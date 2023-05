Po zrušení chodníků smrti se magistrála promění i u Hlaváku, zmizí tam jeden pruh

Nenáviděnou pražskou magistrálu čekají změny. Kromě nového osvětlení a dopravního značení plánuje město také rozšíření chodníků a nové přechody. V pondělí pražskými radními schválená studie počítá i s radikálnějším zásahem. Před secesní Fantovou budovou zmizí jeden jízdní pruh.

Severojižní magistrála dosud dělila centrum města na dvě části. Aktuální studie pracují s proměnou exponované „dálnice“ i bez zásadního omezení dopravy. Nejvýraznější proměnou by pak mělo projít veřejné prostranství před Fantovou budovou.

Studie tam počítá se zúžením silnice na dva plus dva pruhy a s vybudováním přechodu. Přičemž okolí hlavního nádraží by mělo být revitalizováno jako první.

Podívejte, jak se promění magistrála:

Studie švýcarských architektů ze studia agps architecture dále připravuje úpravy dalšího úseku magistrály od křižovatky U Bulhara k Hlávkovu mostu.

Cílem revitalizace je využití i prostor pod magistrálou, a to v celém úseku od Těšnova po křižovatku U Bulhara. Například u točny tramvaje by pod magistrálou mohla vzniknout kavárna či bistro, v prostorech pod silnicí by mohly být i další komerční a kulturní prostory.

Revitalizaci magistrály řešilo vedení Prahy už v předminulém období, kdy si Adriana Krnáčová nechala zpracovat projekt od kanceláře dánského architekta Jana Gehla, podle kterého by se rušná silnice měla změnit v třídu doplněnou přechody a veřejnými prostranstvími tak, aby ve městě netvořila bariéru. Kolem studie se po jejím vzniku objevily spory, podle kritiků by navržené kroky komplikovaly automobilový provoz.

