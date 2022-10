Zvyšují se vám rodinné výdaje? A jak je zkrotit?

Ze všech stran se na nás valí informace o tom, co všechno zdražuje. Potraviny, služby, energie, voda, materiál, stravování… Prostě všechno. To se zákonitě projeví i na vašem rodinném rozpočtu. Dosud jste s příjmy vycházeli, teď se vaše náklady na život zvyšují. Dají se výdaje zkrotit, nebo si máte hledat další zaměstnání?

Dnešní doba je už taková, nic s tím nenaděláme. Mnozí z nás se při pohledu do peněženky zhrozí. Zatímco dřív nám v ní zůstala docela slušná částka, teď abychom přemýšleli, zda vůbec vyjdeme a přečkáme do další výplaty. Na to, abychom si dávali něco stranou, se ani neodvažujeme pomyslet.

Řešení sice není tak úplně jednoduché, ale existuje. Bude od vás vyžadovat trochu času a trpělivosti, uvidíte ale, že se to vyplatí.

Nejprve si sepište příjmy a výdaje

Asi vás to moc nepotěší, psát si každou korunu, kterou vydáte, je otrava. Bez toho, abyste si psali, kolik do vašeho rodinného rozpočtu každý měsíc přibude a kolik z něj zase zmizí, si nemůžete udělat obrázek o svých financích a sestavit rodinný rozpočet.

Zaveďte si sešit nebo excelovskou tabulku, do které si vše zapíšete, a to včetně nákladů na nákupy, pravidelných výdajů za nájem, energie, splátky hypotéky a jiných půjček, nákladů na kroužky, jízdné, vstupenky do kina apod. Prostě všeho, za co něco platíte. Dost možná zjistíte, že se nemalá částka každý měsíc rozkutálí zbytečně.

Náš tip: Výdaje si také rozdělte do tří skupin na:

Nezbytné, které musíte platit každý měsíc, ať se děje, co se děje. Patří sem například nájemné, hypotéka, daně, pojištění, platby za energie, splátky půjček.

, které musíte platit každý měsíc, ať se děje, co se děje. Patří sem například nájemné, hypotéka, daně, pojištění, platby za energie, splátky půjček. Nutné (jízdné, potraviny, základní hygienické potřeby, obuv a oblečení, vybavení domácnosti, náklady na léky apod.)

Zbytné, tedy ty, které hradíme zcela dobrovolně, a mohli bychom se bez nich obejít. Sem patří třeba výdaje na kulturu, jídlo v restauraci, alkohol, luxusní dovolená, tabákové výrobky atd.

Zkontrolujte smlouvy

Máte sjednanou hypotéku, uzavřenou pojistku na automobil nebo domácnost, tarif na telefon a další smlouvy? Všechny je projděte a zkuste zjistit, zda náhodou nemůžete nějakou tu korunu ušetřit. Každá pojistka by se pravidelně měla aktualizovat, cena předmětu pojištění se neustále mění. Třeba takové životní pojištění se má aktualizovat aspoň jednou za dva roky, cena autopojištění klidně každý rok. Proč zbytečně platit víc, než musíte?

Víte, že s pojistkami vám mohou pomoci srovnávače pojistek, které fungují online, vy vyplníte pár základních údajů a hned víte, zda vám jiná pojišťovna nemůže nabídnout výhodnější podmínky? Rozhodně je ale hned nerušte. Nikdy nevíte, kdy se vám plnění z pojistky může hodit.

Jak ušetřit na hypotéce?

Podobně tomu je i u hypoték. Existují hypoteční kalkulačky, které vám napoví, zda byste u jiné banky neměli výhodnější podmínky. Problém je, že u hypotéky máte sjednanou dobu fixace, a ne vždy se vyplatí banku hned měnit. Ideální je řešit to před koncem sjednané doby fixace, nebo se u odborníka informovat na možnost refinancovat předčasně, tedy i mimo fixaci.

Bohužel, i lidé, kteří svoji hypotéku refixují letos, musí počítat s navýšením výdajů na splátku hypotéky, centrální banka letos už několikrát zvyšovala úrokové sazby.

„Tento růst komerční banky postupně promítají do nabídkových úrokových sazeb hypotečních úvěrů. U některých bank jsou nabídkové sazby stále hluboko pod repo sazbou ČNB a ještě porostou. Úrokové dno se nyní pohybuje kolem 5,7 procenta. I když centrální banka ponechala na svém zářijovém zasedání repo sazbu na sedmi procentech, neznamená to, že se nebude dále zdražovat,” uvádí Veronika Kráčmar Hegrová z fintech startupu hyponamíru.

Zkuste ušetřit na energiích

Zdražování energií trápí snad každého. Jejich ceny letí strmě vzhůru, naštěstí se i na nich dá ušetřit. Třeba takto:

Staré spotřebiče, které mají odslouženo třeba deset let vyměňte za modernější. Sice je to investice, ale mnohonásobně se vám vrátí. Ty staré jsou žroutem energie, novější spotřebiče jí spotřebují mnohem méně.

Klasické žárovky vyměňte za LED žárovky , které vám déle vydrží a jsou energeticky úsporné.

, které vám déle vydrží a jsou energeticky úsporné. Spotřebiče, které nepoužíváte, odpojte ze sítě . I pohotovostní režim spotřebovává energii.

. I pohotovostní režim spotřebovává energii. Místo každodenní koupele se osprchujte .

. Při vaření používejte na hrnce pokličky .

. Topení nevypínejte, jen snižte jeho teplotu.