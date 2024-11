Vzduch za 250 korun. Italové nabízí netradiční suvenýr, nejsou ale první

Italský marketingový guru přišel s neotřelým, ne ale výjimečným, nápadem na suvenýry. Místo plakátu nebo magnetky chce turistům mířícím k jezeru Como prodávat plechovku s tamním vzduchem.

Alpské jezero Como přitahuje nejenom světové celebrity, dům v jeho blízkosti má například americký herec George Clooney, ale také čím dál tím víc běžných turistů. Podle lombardské turistické kanceláře jezero v roce 2023 navštívilo více než 5,6 milionu lidí. Píše o tom server CNN.

Italská společnost ItalyComunica se rozhodla neutuchajícího zájmu o lokalitu využít a kus tamní autentické atmosféry, přesněji 400 mililitrů vzduchu, nabízí v plechovce jako suvenýr. Za necelých 10 eur, v přepočtu 250 korun.

„Není to jen obyčejný výrobek. Je to hmatatelná vzpomínka, kterou nosíte ve svém srdci,“ uvedl mediální zástupce společnosti ItalyComunica pro server CNN.

Podle starosty Coma Alessandra Rapinese by bylo mnohem vhodnější propagovat v zahraničí například hedvábné šátky, kterými je oblast vyhlášená.

Případ z italského regionu Lombardie, právě v něm se Comské jezero nachází, není nijak ojedinělým. Vzduch jakožto upomínkový předmět nabízí i Neapol. A lahvičky s autentickou atmosférou nabízí i země Spojeného království nebo Island.

