Voda se tak stává ústředním prvkem krajinářské architektury,“ dodává Patrick Lüth, generální ředitel společnosti Snøhetta.

Práci vítězného týmu norských a britských architektů si můžete prohlédnout ve fotogalerii:

Do prvního kola architektonicko-urbanistické soutěže bylo přihlášeno celkem 52 návrhů z celého světa.

