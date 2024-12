Sever Itálie láká lyžaře. Trentino láka na kvalitní sníh, jazz i bezbariérovost

Hory v Evropě pozvolna zahajují lyžařskou sezonu. K nejnavštěvovanějším patří severoitalské Dolomity, které čím dál více lákají nejen na samotné lyžování, ale také na wellness či doprovodný program. Letošní sezonu se údolí Trentino snaží přilákat i sportovce, kteří si dříve lyžování nemohli naplno užít.

Reklama

Tretnino startuje lyžařskou sezonu. Ačkoli se v poslední době evropští provozovatelé lyžařských areálů potýkají s problémy spojenými s klimatickou změnou, díky inovativním technologiím se zatím daří sezonu zahájit v průběhu prosince. Přírodní sníh přitom doplňují zasněžovací systémy, díky nimž jsou areály připravené na tradiční příval turistů vyhledávající kvalitní podmínky pro lyžování.

Podívejte se, co nachystalo Trentino na sezonu 2024/2025

Zároveň se musí „obsah“ produktu pro lyžařskou sezonu musí měnit. Toho jsou si v Trentinu dobře vědomi, proto čím dál víc místní provozovatelé areálů i hotelů lákají i nelyžaře. Samozřejmostí jsou luxusní wellnessové resorty, ale také akce více orientované například na gastronomii.

Reklama

I možnosti samotného lyžování se však proměňují. Trentino tak například láká i hendikepované lyžaře, kteří si svůj oblíbený sport jinde nemohou užít.

„Projekt ‚Trentino per tutti‘, který vymyslela autonomní provincie Trento a který zvítězil ve výzvě podporované ministerstvem pro zdravotně postižené, si klade za cíl nejen vytvořit a podpořit přístupné struktury, ale také představit nové zkušenosti a zvýšit počet služeb v oblasti, které jsou schopny reagovat na potřeby obyvatel nebo hostů se zdravotním postižením. Ani v zimě není nouze o zážitky a iniciativy, které zpřístupňují sníh všem,“ vysvětluje Fabio Gerola z agentury Trentino Marketing.

Igor Rattaj: Byznysově je Česko Evropa. Slovensko spíš vesnice Leaders Igor Rattaj dělí svůj čas i byznys mezi Česko, Slovensko a jejich sousední země. Vládce horských středisek, aquaparků a hlavní akcionář společnosti TMR je ve svých třiapadesáti letech již legendou česko-slovenského kapitalismu. Pro finanční skupinu J&T v Česku v devadesátých letech zakládal banku, je průkopníkem horského byznysu a s firmou Tatry Mountain Resorts ovládá středisko ve Špindlerově Mlýně, které je centrem české byznysové elity. Krom byznysových aktivit je zapáleným filmovým i divadelním hercem. „Česko i Slovensko jsou na stejné cestě, ale každé jinými kroky. Česko je pod větším vlivem Západu, ale ani Slovensko v žádném případě není proruská země,“ říká miliardář v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB 4. Michal Nosek Přečíst článek

Na hory za muzikou

Trentino pak na první měsíce nového roku nachystal také unikátní příležitost propojit dva velké koníčky – tedy lyžování a hudbu.

V březnu 2025 opět zaplní zimní krajinu Dolomit populární jazzová a funková hudba, která se představí na mnoha koncertech ve vysokých nadmořských výškách v klíčových lokalitách pro zimní sporty.

„V rámci Dolomiti Ski Jazz si koncerty můžete vychutnat na sjezdovkách i v divadlech a na místech po celém údolí Val di Fiemme a Fassa. Na různých místech v údolí Trentino vystoupí v poutavých představeních některá z nejvýznamnějších jmen mezinárodní jazzové scény. Tato hudební událost nádherně spojuje majestátnost hor s duchem jazzu a odehrává se na sjezdovkách i ve vyhlášených hospůdkách lyžařské oblasti,“ dodává Fabio Gerola.

Kromě vysokohorského hudebního zážitku se bude konat také Dolomiti Food Jazz, festival jídla a vína, který představí kulinářské nabídky v restauracích v údolí Fiemme.

Kouč Marian Jelínek: Starejme se co nejvíc o své nejbližší domovy. Těmi jsou moje tělo, moje mysl, moje duše Leaders Marian Jelínek je mentální kouč. To není úplně běžná profese. Marian pomáhá sportovcům a vrcholovým manažerům projít světem bez ztráty kytičky. Na uplynulé olympiádě měl několik svěřenců, které se snažil mentálně naladit k vrcholným výkonům. Stres, očekávání okolí, neustálá sebereflexe. Pro běžného člověka je to denní chleba, ale pro lidi na špici je to násobné. Je vlastně nějaký recept, jak zvládat tlak okolního prostředí? Marian Jelínek ho našel a dlouhá leta přednáší a vkládá do duší, jak se s ním vypořádat. „Poznat sám sebe a umět se sebou pracovat,“ říká Jelínek. Je to ale složitější. Každý z nás má v sobě nános výchovy minulých generací, a také někoho druhého. Své druhé já. Jak se s ním vypořádat? Jak se stát svobodným člověkem v moderním světě? Je to o jídle, je to o vztazích, říká uznávaný kouč v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ukázku. Dalibor Martínek Přečíst článek

video VIP Eva Talks: Vánoční tour bude pokračovat i v novém roce, říká Janek Ledecký Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijal zpěvák Janek Ledecký. Michal Nosek Přečíst článek