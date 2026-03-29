Kancelářský trh se láme. Nové projekty téměř nepřibývají

ČTK

Málo nových kanceláří v loňském roce nevzniklo jen v Praze, ale i v Brně a Ostravě. V druhém největším českém městě byla v druhé polovině roku 2025 dostavěna jedna budova, a to Cerit III - Botanická Living Lab. V Ostravě loni nebyl dokončen žádný nový projekt. Vyplývá to z analýz realitně-poradenských společností.

Z analýzy platformy Prague Research Forum vyplývá, že stavebníci v Praze loni dokončili výstavbu 26 600 metrů čtverečních kancelářských ploch, což je nejméně od počátku měření v roce 1993. Zájem o pronájem kanceláří byl loni přitom o osm procent vyšší, než je pětiletý průměr. V současnosti je v hlavním městě ve výstavbě 263.300 metrů čtverečních kancelářských ploch s plánovaným dokončením v letech 2026 až 2028.

V Brně je podle platformy Regional Research Forum ve výstavbě přes 92 300 metrů čtverečních kanceláří. Neobsazenost brněnských kanceláří koncem loňského roku meziročně vzrostla o 2,7 procentního bodu na 14,4 procenta. Celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně byla na konci druhého pololetí roku 2025 zhruba 715 700 metrů čtverečních. Podle odborníků se trh v Brně, ale i Ostravě soustředí spíše na výstavbu bytů než administrativních prostor.

Část se změní na byty

Jana Vlková, vedoucí oddělení kanceláří ve společnosti Colliers, například očekává, že část připravovaných kancelářských projektů bude nakonec přestavěna na byty. Podobně vidí situaci také Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu v Colliers. "Ekonomická situace i tržní podmínky zatím nahrávají rezidenční výstavbě před kancelářskou. Část stávajícího kancelářského fondu přitom zastarává a bez investic do renovací bude stále hůře pronajímatelná,“ dodal Stanko.

V Ostravě bylo na konci druhého pololetí loňského roku podle dat Regional Research Forum 245 700 metrů čtverečních moderních kanceláří. Jediným projektem ve výstavbě je Polyfunkční dům Václav s plánovaným dokončením v roce 2027. Koncem roku 2025 bylo v Ostravě 26 900 metrů čtverečních volné kancelářské plochy. Neobsazenost se tak meziročně nepatrně zvýšila na 11 procent.

Výstavba kanceláří mimo tři největší česká města podle dat realitně-poradenských společností zůstává poměrně skromná. Aby podle Stanka projekt dával v regionech smysl, muselo by jít buď o výjimečnou polohu, předpronájem pro jednoho nájemce, nebo výstavbu pro vlastní potřebu. I v dalších krajích místní developeři upřednostňují před stavbou kanceláří rezidenční výstavbu.

V Pardubicích pokračuje výstavba Pernerky, jejíž dokončení se předpokládá ve druhé polovině roku 2028. V centru Zlína pak připravuje místní investor PSG výškovou budovu se smíšeným využitím Prospect Zlín. V Plzni se staví multifunkční Ameside a v Olomouci Šantovka.

Brno roste. A Praha hledá směr

ČTK

Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Zatím ale není jasné, jestli americký prezident Donald Trump schválí všechny, některé, nebo žádné z plánů ministerstva obrany, napsal v sobotu deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele. Pentagon se k tomu dosud nevyjádřil. USA, které s Izraelem od konce února podnikají vzdušné údery proti Íránu, mezitím posilují svou pozici na Blízkém východě.

Trumpova administrativa v posledních dnech vydává prohlášení, že válka se chýlí ke konci, a současně vyhrožuje, že ji ještě vyostří. Zatímco prezident dal najevo ochotu vyjednat ukončení konfliktu, tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý varovala, že pokud Teherán neukončí své jaderné ambice a nepřestane vyhrožovat USA a jejich spojencům, je Trump "připraven rozpoutat peklo". Sám ale podle mluvčí dosud neučinil žádné rozhodnutí a Pentagon mu pouze připravuje možnosti invaze.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio zase v pátek řekl, že konec války s Íránem je otázka týdnů, nikoli měsíců, a že USA nemusí zahájit pozemní invazi do Íránu, aby dosáhly svých cílů. Server Axios minulý týden napsal, že Trump zvažuje okupaci íránského ostrova Charg, jenž slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Charg leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží. Podle WP se také diskutuje o operaci v dalších pobřežních oblastech poblíž Hormuzského průlivu s cílem najít a zničit zbraně, které mohou ohrozit komerční a vojenskou lodní dopravu.

Velmi pravděpodobné místo nasazení

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že do oblasti Blízkého východu vyšle až 10 tisíc dalších vojáků. Čerstvé síly, které by nejspíše sestávaly z pěchoty a obrněných vozidel, by doplnily zhruba 5000 příslušníků námořní pěchoty a několik tisíc vojáků z elitní 82. výsadkové divize, již byli do oblasti vysláni už dříve. Podle listu Wall Street Journal není jasné, kde přesně na Blízkém východě mají být tyto jednotky nasazeny, je ale pravděpodobné, že budou působit v dosahu Íránu a ostrova Charg.

Nedávné průzkumy veřejného mínění ukázaly, že 62 procent respondentů je rozhodně proti nasazení pozemních jednotek v Íránu, zatímco pro se vyslovilo 12 procent dotázaných. Za první měsíc současné války na Blízkém východě zemřelo 13 amerických vojáků: šest po pádu letadla v Iráku, šest po útoku bezpilotního letounu na kuvajtský přístav a jeden po útoku na leteckou základnu v Saúdské Arábii. Odvetné údery proti americkým cílům v nejméně sedmi blízkovýchodních zemích pak zranily přes 300 amerických vojáků.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Kryštof Míšek

Spojené státy připravily patnáctibodový plán, jehož cílem je ukončit konflikt s Íránem. Už na začátku minulého týdne se objevily zprávy o možných jednáních, která by mohla vést k zastavení vzájemné palby. Prezident Donald Trump následně oznámil pozastavení plánovaných útoků na Írán, což signalizuje možný posun v konfliktu.

Krátce před tímto oznámením ale došlo k neobvykle silnému nárůstu obchodních objemů u futures na index S&P 500 a ropu, což vyvolalo podezření z možného obchodování na základě neveřejných informací. Americký index S&P 500 se poté rychle vrátil na dohled hranice 6700 bodů.

Navrhovaná dohoda mezi USA a Íránem počítá především s výrazným uvolněním sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Klíčovým bodem je úplné zrušení sankcí vůči Íránu a zároveň garance, že nebudou znovu jednostranně zavedeny, což je pro Teherán zásadní podmínka. Spojené státy by zároveň podpořily rozvoj civilního jaderného programu, například výrobu elektřiny.

Írán by na oplátku souhlasil se zmrazením svého jaderného programu v jasně definovaném rámci. Obohacený uran by mohl být zachován pouze v omezeném množství a pod přísným dohledem. Součástí dohody má být také závazek, že nebude vyráběn materiál vhodný pro jaderné zbraně a že veškerý obohacený materiál bude postupně předán Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

Investice v době války

Blízký východ a burzy krvácejí. Válka má jen pár akciových vítězů

Trhy

Když na ulicích teče krev, je příležitost nakupovat. Tak zní slavné investiční pravidlo. A akciové tituly téměř ve všech sektorech na konflikt na Blízkém východě skutečně reagovaly značným propadem. Pokles akcií se nevyhnul ani těm, u nichž se očekával růst. A kdo na aktuálním vývoji skutečně vyhrál?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Širší ekonomický problém

Konflikt přitom rychle přerůstal v širší ekonomický problém. I v případě pozitivního vývoje se očekává, že dopady na ceny energií a poškození exportní infrastruktury budou mít dlouhodobější charakter.

Vedle geopolitického vývoje se zároveň blíží jedna z největších očekávaných událostí na finančních trzích. Společnost SpaceX Elona Muska by mohla brzy vstoupit na americkou burzu. Hodnota firmy se aktuálně odhaduje na 1,25 bilionu dolarů, přičemž podle dostupných informací by mohla získat více než 75 miliard dolarů nového kapitálu. Pokud by se plán podařil, valuace společnosti by mohla vzrůst až na 1,75 bilionu dolarů.

Takový objem by překonal dosavadní rekord IPO společnosti Saudi Aramco z roku 2019, která tehdy získala 29,4 miliardy dolarů. Očekává se, že půjde o jednu z klíčových událostí roku, která může přilákat velké množství investorů na akciové trhy.

