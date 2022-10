O Prahu je zájem. Do soutěže o podobu Vítězného náměstí se přihlásila velká zahraniční studia

Architektonická soutěž, z níž má vzejít návrh na Vítězné náměstí na Praze 6, vyvolala zájem hned několika multidisciplinárních týmů. Do užšího výběru se dostala architektonická studia jako MVRDV, Snøhetta nebo Office for Metropolitan Architecture (OMA), ale i pět oceňovaných českých kanceláří.

Odborná porota vybírala z celkem 44 doručených přihlášek, a to na základě referenčních projektů. Právě jejich kvalita byla jedním z kritérií výběru. „Týmy jimi prokazovaly své zkušenosti s obdobným úkolem, tedy návrhem dostavby v již založené urbanistické struktuře. Porota posuzovala i složení týmů a popis profesního přístupu k dostavbě 4. kvadrantu,“ uvedl předseda poroty Kees Christiaanse, nizozemský urbanista a zakladatel kanceláře KCAP.

Dalšího kola soutěže, která proběhne formou takzvaného soutěžního neanonymního workshopu, se tedy zúčastní například české studio A69 – architekti, holandské Benthem Crouwel International (NL) nebo rakouské Snøhetta – Studio Innsbruck.

Na referenční projekty všech 10 studií, která se dostala do užšího výběru soutěže, se můžete podívat do následující galerie:

Cílem soutěžního workshopu je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Výše předpokládané investice dosáhne až 500 milionů korun.

Soutěž pořádá společnost Fourth Quadrant ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT), hlavním městem Praha, městskou částí Praha 6 a IPR Praha. Organizátorem soutěže je plánovací kancelář ONplan. V řešeném území vznikne až 100 tisíc metrů čtverečních ploch pro občanskou vybavenost, administrativu i bydlení.

Soutěžní workshop navazuje na vítězný návrh revitalizace Vítězného náměstí od studia Pavel Hnilička Architects and Planners z roku 2018 a na koncepci revitalizace kampusu Dejvice.

Ohlas na tento projekt, stejně jako ten na návrh Vltavské filharmonie, svědčí o tom, že Praha se dostala do hledáčku světových architektonických špiček.

