Církev nakupuje byty. Dosud tichý hráč může změnit trh s nájemním bydlením

Plzeňské biskupství v úterý podepsalo kupní smlouvu na novostavbu domu se stovkou nájemních bytů za víc než 300 milionů korun. Také pražské arcibiskupství mělo v plánu nakupovat tisíce bytů. Tam se ale plány pozdržely kvůli vynucenému odchodu šéfa diecéze Antonína Jurigy.

Plzeňské biskupství tak má v současné době v Plzni 340 bytů pro nájemní bydlení. Příjem z nich bude do budoucna jedním z hlavních zdrojů financování diecéze, uvedl ke koupi nové bytovky biskup Tomáš Holub. Šestipodlažní dům stojí v nově vznikající obytné rezidenci ve Studentské ulici ve čtvrti Bolevec. Nabídne byty o velikosti od 1+kk po 4+kk.

V domě bude církev nabízet komerční nájemné za mírně nižší ceny, než je v Plzni průměr pro komerční bydlení. Kromě toho má další byty pro různé skupiny obyvatel.

„Budeme zde nabízet komerční nájemné a tím jsme uzavřeli celou škálu nabídek bydlení od bezdomoveckého ubytování v azylovém domě sv. Františka, přes bydlení pro seniory po pomoc lidem, kteří hledají možnost nově začít,” řekl biskup. Koupi domu zhruba z poloviny uhradilo biskupství z vlastních peněz, na zbytek si vzalo na 15 let úvěr.

Dům ve Studentské ulici je druhou novostavbou, kterou biskupství v Plzni realizovalo na volné ploše. Loni otevřelo dům s 30 byty pro nájemní bydlení seniorů v okrajové části Nová Hospoda. V případě potřeby či zájmu si tam mohou nájemníci za poplatek objednat u charity pomoc s chodem domácnosti a další služby.

S dalším investováním do nájemního bydlení ale podle něj zatím biskupství v nejbližší době nepočítá. „V této době plánovat další investiční výstavbu je dost složité. A také bychom nechtěli, aby v našem portfoliu byla drtivá většina věcí vázaná na nájemní bydlení, takže spíše hledáme investice v dalších oblastech, ať už je to akciový trh nebo hledání v zemědělství či v lesnictví, ale to jsou zatím věci hledání,” dodal Holub.

Na bodě mrazu se zatím ocitly také plány pražského arcibiskupství ohledně nákupu nemovitostí k bydlení. Dnes již bývalý ředitel diecéze Antonín Juriga, který musel s nástupem nového primase Jana Graubnera ve funkci skončit, rozjednal mnoho velkých obchodů s developery za stovky milionů korun. Co s nimi bude dál? Zatím nikdo neví. Církev chtěla tisíc nájemních bytů, zatím jich nezískala ani desetinu.

