Úrok na nejvýhodnějším spořicím účtu už začíná šestkou. Porovnali jsme podzimní nabídky bank

Třináct bank u nás už nabízí na spořicím účtu úročení pět procent a více. Nejlepší sazbu přes šest procent si ale celý říjen drží zatím jen staronová Max banka. Přinášíme aktuální přehled nejlepších tuzemských spořicích účtů.

Letní volání po zvýšení sazeb spořicích účtů vyslyšela letos na podzim už řada tuzemských bank. Za zvýšením úročení jejich spořicích účtů je nepochybně hned několik faktorů. S prvním říjnovým dnem se na českém trhu jednak objevila staronová Max banka (dříve Expobank) vlastněná Bankou Creditas s atraktivním úrokem přes šest procent, který zatím žádná jiná banka za celý říjen nepřekonala.

Současně stále intenzivněji platí, že klienti bank čím dál více řeší, kam uložit své peníze tak, aby jejich hodnota klesala, co nejméně. Vyhledávají proto aktivně nejlepší možnosti pro zhodnocení svých úspor na trhu. V neposlední řadě významnou roli hraje i fakt, že vláda neustále hrozí bankám zavedením speciální daně z mimořádných zisků, takzvané windfall tax, jejíž návrh předposlední říjnové pondělí sněmovně předložil ministr financí Zbyněk Staňura (ODS).

Šestku zatím hází jen jedna banka

Šestiprocentní sazbu zatím nabízí mezi bankami stále jen „nováček“ Max banka, která své atraktivní úročení 6,01 procenta ani ničím speciálním nepodmiňuje. Její spořicí účet je navíc otevřen pro stávající i nové klienty a je možné jej založit přímo v internetovém bankovnictví. Banka také stihla od svého vstupu na trh už upravit sazebník poplatků a veškeré elektronické tuzemské platby i příchozí platby jsou tedy nyní k tomuto účtu zdarma.

Zpoplatněny mají být jen zahraniční platby ze spořicích účtů (350–200 korunami), papírové výpisy poštou a výběry hotovosti na pobočce (90 korun). Výhodou spořicího účtu Max banky ale také je, že se tato sazba vztahuje na celý zůstatek bez horního limitu, který stanovuje většina bank. Jediným limitem je de facto jen výše pojištění vkladů, kdy peníze na tomto účtu jsou chráněny pojištěním do výše odpovídající sumě 100 tisíc euro, v přepočtu zhruba 2,4 milionu korun.

Sazby a podmínky spořicích účtů k 24.10.2022 BANKA NÁZEV ÚČTU SAZBA Podmínky a limity pro poskytnutí sazby Max Banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek a bez horního limitu, tedy na celý zůstatek. Platí pro stávající i nové klienty. Banka Creditas Spořicí účet 5,60 % Spořicí účet + se sazbou 5,6 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Vklady nad tuto hranici budou úročeny a to sazbou 3,1 % p.a. Trinity Bank Výhoda +, v rámci marketingové akce Dobrý klient 5,58 % Vkladový účet bez výpovědní doby vkladu.

Sazba platí až do limitu 400 tisíc Kč, nad tento limit jen 4,08%. FIO Banka Fio konto 5,50 % Sazba platí v pásmu do 200.000 Kč. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či Smartbankingu. UniCreditBank Spořicí účet 5,50 % Jedná se o akci pro nové klienty, kteří si zřídí v bance běžný účet. Úroková sazba platí až limitu 1.000.000 Kč, k účtům START, OPER nebo TOP. Tyto balíčky obsahují 2 účty – běžný a spořicí účet. Banka garantuje minimálně tuto sazbu po 6 měsíců 2023 tj. do 30.6.2023, pro stávající klienty akce neplatí a mají sazbu 2,50 %. Raiffeisenbank Spořicí účet HIT PLUS 5,50 % Úročeno touto sazbou do 500 tisíc Kč + nutné minimálně 3x měsíčně zaplatit kartou. mBank mSpoření 5,50 % Klient si musí v bance založit běžný účet (zdarma) a vybrat si, který typ spoření ze 4 variant mu vyhovuje. Až do výše celkového vkladu 800.000 Kč, může založit až 8 cílů po 100 tisícikorunovém limitu a může si vybrat, zda své úspory chce spořit pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb. Moneta Money Bank Spoření E, Spoříto E 5,30 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. Sazba je garantovaná do 1 milionu a do 31.3.2023 J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Minimální vklad 1 milion Kč pro nové klienty a pro stávající klienty s vklady 1 milion či 100tisícovou investicí. AirBank Spořicí účet 5,00 % Do 250.000 Kč sazba 5%, od 250-500 tisíc sazba 4% , lze založit až 10 spořicích obálek.

nutné 5x měsíčně zaplatit kartou. ČSOB Spoření s bonusem 5,00 % Vedení zdarma bez podmínek. Limit 1 milion korun, spořicí účet je třeba založit vzdáleně přes internetové bankovnictví nebo aplikaci smartbanking v mobilu. Komerční banka Spořící Konto Bonus – s investováním 5,00 % Spořicí účet je úročen základní sazbou 2%+fixní bonusovou 1,5% a nově i z bonusu za pravidelné investice 1,5% pokud v každém měsíci bonusového období klient investuje min.1500 Kč do vybraných investičních produktů. Česká spořitelna Spoření České spořitelny – s investováním Spoření Premier 5,00 % Dlouhodobě, zvýhodněná sazba při investování 300 Kč měsíčně. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking - a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc a milion Kč). ČSOB Duo Profit – s investováním 4,50 % Kombinace investice se spořicím účtem, podmínkou je minimálně stejně vysoká investice do produktů ČSOB jako vklad. Hello bank Hello spoření 4,50 % Bez podmínek až do limitu 300.000 Kč FIO banka Fio spořicí účet 4,00 % Neomezená výše vkladu. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či Smartbankingu. mBank eMax Plus 4,00 % Sazba platí až do limitu 2 milionů Kč. Lze založit až 4 spořicí účty, každý do limitu 500 tisíc Kč. Bez výpovědní lhůty. Česká spořitelna Spoření České spořitelny Spoření Premier 4,00 % Dlouhodobě, základní sazba bez nutnosti investování. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking - a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc, milion Kč). Equa bank Spořicí účet Extra 4,00 % Úročení až do výše 3 milionů Kč, Sazba garantována jen pokud klient neprovede žádnou odchozí platbu a to ani mezi spořicím účtem a svým běžným účtem. Komerční banka Spořicí konto Bonus – Bez investování 3,50 % Spořicí účet je úročený základní sazbou 2% + 1,5% fixní bonus. Equa bank Spořicí účet Hit 3,00 % Do limitu 200.000 Kč, při aktivním využívání účtu - investování 50 tisíc Kč nebo 3 platby kartou měsíčně

Šestkovou sazbu mají jen termínované vklady

Ačkoliv Max banka se svou šestkovou sazbou vstoupila na trh v prvních říjnových dnech, žádný jiný bankovní dům u nás se za celý říjen zatím neodhodlal, aby přišel se stejnou či lepší sazbou na spořicím účtu. Této sazbě tak momentálně konkurují jedině spořitelní družstva, respektive družstevní záložny, s termínovanými vklady případně bankovní termínované vklady. Ty mají ovšem hned několik nevýhod. Spořitelní družstva lidově zvaná kampeličky si z titulu svého fungování určují základní výši členského vkladu, který se jako takový se neúročí a ani není jako vklady pojištěn. Navíc není úplně zanedbatelný.

„Podmínkou pro založení termínovaného vkladu je ze zákona členství v družstvu, složení základního členského vkladu ve výši 1 000 korun a dalšího členského vkladu, které ve svém součtu představují 1/10 výše termínovaného vkladu. Členský vklad není pojištěn ani úročen,“ uvádí kampelička – Ney spořitelní družstvo na svém webu. Zajímavý úrok 6,8 procenta si navíc toto spořitelní družstvo podmiňuje ještě minimálním vkladem dvacet tisíc korun a půlroční blokací, protože se jedná o termínovaný vklad na šest měsíců. Kratší i delší vklady jsou úročeny méně. Sazba termínovaného vkladu dalšího spořitelního družstva Artesa je sice také přes šest procent (6,3) ale peníze jsou pak nedostupné na minimálně rok.

Sazbu nad šest procent mají i termínované účty několika bank, jedná se ale o vklady podmíněné nejen minimálně půlroční a delší dobou uložení úspor, ale současně i o vkladové účty, které mají další podmínky. Komerční banka sazbu podmiňuje investováním, Max banka minimálním vkladem 100 tisíc a J&T Banka svým standardním požadavkem minimálního vkladu milionu korun.

Pět procent je už norma

Nad pětiprocentní hranici úrokové sazby na spořicím účtu se v říjnu dostala už třináctka bankovních spořicích účtů. Tedy většina, své sazby nakonec zvedaly jak malé, tak i velké bankovní domy. Na druhé místo žebříčku nejlepších spořicích účtů u nás se nyní se sazbou 5,6 dostal vlastník Max banky, tedy Banka Creditas. Ta zvedla nejen sazbu, ale i horní limit pro úročení úspor, a to až na půl milionu korun. Stejný půlmilionový limit pak platí u této banky i pro měsíční Spořicí vklad 1M s 33denní výpovědní lhůtou a sazbou šest procent.

O půl procenta zvedla sazbu od září také Trinity Bank na výslednou roční sazbu 5,58 omezenou na vklady do 400 tisíc korun. Jen o málo níž se pak dostala na sazbu 5,50 čtveřice bankovních domů, a to konkrétně Fio banka, UnicreditBank, Raiffeisenbank a od pátku 21. října také mBank. Moneta Money Bank zavedla pro svou novou sazbu 5,30 další spořicí účet, tentokrát s písmenem E, pro který výši úročení garantuje až do konce příštího března.

Také u trojice největších bankovních domů už začíná úroková sazba jejich spořicích účtů číslem pět. Pouze ČSOB ale má tuto sazbu bez podmínek s limitem do jednoho milionu korun. Další dvě banky, Komerční banka i Česká spořitelna pětiprocentní sazbu dává jen těm klientům, kteří mají vybraný typ účtu a současně si u ní investují. Pokud tuto podmínku klient nesplňuje, dosáhne na jejich spořicím účtu jen o více jak procento nižší sazbu.

