Památkáři hledají stavebníky na přeměnu pražské Invalidovny. Je to zakázka za dvě miliardy
Stát ji chtěl prodat, památkáři ji zachránili. Teď do pražské Invalidovny investují rekordní částku přesahující dvě miliardy korun. Rekonstrukce má z barokního klenotu udělat živé místo s expozicemi, galerií i kavárnou.
Národní památkový ústav (NPÚ) začal hledat zhotovitele obnovy pražské barokní Invalidovny. Plánovaný rozpočet zakázky 2,15 miliardy korun představuje největší investici v historii NPÚ, uvedla mluvčí NPÚ Blanka Černá. Předmětem zakázky je jak rekonstrukce historické části ze 30. let 18. století a revitalizace zahrad, tak přístavba dvou nových křídel. Stavba má trvat tři roky, Invalidovna by se mohla otevřít na přelomu let 2029 a 2030.
Přístavba místo zásahů do památky
Podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové je obnova Invalidovny mimořádnou událostí. Pro moderní přístavby na jižní straně podle projektu architekta Petra Hájka se NPÚ rozhodl kvůli nutnosti nezasahovat novými technologiemi do historické stavby. Invalidovna je národní kulturní památkou.
„Realizace moderní novostavby umožňuje soustředit technické a provozní zázemí mimo historickou stavbu, což ochrání její autenticitu, a zároveň nabídne prostory pro vzdělávání a kulturní aktivity,“ uvedla Goryczková.
Kulturní centrum pro Karlín
Po obnově má být podle NPÚ z Invalidovny nové kulturní a společenské centrum, které v pražském Karlíně propojí historickou hodnotu, každodenní život místních i turisty.
V historické části vzniknou dvě stálé expozice, multifunkční sál s kapacitou až 170 lidí, galerie pro dočasné výstavy, dvě návštěvnická centra, kavárna, dvě dětské skupiny a další prostory. Počítá se také s technologickou laboratoří, pracovištěm dokumentačních fondů NPÚ a územní památkové správy. Před zahájením rekonstrukce NPÚ Invalidovnu ještě zpřístupní, aby veřejnost mohla posoudit její současný stav.
V moderní novostavbě vznikne zázemí pro Pražský filharmonický sbor, včetně zkušeben. „Budova bude vybavena nejmodernějšími technologiemi, kterými žádný srovnatelný objekt v naší zemi nedisponuje,“ uvedla Černá. Nádvoří Invalidovny i zahrady budou v návštěvní době volně přístupné veřejnosti jako součást okolních parků.
Od válečných invalidů k památce
Invalidovna vznikla podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů podle plánů architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen byl položen roku 1732 za přítomnosti císaře Karla VI. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se však pouze jedna devítina projektu.
K ubytování válečných invalidů budova sloužila do roku 1935. Později zde působil Vojenský ústřední archiv, objekt výrazně poškodily povodně v roce 2002. Následně byl převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten památku původně chtěl prodat v dražbě, NPÚ ji ale v roce 2018 získal bezúplatným převodem.
