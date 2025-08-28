Číňané propustí téměř polovinu zaměstnanců britské automobilky Lotus
Britský výrobce luxusních sportovních automobilů Lotus hodlá v Británii v rámci restrukturalizace zrušit až 550 pracovních míst. To odpovídá více než 40 procentům jeho britské pracovní síly, napsala agentura AFP. Většinovým vlastníkem Lotusu je čínská společnost Geely.
Automobilka v prohlášení zaslaném agentuře AFP uvedla, že restrukturalizace „je nezbytná k zajištění udržitelné budoucnosti podniku v neustále se vyvíjejícím automobilovém prostředí, které je poznamenáno nejistotou související s rychlými změnami globální politiky, zejména v oblasti celních sazeb“.
Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz automobilů z Británie do USA na 27,5 procenta. V květnu pak uzavřela Británie se Spojenými státy obchodní dohodu, která umožňuje ze Spojeného království do USA vyvážet 100 tisíc vozů ročně při sníženém desetiprocentním clu. I tato snížená celní sazba je však výrazně vyšší než dřívějších 2,5 procenta.
Společnost Lotus v letošním prvním čtvrtletí dodala zákazníkům 1274 vozů, tedy o více než 40 procent méně než před rokem. Její tržby se meziročně snížily téměř o polovinu na 93 milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun). Firma ve čtvrtletí prodělala 183 milionů dolarů, ztráta nicméně klesla z 258 milionů dolarů před rokem.
Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.
Tesla dál chřadne. V evropských prodejích Muska školí Číňané
Zprávy z firem
Šéf Volkswagenu Oliver Blume skončí v čele Porsche. Z funkce stahuje pod tlakem akcionářů i kvůli slabým výsledkům. Automobilka se chystá do roku 2029 zrušit téměř dva tisíce pracovních míst.
Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost
Zprávy z firem
