Nečekaný šok pro zaměstnance Blue Origin. Bezos začíná propouštět

Americká kosmická společnost Blue Origin propustí deset procent zaměstnanců. Cílem je snížit náklady a urychlit starty raket. Firma miliardáře Jeffa Bezose to podle agentury Reuters uvedla na setkání se zaměstnanci. O práci přijde zhruba 1400 lidí z téměř 14 tisíc zaměstnanců podniku, jenž v půli ledna po několika odkladech vypustil do vesmíru k prvnímu letu raketu New Glenn.

Reklama

Zaměstnanci, kteří pracují převážně v Texasu, na Floridě a ve Washingtonu, se o propouštění dozvěděli na setkání ohlášeném den předem. Trvalo deset minut.

„Neexistuje snadný způsob, jak to sdělit,“ řekl na schůzce zaměstnancům generální ředitel Dave Limp. Zdůraznil, že firma v posledních měsících dosáhla mnoha úspěchů. „Ale když se podíváte na základy společnosti a na to, k čemu se musíme během příštích tří až pěti let dostat, došli jsme k bolestivému závěru, že jsme nevytvořili podmínky pro takový úspěch, jaký jsme opravdu chtěli," dodal Limp.

Blue Origin konkuruje společnosti SpaceX Elona Muska a její raketě Falcon-9. Limp původně pracoval v Bezosově jiné firmě Amazon. Podle dvou zaměstnanců Blue Origin, s nimiž mluvila agentura Reuters, pod jeho vedením kvůli tlaku na rychlost utrpěla morálka a firemní kultura. Někteří kolegové si podle nich shánějí práci jinde bez ohledu na to, jestli se jim místo ve firmě po oznámeném propouštění podaří udržet.

Musk stáhne nabídku na převzetí OpenAI. Má však podmínku Leaders Miliardář a spolupracovník amerického prezidenta Donalda Trumpa Elon Musk stáhne nabídku na převzetí společnosti OpenAI za 97,4 miliardy dolarů (téměř 2,4 bilionu korun), pokud firma stojící za modelem ChatGPT upustí od plánů stát se ziskovým subjektem. Podle agentury Reuters to v soudním podání uvedli Muskovi právní zástupci. ČTK Přečíst článek

Reklama