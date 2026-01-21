Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Památkáři hledají stavebníky na přeměnu pražské Invalidovny. Je to zakázka za dvě miliardy

Památkáři hledají stavebníky na přeměnu pražské Invalidovny. Je to zakázka za dvě miliardy

Památkáři hledají stavebníky na přeměnu pražské Invalidovny. Je to zakázka za dvě miliardy
Profimedia
ČTK
ČTK

Stát ji chtěl prodat, památkáři ji zachránili. Teď do pražské Invalidovny investují rekordní částku přesahující dvě miliardy korun. Rekonstrukce má z barokního klenotu udělat živé místo s expozicemi, galerií i kavárnou.

Národní památkový ústav (NPÚ) začal hledat zhotovitele obnovy pražské barokní Invalidovny. Plánovaný rozpočet zakázky 2,15 miliardy korun představuje největší investici v historii NPÚ, uvedla mluvčí NPÚ Blanka Černá. Předmětem zakázky je jak rekonstrukce historické části ze 30. let 18. století a revitalizace zahrad, tak přístavba dvou nových křídel. Stavba má trvat tři roky, Invalidovna by se mohla otevřít na přelomu let 2029 a 2030.

9 fotografií v galerii

Přístavba místo zásahů do památky

Podle generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové je obnova Invalidovny mimořádnou událostí. Pro moderní přístavby na jižní straně podle projektu architekta Petra Hájka se NPÚ rozhodl kvůli nutnosti nezasahovat novými technologiemi do historické stavby. Invalidovna je národní kulturní památkou.

„Realizace moderní novostavby umožňuje soustředit technické a provozní zázemí mimo historickou stavbu, což ochrání její autenticitu, a zároveň nabídne prostory pro vzdělávání a kulturní aktivity,“ uvedla Goryczková.

OBRAZEM: Dvorecký most obstál v zatěžovací zkoušce

OBRAZEM: Dvorecký most obstál v zatěžovací zkoušce

Enjoy

Na Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a Prahou 5 to ve středu vypadalo spíše jako na stavbě dálnice než na nové městské lávce. Na rozestavěnou konstrukci najely těžké nákladní vozy a inženýři sledovali, co to s mostem udělá. Proběhla totiž klíčová zatěžovací zkouška, která má potvrdit, že je stavba připravená na běžný provoz.

nst, ČTK

Přečíst článek

Kulturní centrum pro Karlín

Po obnově má být podle NPÚ z Invalidovny nové kulturní a společenské centrum, které v pražském Karlíně propojí historickou hodnotu, každodenní život místních i turisty.

V historické části vzniknou dvě stálé expozice, multifunkční sál s kapacitou až 170 lidí, galerie pro dočasné výstavy, dvě návštěvnická centra, kavárna, dvě dětské skupiny a další prostory. Počítá se také s technologickou laboratoří, pracovištěm dokumentačních fondů NPÚ a územní památkové správy. Před zahájením rekonstrukce NPÚ Invalidovnu ještě zpřístupní, aby veřejnost mohla posoudit její současný stav.

V moderní novostavbě vznikne zázemí pro Pražský filharmonický sbor, včetně zkušeben. „Budova bude vybavena nejmodernějšími technologiemi, kterými žádný srovnatelný objekt v naší zemi nedisponuje,“ uvedla Černá. Nádvoří Invalidovny i zahrady budou v návštěvní době volně přístupné veřejnosti jako součást okolních parků.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Od válečných invalidů k památce

Invalidovna vznikla podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů podle plánů architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen byl položen roku 1732 za přítomnosti císaře Karla VI. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se však pouze jedna devítina projektu.

K ubytování válečných invalidů budova sloužila do roku 1935. Později zde působil Vojenský ústřední archiv, objekt výrazně poškodily povodně v roce 2002. Následně byl převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten památku původně chtěl prodat v dražbě, NPÚ ji ale v roce 2018 získal bezúplatným převodem.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

První dojmy z ostře sledované rekonstrukce výjimečné barokní památky: Savarin se povedl

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

OBRAZEM: Dvorecký most obstál v zatěžovací zkoušce

OBRAZEM: Dvorecký most obstál v zatěžovací zkoušce
Profimedia
nst, ČTK

Na Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a Prahou 5 to ve středu vypadalo spíše jako na stavbě dálnice než na nové městské lávce. Na rozestavěnou konstrukci najely těžké nákladní vozy a inženýři sledovali, co to s mostem udělá. Proběhla totiž klíčová zatěžovací zkouška, která má potvrdit, že je stavba připravená na běžný provoz.

Na Dvorecký most ve středu najely těžké kamiony a geodeti sledovali pohyb konstrukce. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) klíčová zatěžovací zkouška ukázala, že se stavba blíží do finále. „Otevření plánujeme na duben,“ řekl novinářům. Stavba, která začala na podzim roku 2022, vyjde město zhruba na 1,5 miliardy korun bez DPH.

Kamiony místo tramvají

Zkoušku měla na starosti firma Pontex, která most také navrhla. Smyslem bylo ověřit, jestli se konstrukce chová přesně tak, jak projektanti spočítali. „Zatěžovací zkouška je symbol toho, že se blížíme do finále,“ popsal ředitel společnosti Petr Souček.

Nejprve na most najelo osm nákladních aut, každé o hmotnosti 32 tun, později dalších šest vozů na části blíže Podolí. Geodeti přitom měřili, o kolik se most při zátěži prohne. Podle výpočtů měl jít průhyb lehce přes jeden centimetr. Naměřená data teď odborníci detailně vyhodnotí.

10 fotografií v galerii

Ještě asfalt a koleje

Na mostě zbývá dokončit finální vrstvy asfaltu. Práce ale momentálně stojí kvůli počasí a znovu se rozběhnou v březnu. Už v pondělí se zároveň pustí dopravní podnik do napojení mostu na tramvajové koleje na zlíchovské straně. V Podolí je připojení hotové.

Kvůli pracím ale cestující čeká omezení. Od pondělí do 2. února nepojedou tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Slivenec.

Stavba Dvoreckého mostu

Mosty, tramvaje a byty: jak rok 2026 promění Prahu

Reality

Rok 2026 přinese do Prahy viditelné změny. Dokončení Dvoreckého mostu, start nových tramvajových tratí a pokračující výstavba v bývalých brownfieldech posunou město do další fáze rozvoje. Současně se chystá schválení Metropolitního plánu, který má zrychlit povolování staveb a změnit podobu metropole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Most bez aut, ale s MHD

Dvorecký most bude sloužit městské hromadné dopravě, pěším a cyklistům. „Povedou tudy tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196 a 197 i noční spoje,“ vyjmenoval Beránek. Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína (ODS) most výrazně zrychlí MHD a uleví dopravě v okolí.

Starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) sice lituje, že most nebude otevřený i pro auta, i tak ho ale považuje za jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních let.

Jak se bude most jmenovat?

„Dvorecký“ je zatím jen pracovní název. Město chce přes Portál občana vyhlásit anketu mezi dvěma návrhy: Dvorecký most a most Anežky České. Hlasování ale nebude závazné, což část politiků kritizuje.

„Já bych to už dál nerozmazával a nechal název Dvorecký most,“ uvedl Herold. Stejný názor má i starosta Kubín.

Most měl být původně hotový už loni. Stavbu ale zbrzdily komplikace v korytě Vltavy a cena se zvedla z původních 1,08 miliardy na zhruba 1,5 miliardy korun bez DPH.

Na smíchovské straně vznikne ještě letos pod novým mostem světelná zahrada od výtvarníka Krištofa Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.

Zdeněk Hřib

Dalibor Martínek: Hřiba se jen tak nezbavíme. Doprava v Praze bude dál trpět

Názory

Očekávání Pražanů, že Zdeněk Hřib, ničitel pražské dopravy, po rezignaci na post náměstka pro dopravu opustí i další pozice spojené s řízením městské dopravy, se nenaplnila. Poslanec Hřib zůstane pražským zastupitelem a nadále bude působit také v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dvorecký most
Aktualizováno

OBRAZEM: Dvorecký most překope pražskou MHD

Zprávy z firem

Na Vltavě v jižní části Prahy vzniká jeden z nejvýznamnějších dopravních projektů posledních let – nový Dvorecký most, který propojí Prahu 4 a Prahu 5 mezi Dvorci a Lihovarem. Stavba, zahájená v roce 2022, má být dokončena na začátku března 2026. Most o délce 361 metrů má pět pilířů, z nichž dva stojí přímo v řece. Stavba bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům i chodcům, nikoli však automobilům. Nový most kromě jiného také promění jednotlivé tramvajové i autobusové linky.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Stavba Dvoreckého mostu

OBRAZEM: Jak se staví nový most v Praze? Je to komplikovaná stavba, tvrdí jeho stavbyvedoucí

Reality

ČTK

Přečíst článek

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům
Profimedia
nst
nst

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

Umělá inteligence nemusí znamenat pohromu pro pracovní trh. Naopak. Pokud si dnes někdo chce vydělat opravdu slušné peníze, neměl by se nutně učit programovat, ale klidně vzít do ruky hasák, kleště nebo kladivo, domnívá se šéf Nvidie. 

„Instalatéři, elektrikáři a stavební dělníci budou díky výstavbě datových center schopni dosahovat šestimístných platů,“ prohlásil Huang na Světové ekonomické fórum v Davosu, kde vystoupil v rozhovoru se šéfem BlackRocku Larrym Finkem.

Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny

Zprávy z firem

Americká vláda uvolnila exportní pravidla pro Nvidii. Firma může dodávat AI čipy do Číny, pokud tím neohrozí americký trh a bezpečnost. Armádní využití má zůstat tabu.

ČTK

Přečíst článek

Zručnost místo diplomů

Podle Huanga se svět nachází uprostřed jedné z největších infrastrukturních výstaveb v historii. Umělá inteligence totiž není jen software – potřebuje datová centra, energii, chlazení, kabely a trubky. Potřebuje lidi, kteří umí stavět, zapojovat a opravovat. A firmy takové lidi budou ochotny dobře zaplatit. 

„Mzdy v těchto profesích už teď rostou. V některých případech se skoro zdvojnásobily. Každý by měl mít šanci slušně se uživit. A rozhodně k tomu nepotřebuje doktorát z informatiky,“ dodal Huang.

Aktualizováno

Trump v Davosu: Grónsko chceme, ale silou ho brát nebudeme

Leaders

Americký prezident Donald Trump využil své vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu k ostré kritice Evropy i k zesílení tlaku na Grónsko. Spojené státy podle něj po druhé světové válce udělaly zásadní chybu, když ostrov vrátily Dánsku. Dánové jsou podle Trumpa dnes „nevděční“ a USA Grónsko potřebují nejen pro vlastní bezpečnost, ale i kvůli rostoucím ambicím Ruska a Číny. Trump nicméně poprvé vyloučil, že by USA k získání arktického ostrova použily vojenskou sílu.

nst

Přečíst článek

Více kabelů, méně klávesnic

Huangův optimismus kontrastuje s varováním jiných lídrů technologického světa. Šéf firmy Anthropic Dario Amodei v Davosu mluvil o hrozícím „krveprolití mezi bílými límečky“ a varoval, že AI může zrušit až polovinu juniorských kancelářských pozic, informuje agentura Bloomberg. 

„Vstupujeme do světa, kde spoustu práce juniorních – a částečně i seniorních – programátorů začínají dělat systémy umělé inteligence,“ řekl Amodei Bloombergu.

Nvidia na vítězné vlně

Z boomu umělé inteligence těží především Nvidia, klíčový dodavatel čipů pro trénink a provoz AI modelů. Podle průměrného odhadu analytiků sestaveného Bloombergem měla firma v roce 2025 utržit téměř 200 miliard dolarů jen z čipů pro datová centra.

Jejími největšími zákazníky jsou technologičtí giganti jako Microsoft, Meta Platforms, Amazon nebo Alphabet, kteří se dohromady zavázali investovat stovky miliard dolarů do nové infrastruktury.

Algoritmy už začínají rozumět i lidské duši. Mobil pozná, že jste v depresi

Názory

I když se nám to moc nelíbí, duševní choroby zasahují tento svět. Ale ne pokaždé se dají snadno poznat, zařadit do správné diagnózy a stanovit pro ně léčbu. I díky využití umělé inteligence se však nyní daří propojit desítky malých fyzických detailů, díky nimž se diagnostika stává snadnější a přesnější, píše ve své analýze vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme