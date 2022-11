Vít Soural: Byt za padesát tisíc za metr? Existuje ve Vsetíně

Propad cen nemovitostí nelze očekávat ani v regionech. Nejlevněji se nové projekty prodávají v okresech, jako jsou Hodonín nebo Louny. V dalších, jako je Ústecký kraj, se zatím ale žádné nové byty nestaví. „Stavební náklady jsou tam vyšší než odbytová cena například na trhu se staršími byty,“ říká šéf analytické společnosti Flat Zone Vít Soural.

Jak vypadá rezidenční trh mimo metropoli? Vyplatí se investorům koupě bytu mimo hlavní město?

Ceny nemovitostí v regionech dlouhodobě kopírují vývoj cen v Praze.

Nabídka i poptávka jsou sice nižší, takže je nutné počítat s tím, že se jednotky prodávají delší dobu, a ne všechny nemovitosti dokážou naplnit potřeby zájemců. To může být pro prodejce riziko, pokud potřebují nemovitost prodat rychle. Pokud se počítá s dlouhodobou investicí, pak se nákup nemovitostí v Praze určitě vyplatí, a to nejen z hlediska kapitalizace, ale i z hlediska návratnosti z pronájmů. Zatímco v Praze je aktuální hrubý yield (výnosnost – poz. red.) kolem 3-4 procent, v Pelhřimově to je 5 procent.

Kde jsou nemovitosti nejlevnější? Vyplatí se developerům stavět i za hranicemi Prahy a Středočeského kraje?

Nejlevněji se nové nemovitosti prodávají v okresech, jako jsou Vsetín, Znojmo, Louny nebo Hodonín. Ceny se zde pohybují mezi 50 až 55 tisíci korun za metr čtvereční. V některých lokalitách se nové projekty zatím vůbec nestaví, protože stavební náklady jsou vyšší než odbytová cena například na trhu se staršími byty.

Nicméně ve chvíli, kdy se tento vztah obrátí, budou lokality jako například Ústecký kraj brány jako zajímavé a je možné očekávat, že se zde začne stavět ve velkých objemech.

Kolik se v příštím roce postaví v Česku bytů?

Na to je obtížné odpovědět. Podle dat ČSÚ bylo v roce 2021 v Praze zahájeno přes osm tisíc bytů, což je stejně jako za dva předchozí roky dohromady. To svádí k úvahám, že by mohlo být na trhu příští rok relativně dost bytů. Je ale těžké odhadnout, jaká bude strategie developerů při dokončování projektů, jestli někteří budou projekty nuceně pozastavovat kvůli nedostatku materiálů či nákladům. I přes tuto nejistotu se ale dá očekávat, že by příští rok mohlo být dokončeno více bytů než v předchozích letech.

Bytů bude tedy přibývat a nebude je mít kdo koupit?

Je možné, že krátkodobě, zhruba půl roku až rok, může bytů v nabídce mírně přibývat, ale z dlouhodobého pohledu zůstane odbyt bytů stále vysoký, a to jak v oblasti vlastnického, tak nově i v oblasti nájemního bydlení.

Současná situace do jisté míry kopíruje dění, které na realitním trhu nastalo v roce 2008 a 2009, kdy poklesly ceny bytů. Bude to teď podobné?

Skutečně existují některé podobnosti s rokem 2008. Už v loňském roce byly na trhu cítit inflační tlaky, stejně jako v roce 2008. Stejně jako tehdy byl i v roce 2021 nedostatek lidí na trhu práce a vlivem koronavirové pandemie, a zejména pak války na Ukrajině byl na trhu absolutní nedostatek stavebního materiálu. Na konci roku 2007, stejně jako na konci roku 2021 byl trh téměř kompletně vyprodaný. Úrokové sazby byly před 14 lety na úrovni 6 procent,

stejně jako nyní. Domnívám se, že tady ovšem podobnost s rokem 2008 končí a nastupují dva zásadně odlišné momenty.

