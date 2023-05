Češi dobývají Kanadu. Postaví tam stezku v korunách stromů i lanovku končící v oceánu

Skupina investorů v čele s podnikatelem Martinem Kulíkem, který stojí mimo jiné za rozvojem Malé Horní Úpy, a předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem developuje brownfield v Kanadě. Do Nového Skotska přivezla i přední české architekty.

Původní lyžařské středisko vzniklo v Cape Smokey před 40 lety u příležitosti zimních kanadských sportovních her. Zaměření pouze na zimní sezonu a orientace výhradně na sportovní vyžití se mu ale stalo osudným, chátralo a nemělo využití. Pod taktovkou českých investorů Jiřího Kejvala a Martina Kulíka se má změnit na turisticky atraktivní přímořské město, kde by mohlo žít až 3 500 lidí.

Podívejte se, jak bude kanadský brownfield vypadat:

„Od začátku nám bylo jasné, že zde musí vzniknout dvousezónní středisko. Jedině tak může území ekonomicky prosperovat a stát se skutečně živým areálem, do kterého se budou lidé rádi vracet. Místo navíc leží přímo na ikonickém okruhu Cabot Trail. Všude kolem je ale velmi řídké osídlení. Kdysi oblast žila z hornictví a rybolovu. Prvé se přestalo vyplácet a druhé bylo omezeno. Kanaďané tak dnes vítají každou novou iniciativu,“ vysvětluje architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000, který revitalizaci brownfieldu navrhl.

Kanadský brownfield láká na všechna roční období

Kromě hotelu, soukromých apartmánů nebo restaurací tam vznikne i stezka v korunách stromů, marina nebo vycházkové, běžecké, cyklo i bike trasy. Nejzajímavější turistickou atrakcí bude sjezdovka, která končí přímo v oceánu.

V provozu je nová kabinová lanovka a hotové jsou také základy stezky v korunách stromů. Vše by mělo být hotovo do 10 let.

Kromě Martina Krupauera a jeho týmu realizuje svůj projekt v Kanadě i přední český architekt Petr Kolář se svým studiem, který tak navazuje na dlouholetou spolupráci s jedním z hlavních investorů Martinem Kulíkem. Ze spolupráce vznikl například Pivovar Trautenberk, Hostivar nebo pivovar v Mostě.

